În vizită la Onur Osman

Pentru că România are personalități de excepție pe care le cunoaștem prea puțin, deși sunt cunoscute în întreaga lume pentru creațiile lor, pentru frumusețea sau spiritul antreprenorial, în acest articol dorim să vi-l prezentăm pe Onur Osman, care a avut amabilitatea să ne primească în showroom-ul lui din Calea Victoriei, pentru a ne lăsa să cunoaștem secretele din spatele The Count of Fashion, din spatele magicianului care realizează ținute excepționale pentru o mulțime de personalități din viața de business, politică sau culturală a lumii.

R: – Onur, este o onoare că ai răspuns invitației noastre și că ne-ai primit în locul unde se nasc colecțiile semnate Onur Osman, un loc unde haute-couture-ul și moda de lux sunt create în fiecare zi. Trebuie să te întreb de la început, de ce fresce, picturi, statui, vaze și urne de colecție, sfeșnice uriașe, candelabre extravagante, parcă am intrat într-un muzeu, când am venit la tine. Mă așteptam la o grămadă de rochii și de manechine, sinceră să fiu, dar parcă am intrat într-un palat din alte timpuri.

O: – Să știi că nu ești singurul vizitator al nostru care spune asta, pentru că deseori clientele mele vin aici tocmai pentru a găsi un loc în care arta și moda sunt la locul lor, un loc în care parcă pot evada într-o altă lume, o lume a frumosului, a culturii și a glamour-ului. Mie îmi place să colecționez creații unice sau în serie mică a designerilor celebri din întreaga lume, pentru că știu că frumosul din toate timpurile a fost creat alături de frumos, prin oameni frumoși și în locuri frumoase.

R: – Atunci trebuie să te întreb, ce înseamnă pentru tine frumosul? Adică cei mai mulți dintre cititorii noștri se întreabă uneori ce este frumosul, care este definiția frumosului astăzi?

O: – Frumosul este vechi de când lumea. Pentru fiecare epocă frumosul a reprezentat armonia, echilibrul și binele. Moștenirea frumosului în Europa este vizibilă în frumusețea palatelor europene, a picturilor, a statuilor, a muzicii clasice și prin rafinamentul manierelor. De aceea, moda s-a născut în locuri frumoase, înconjurate atât de cultura prezentului, cât și de conștientizarea moștenirii trecutului. O rochie nu este frumoasă doar pentru că arată bine estetic, ci pentru că este o prelungire a unei culturi, a unui stil, a unei personalități autentice, reale.

R: – Și atunci luxul ce reprezintă pentru tine, care ești un reprezentant atât al frumosului, al artei, după cum văd în jurul meu, dar și al culturii prezentului?

O – Nu putem vorbi despre lux fără cultură, pentru că luxul înseamnă cultură și istorie. Și asta nu o spun eu, ci o spun profesorii din școlile de arte din Paris și Londra. Luxul are un cod foarte strict, care nu este interpretabil și deschis improvizațiilor. Pornind de la câte flori sunt așezate într-o vază, până la locul corect în care se așază o vază cu flori într-o încăpere; toate aceste detalii definesc luxul. Lux înseamnă poziționarea corectă a obiectelor de decor într-o cameră, valoarea lor și alăturarea acestora. Luxul dintotdeauna este același, în timp s-a schimbat doar forma obiectelor sau contextul istoric al lor.

R: – Și crezi că există oameni de lux? Sau oameni care reprezintă luxul sau doar obiectele sunt cele care definesc luxul?

O: – Dacă vorbim despre luxul personal și nu despre cel ambiental, atât în prezent, cât și în trecut, luxul personal a fost definit de distanța pe care un om și-o permite pentru a fi distinct față de ceilalți oameni și de rafinamentul stilului său de viață. Acestea sunt întotdeauna definite de statutul social, de eleganța manierelor și de comportament. Imaginați-vă cum aș arăta eu scos din această încăpere, într-un bistro micuț, înghesuit de o mulțime de oameni, care stau cot la cot. Vă mai puteți imagina că sunt Onur Osman designerul în acest context? Nicio persoană pe care o scoți de pe scenă și o îngrămădești într-o masă de oameni nu va mai reprezenta aceeași valoare, indiferent că este Madona sau Greta Garbo, din punct de vedere al perspectivei. Iar finețea gusturilor, gesturilor și opțiunilor întotdeauna întăresc sau chiar anulează luxul.

R: – Care este locul tău, Onur, în industria fashion? Mi-ai povestit, de exemplu, că creezi rochii haute-couture pentru Dubai, SUA, și mai multe țări din Europa. Nu te pot întreba ce ai făcut că să ajungi pe podiumurile și la evenimentele high-fashion la care participi, dar te pot întreba care este pentru tine mesajul sau direcția ta proprie.

O: – La Paris, Ankara, Londra, am stat alături de oameni care creează arta și moda înaltă, oameni care câștigă milioane din fashion, oameni care nu sunt impresioniști, iar opinia mea este validată de această experiență importantă de business. Eu am știut dintotdeauna că mesajul meu este unul foarte simplu: frumosul este același balans dintre atitudine și ținută, îmbogățit cel mai des de fericirea sau împlinirea personală.

R: – Onur Osman, mulțumesc pentru invitația în lumea ta, în lumea luxului, și sper să ne revedem cu bine la cât mai multe evenimente și prezentări viitoare! Pentru cititorii care doresc să descopere mai multe informații despre Onur Osman, îl găsim pe Facebook, pe Instagram sau pe www.onurosman.com, și vă invit să fim mereu curioși să ne cunoaștem talentele și valorile românești, pentru că avem mulți români deștepți și talentați care fac cinste culturii noastre oriunde ar merge în lume.

