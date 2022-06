Horia Tecău, despre tehnologie și sport

Domnica Mărgescu a stat de vorbă cu Horia Tecău despre noul model de telefon OPPO Find X5 Pro dar și despre lucrurile care îl încântă în viață!

Am petrecut o după amiază plăcută alături de Horia Tecău, la restaurantul Pot, și am avut o discuție extrem de interesantă și personală cu unul dintre cei mai buni jucători de tenis din lume, despre noul telefon OPPO Find X5 Pro.

Ei bine, am aflat că pentru Horia telefonul este unul dintre cele mai importante device-uri, deoarece comunicarea este vitală pentru el. Una dintre calitățile principale ale acestui model de smartphone este faptul că bateria se încarcă extrem de repede și, evident, pentru Horia, acesta este un must. Apoi, faptul că are o cameră ultra-performantă, în colaborare cu Hasselblad, este un alt lucru de care Horia e „dependent', deoarece mi-a mărturisit că adoră să facă excursii pe munte și să fotografieze peisajele spectaculoase pe care le vede. Iar claritatea pozelor este impecabilă!

OPPO este partener oficial la Roland Garros, așa că, Horia mi-a povestit despre momentul în care a descoperit brandul OPPO, chiar la Roland Garros, în 2020. De atunci, a rămas conectat cu această marcă și cu gama Find X. În plus, Horia mi-a destăinuit și care au fost momentele care l-au marcat de-a lungul carierei sale, însă te invit să afli toate acestea și multe altele, direct de la Horia Tecău.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro