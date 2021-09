Împreună cu 32 de țări europene partenere, Fundația Renașterea organizează Race for the Cure România 2021 în DIGITAL

Startul celei de-a șaptea ediții a Race for the Cure România ce va avea loc în DIGITAL, în perioada 26 septembrie-10 octombrie, a fost dat pe 26 septembrie, Live pe pagină de Facebook a Fundației Renașterea de către Mihaela Geoană, Andreea Esca, Amalia Năstase și invitații lor, de pe Stadionul Iolanda Balaș. STARTUL Race for the Cure Romania 2021 poate fi urmarit la acest link: https://fb.watch/8hdMrY5Yn3/

Duminică, 26 septembrie, în prima zi a Cursei Digitale Race For the Cure, în intervalul orar 11.00 – 12.00, au luat parte la startul oficial al cursei digitale: membrele boardului Fundației Renașterea – Cristiana Copos, Camelia Sucu, Veronica Savanciuc, Andreea Mihai, Adriana Cazacu, Augusta Dragic – președintele Fundației Superbet, Ana Maria Brânză (Popescu) – în calitate de căpitan al Echipei Superbet, care încă din prima zi a cursei a adunat 215 membri, însoțită de mama sa, Echipa TVR – formată din Iuliana Tudor, Laura Fronoiu și Loredana Iordache, Căpitanii echipei MSD – Kostas Papagiannis și George Zaki și membrele ASPO – învingătoare în lupta cu cancerul.

La finalul cursei digitale, pe 10 octombrie se vor extrage câștigătorii tombolei, dintre participanții la cursa digitală, premiile constând în bicicletă roz, biciclete preșcolari oferite de Căruciorul.ro, premii oferite de #dragoste (sacoșă și tricou), vouchere pentru lenjerie intimă Victorias Secret, parfumuri oferite de un brand celebru, rucsaci Tuborg și Granini. În aceeași zi, în momentul deschiderii partidei de fotbal cu Mioveni, jucătorii echipei Farul Constanța au ales culoarea roz, în semn de solidaritate cu Fundația Renașterea, în lupta împotriva cancerului. Prin gestul lor arată tuturor ca le pasă de sănătatea femeilor din Romania. Toată Europa se îmbracă în ROZ, culoarea luptei împotriva cancerului de sân. Vino și tu alături de Fundația Renașterea , la Race for the Cure România, să arătăm tuturor ca ne pasă de sănătatea femeilor de lângă noi. Prietena ta, mama ta, bunica ta trebuie să afle că prevenția este esențială pentru sănătate. Orice bărbat are in viața lui macar o femeie pe care trebuie să o protejeze. Noi, echipa Farul Constanța ne-am alăturat cauzei Fundației Renașterea pentru că dorim ca toate femeile să își păstreze sănătatea, iar înscrierea ta la Race for the Cure Romania, în perioada 26 septembrie – 10 octombrie poate oferi analize medicale femeilor defavorizate! Ne înscriem, alergăm, ne plimbăm și apoi postăm poze și video-uri în social media cu #RFTC2021, #Renasterea2021 și arătăm că ne pasă de sănătatea Femeilor din România! Înscrieri pe raceforthecure.eu/ro', se arată în postarea facută de oficialii Clubului Farul Constanța pe pagina de Facebook

Cifrele comunicate în dată de 21 septembrie de specialiști în ceea ce privește incidența infectării cu virusul SARS-CoV-2 în București au împiedicat organizarea evenimentul Race for the Cure România în format fizic, pe Stadionul Tineretului Iolanda Balaș Soter, în dată de 26 septembrie, așa cum era planificat. Pe platforma de înscrieri la cursa, raceforthecure.eu, români de pretutindeni se pot alătura cauzei noastre înscriindu-se individual sau formând echipe și participând la propriile curse de alergare/plimbare în orașe din România și din întreaga lume.

Cursa digitală Race for the Cure România se desfășoară pe o perioadă de 2 săptămâni: 26 septembrie – 10 octombrie, timp în care persoanele care doresc să susțină lupta împotriva cancerului se pot înscrie pe platforma și apoi se pot plimba/ alerga în parcuri, în proximitatea locuinței sau pe banda de alergat. Încărcând în social media poze/video-uri cu #RFTC2021 și #Renasterea2021, vom dovedi că facem parte din marea comunitate care susține lupta împotriva cancerului de sân și col uterin, alături de ceilalți participanți din Europa.

1 înscriere = 1 test medical gratuit pentru o femeie vulnerabilă din ROMÂNIA Și în acest an, linia de start a evenimentului Race for the Cure nu va fi una fizică, iar locul de alergare poate fi oriunde: pe banda de alergat de acasă, pe aleile din parc, în orice oraș din România sau oriunde în lume. Important este să ne înscriem pe platforma raceforthecure.eu, și apoi să postăm folosind #RFTC2021 și #Renasterea2021, arătând că suntem alături de femeile din România.Statisticile sunt alarmante, rata mortalității din România fiind cea mai mare din Europa, deoarece prevenția și diagnosticarea precoce sunt deficitare, iar contextul Pandemic cauzat de COVID-19 a redus dramatic accesul la investigații medicale de diagnostic și la tratament pentru pacienții oncologici. Indiferent de valul de pandemie, nu trebuie să neglijăm controalele medicale periodice pentru depistarea afecțiunilor sânilor sau cele ginecologice. Stadiul . Haideți să colorăm Facebook-ul și Instagram-ul în roz în zilele Digital Race for the Cure, între 26 septembrie și 10 octombrie, să donăm și prin acțiunea noastră să contribuim la salvarea de vieți. Fiecare înscriere este transformată de Fundația Renașterea în analize medicale pentru femeile defavorizate, care poate nu au făcut niciodată o mamografie sau un test Papanicolau!', a declarat Mihaela Geoană, Președinte și co-fondator al Fundației Renașterea. Procedura de înscriere și participare, împreună cu toate detaliile și informațiile legate de Race for the Cure 2021 și de proiectele Fundației Renașterea se pot găsi pe site-ul oficial al evenimentului internațional: https://www.raceforthecure.eu/ro/ , pe https://fundatiarenasterea.ro/

Fundația Renașterea este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2001, care a primit statut de Organizație de Utilitate Publică în anul 2007. Misiunea Fundației Renașterea este aceea de a promova importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin, de a oferi investigații medicale gratuite și consiliere pacienților oncologici.

În ultimii 20 ani, Fundația Renașterea a obținut rezultate remarcabile în ceea ce privește informarea femeilor din România, despre importantă depistării precoce a cancerului și a oferit peste 90.000 de investigații medicale în cele două centre medicale pe care le deține în București. În plus, cu susținerea partenerilor săi, Fundația a achiziționat și operat două Unități Medicale Mobile care au oferit în regim de gratuitate investigații pentru 22.870 de femei ce locuiesc în zone rurale, unde rată mortalității este crescută din cauza depistării tardive a afecțiunilor. Majoritatea femeilor sunt diagnosticate cu cancer în stadii avansate, din cauza lipsei informațiilor și a barierelor de ordin geografic și financiar.

În perioada 15 septembrie – 10 decembrie, 1200 de femei din localitățile Chitila, Agigea, Mihaiesti-Vâlcea vor putea face Teste Papanicolau gratuite în cadrul Unității Medicale Mobile Renașterea, cu susținerea Fundației Globalworth. Programările se pot face la nr 0756.713.652

Peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Cancerul de sân este unul dintre principalele cauze de mortalitate pentru femeile din România: prima cauză pentru categoria de vârstă 15 – 49 de ani, a treia cauză pentru categoria 50 și 69 de ani și a patra ca dizabilitate (Globocan, 2018).

Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209. Printr-un calcul simplu, corelând statistici locale cu cele europene, poate fi estimat că, în condițiile în care rata mortalității în România ar fi similară cu cea europeană, numărul de decese ar fi 2.406, ceea ce înseamnă că înregistrăm un număr suplimentar de 800 de decese anual, comparativ cu statele europene. Mai mult, conform datelor analizate în cadrul studiului, fiecare persoană decedată din cauza cancerului de sân a pierdut prematur aproximativ 13 ani de viață.

Anual, peste 1.800 de femei mor în România din cauza cancerului de col uterin și aproape 3.400 sunt diagnosticate cu această boală. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Depistat ȋn faze incipiente,insa,şansele de supravieţuire cresc semnificativ.

Rata mortalităţii este de 4 ori mai mare ȋn Romȃnia decȃt ȋn celelalte ţări UE – din cauză că acest tip de cancer este depistat ȋn stadii foarte avansate. Peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Din păcate, depistarea timpurie şi prevenţia, in tara noastra, rȃmȃn inca la un nivel redus. Doar 17,6% dintre femeile din Romȃnia au efectuat măcar o dată un test Babeş-Papanicolau, ȋn condiţiile ȋn care ȋn majoritatea ţărilor din UE procentul depăşeste 70%.

