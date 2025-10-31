Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă

Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă

Într-o lume tot mai agitată, relaxarea reală a devenit un ideal de neatins. Cu Inada iCOCOON, o capsulă de relaxare inteligentă, confortul de acasă se transformă într-o experienţă autentică de spa. Există produse care te răsfață, dar există și produse care te poartă într-o poveste. Fotoliul de masaj japonez Inada iCOCOON ilustrează a doua categorie. Cu peste 60 de ani de expertiză în spate, fiecare fotoliu cu masaj este fabricat în Japonia, unde precizia robotică se împletește cu măiestria și respectul pentru detalii a meșterilor. iCOCOON este moștenirea unei companii care de peste șase decenii, redefinește standardele fotoliilor de masaj profesionale.

Inada iCOCOON, arta japoneză a relaxării, la tine acasă

Fotoliile de masaj japoneze iCOCOON rafinează ritualul de relaxare acasă. Sub supravegherea designerului Tomoko Ikegai, forma, liniile și finisajele sunt concepute pentru a amplifica senzația de confort și cocooning. Lumina adaptivă, sunetele ambientale, ritmul natural „1/f fluctuation', inspirat din armonia naturii, transformă masajul într-o experiență multisenzorială unică.

Fotolii de masaj Inada iCOCOON, ingineria confortului absolut

Fotoliile iCOCOON aduse în România de MedicaRelax  intensifică momentele de relaxare prin programe speciale, precum: Meditation Mode, Sleep Mode și Wake Up Mode. Fiecare utilizează principiul ,,1/f fluctuation', un ritm inspirat din natură, care are capacitatea de a calma sistemul nervos, inducând relaxare profundă și echilibru emoțional.

  • Meditation Mode, dedicat liniștii interioare

Mișcările lente ale pernelor de aer, care imită atingerea unui terapeut, combinate cu vibrațiile subtile ce urmează un ritm natural 1/f, reduc activitatea cerebrală asociată stresului. 

Lumina inspirată de culoarea apusului și sunetele cu ritmuri de valuri, creează un fundal de liniște conștientă. Programul este ideal dimineața, pentru a-ți seta energia zilei sau seara, pentru a lăsa grijile să se dizolve înainte de somn.

  • Sleep Mode, odihnă naturală

Sleep Mode este conceput pentru a favoriza somnul natural, fără dependență de stimuli artificiali.

Mișcările extrem de lente, presiunea adaptată de pernele de aer pe zonele tensionate, sunetele calmante, lumina într-o nuanţă caldă, imitând apusul, încetinesc pulsul și respirația, pregătind corpul pentru somn. 

Sleep Mode poate deveni un ritual nocturn sănătos pentru cei cu insomnie ușoară sau pentru persoanele care caută o alternativă naturală la timpul petrecut cu telefonul seara, ajutând corpul să-și reseteze ritmul biologic.

  • Wake Up Mode, trezire calmă

Diminețile pot fi delicate. Mișcările energice și ritmice, vibrațiile ritmice, lumina cu tonuri luminoase, imitând răsăritul, combinate cu sunetele ritmice subtile oferă o trezire treptată, blândă, așa cum face natura. Programul alungă senzația de somnolență și rigiditate matinală, induce o stare de energie calmă, nu agitată, ideală pentru începutul zilei sau pentru pauze de reactivare.

Aceste trei programe asigură un ritual de wellness personalizat: relaxare, regenerare, activare. Fotoliile japoneze premium Inada iCOCOON sunt o formă de terapie senzorială care reînvăță corpul cum să respire și să revină la echilibru, în propriul tău spațiu de acasă.

