Iasomia în parfumerie: ce trebuie să știi despre această notă iconică

Dacă ai fost vreodată atras(ă) de un parfum floral intens, senzual și sofisticat, există șanse mari ca iasomia să fi fost una dintre notele sale principale. În lumea parfumeriei, iasomia este considerată un ingredient de lux, o floare cu o prezență olfactivă puternică, capabilă să transforme orice compoziție într-o adevărată operă de artă. Dar ce face această notă atât de specială și de ce este atât de apreciată? Hai să descoperim împreună secretele iasomiei în parfumerie!

Iasomia – regina florilor în parfumerie

Iasomia este una dintre cele mai utilizate flori în parfumerie, alături de trandafir. Parfumierii o iubesc pentru complexitatea sa, dar și pentru versatilitatea pe care o oferă în compozițiile olfactive. Aroma sa este dulce, cremoasă, cu accente exotice și ușor animalice, ceea ce o face irezistibilă.



Există mai multe tipuri de iasomie utilizate în industria parfumurilor, însă cele mai cunoscute sunt:

iasomia grandiflorum – cunoscută și sub numele de „iasomia spaniolă' sau „iasomia de Grasse', aceasta are o aromă dulce, florală, cu tonuri fructate și ușor verzi.

iasomia sambac – cunoscută și sub denumirea de „iasomie arabă', are un parfum mai intens, mai cremos și adesea este asociată cu mirosul ceaiului de iasomie.

Dacă te atrag parfumurile florale bogate, cu siguranță ar trebui să adaugi în colecția ta de parfumuri un parfum de iasomie irezistibil.

Cum este obținută esența de iasomie?

Procesul de extragere a esenței de iasomie este unul laborios și costisitor, ceea ce explică de ce acest ingredient este atât de prețios. Florile sunt recoltate manual, în zorii zilei, când concentrația de uleiuri esențiale este cea mai ridicată.



Există două metode principale de obținere a esenței de iasomie:

enfleurage – o metodă tradițională, folosită mai ales în trecut, în care florile sunt așezate pe grăsimi pentru a absorbi esențele lor, apoi sunt procesate cu alcool.

extracția cu solvenți – metoda modernă prin care se obține un absolut de iasomie, adică o esență extrem de concentrată și valoroasă.

Datorită complexității procesului și a cantității mari de flori necesare pentru a produce o cantitate mică de esență, iasomia este unul dintre cele mai scumpe ingrediente din parfumerie.

Ce face iasomia atât de specială?

Iasomia nu este doar un simplu ingredient floral. Mirosul său are o profunzime aparte, datorită unui compus chimic numit indol, care îi conferă un caracter ușor animalic. Acest lucru face ca iasomia să fie percepută ca fiind atât rafinată, cât și senzuală, având o calitate aproape hipnotică.



În plus, iasomia are o capacitate unică de a echilibra parfumurile. Poate adăuga o notă de eleganță parfumurilor florale, poate îndulci acordurile lemnoase sau orientale și poate amplifica senzualitatea notelor fructate.

Cum recunoști un parfum cu iasomie?

Dacă vrei să identifici un parfum care conține iasomie, trebuie să fii atent(ă) la acordurile sale. De obicei, iasomia este utilizată în inima parfumului, unde se combină cu alte note pentru a crea un efect de profunzime și complexitate.



Printre cele mai populare combinații se numără:

iasomie și trandafir – un duo clasic în parfumeria florală, care oferă echilibru între dulce și sofisticat;

iasomie și vanilie – o combinație caldă și senzuală, des întâlnită în parfumurile gurmande;

iasomie și lemn de santal – un contrast între floral și lemnos, ideal pentru parfumurile elegante;

iasomie și citrice – o variantă mai fresh și energizantă, potrivită pentru parfumurile de zi.

Cum alegi un parfum cu iasomie potrivit pentru tine?

Dacă îți dorești un parfum care să emane feminitate, eleganță și rafinament, iasomia este alegerea perfectă. Această notă florală are o magie aparte, capabilă să creeze emoții și amintiri memorabile. Fie că alegi un clasic al parfumeriei sau o creație modernă, vei avea mereu un parfum sofisticat și fermecător.



Alegerea unui parfum cu iasomie depinde de preferințele tale și de ocaziile în care vrei să-l porți. Dacă îți dorești un parfum de zi, optează pentru unul care combină iasomia cu note citrice sau marine. Pentru seară, poți alege un parfum oriental, cu iasomie și note lemnoase sau vanilate.



De asemenea, este important să testezi parfumul pe piele, deoarece iasomia poate evolua diferit în funcție de chimia pielii tale. Dacă un parfum ți se pare prea intens la început, acordă-i timp să se așeze – vei descoperi noi arome odată ce începe să se dezvolte!

Iasomia este una dintre cele mai prețioase și iubite note din parfumerie, apreciată pentru senzualitatea și adaptabilitatea sa. Fie că o preferi într-un parfum floral delicat sau într-o compoziție intensă și orientală, această floare rămâne un simbol al rafinamentului olfactiv. Dacă nu ai încă un parfum cu iasomie în colecția ta, a venit momentul să descoperi magia sa unică!

Sursa foto: Shutterstock

