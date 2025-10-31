Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă

Într-o lume tot mai agitată, relaxarea reală a devenit un ideal de neatins. Cu Inada iCOCOON, o capsulă de relaxare inteligentă, confortul de acasă se transformă într-o experienţă autentică de spa. Există produse care te răsfață, dar există și produse care te poartă într-o poveste. Fotoliul de masaj japonez Inada iCOCOON ilustrează a doua categorie. Cu peste 60 de ani de expertiză în spate, fiecare fotoliu cu masaj este fabricat în Japonia, unde precizia robotică se împletește cu măiestria și respectul pentru detalii a meșterilor. iCOCOON este moștenirea unei companii care de peste șase decenii, redefinește standardele fotoliilor de masaj profesionale.

Inada iCOCOON, arta japoneză a relaxării, la tine acasă

Fotoliile de masaj japoneze iCOCOON rafinează ritualul de relaxare acasă. Sub supravegherea designerului Tomoko Ikegai, forma, liniile și finisajele sunt concepute pentru a amplifica senzația de confort și cocooning. Lumina adaptivă, sunetele ambientale, ritmul natural „1/f fluctuation', inspirat din armonia naturii, transformă masajul într-o experiență multisenzorială unică.

Fotolii de masaj Inada iCOCOON, ingineria confortului absolut

Fotoliile iCOCOON aduse în România de MedicaRelax intensifică momentele de relaxare prin programe speciale, precum: Meditation Mode, Sleep Mode și Wake Up Mode. Fiecare utilizează principiul ,,1/f fluctuation', un ritm inspirat din natură, care are capacitatea de a calma sistemul nervos, inducând relaxare profundă și echilibru emoțional.

Meditation Mode, dedicat liniștii interioare

Mișcările lente ale pernelor de aer, care imită atingerea unui terapeut, combinate cu vibrațiile subtile ce urmează un ritm natural 1/f, reduc activitatea cerebrală asociată stresului.

Lumina inspirată de culoarea apusului și sunetele cu ritmuri de valuri, creează un fundal de liniște conștientă. Programul este ideal dimineața, pentru a-ți seta energia zilei sau seara, pentru a lăsa grijile să se dizolve înainte de somn.

Sleep Mode, odihnă naturală

Sleep Mode este conceput pentru a favoriza somnul natural, fără dependență de stimuli artificiali.

Mișcările extrem de lente, presiunea adaptată de pernele de aer pe zonele tensionate, sunetele calmante, lumina într-o nuanţă caldă, imitând apusul, încetinesc pulsul și respirația, pregătind corpul pentru somn.

Sleep Mode poate deveni un ritual nocturn sănătos pentru cei cu insomnie ușoară sau pentru persoanele care caută o alternativă naturală la timpul petrecut cu telefonul seara, ajutând corpul să-și reseteze ritmul biologic.

Wake Up Mode, trezire calmă

Diminețile pot fi delicate. Mișcările energice și ritmice, vibrațiile ritmice, lumina cu tonuri luminoase, imitând răsăritul, combinate cu sunetele ritmice subtile oferă o trezire treptată, blândă, așa cum face natura. Programul alungă senzația de somnolență și rigiditate matinală, induce o stare de energie calmă, nu agitată, ideală pentru începutul zilei sau pentru pauze de reactivare.

Aceste trei programe asigură un ritual de wellness personalizat: relaxare, regenerare, activare. Fotoliile japoneze premium Inada iCOCOON sunt o formă de terapie senzorială care reînvăță corpul cum să respire și să revină la echilibru, în propriul tău spațiu de acasă.

Sursa foto: https://www.medicarelax.ro

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro