Hope Build 2026: 350 de voluntari au construit 6 locuințe în doar 5 zile, la cel mai mare eveniment de construcție accelerată din Europa

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Habitat for Humanity România a încheiat o nouă ediție Hope Build, cel mai mare eveniment de construcție accelerată din Europa. În perioada 12–16 octombrie, 350 de voluntari și-au unit forțele și au construit, în doar 5 zile, 6 locuințe pentru familii care aveau nevoie de un cămin decent și sigur.

Datorită interesului ridicat pentru participarea la eveniment, Habitat for Humanity România a extins lucrările și la alte 4 locuințe, astfel încât voluntarii au contribuit la construcția a 10 locuințe pentru 10 familii aflate în nevoie.

Șantierul din Berceni a reunit voluntari din comunitatea locală, angajați ai companiilor partenere, voluntari internaționali și persoane publice, care au lucrat cot la cot cu familiile partenere Habitat. Printre aceștia s-au numărat și 19 angajați ai Ringier România, partener media al evenimentului, care au participat pentru prima dată la Hope Build, implicându-se direct în lucrările de construcție.

Evenimentul a reflectat și mesajul campaniei Habitat for Humanity România, „E doar o problemă de timp', care atrage atenția asupra urgenței nevoii de locuire decentă. Pentru familiile care trăiesc în condiții precare, fiecare zi de așteptare contează. La Hope Build, sute de oameni și-au unit forțele și au scurtat, la propriu, timpul până la „acasă': 6 locuințe construite în doar 5 zile, în regim accelerat.

Nevoia de locuire decentă rămâne una dintre provocările majore ale României. Potrivit datelor Eurostat pentru 2024, peste 40% dintre români trăiesc în locuințe supraaglomerate, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană și de peste două ori mai mare decât media europeană. În acest context, proiectele Habitat for Humanity România oferă familiilor vulnerabile șansa de a avea acces la locuințe decente și sigure.

6 familii, 6 noi începuturi

Cele 6 locuințe construite în regim accelerat s-au adăugat celor 20 realizate anterior de Habitat for Humanity România în comunitatea din Berceni.

Familiile partenere Habitat au fost selectate în baza a trei criterii: urgența nevoii de locuire, nivelul redus al veniturilor și disponibilitatea de a participa activ la construcție. Acestea se confruntau cu diverse vulnerabilități sau trăiau în condiții precare și s-au implicat în construirea propriilor locuințe, ca parte a angajamentului de 500 de ore de voluntariat.

„Așteptarea noastră de la această săptămână este să muncim cu drag la casa noastră. Este singura noastră șansă de a avea un viitor mai bun', a transmis una dintre familiile partenere Habitat, înainte de începerea evenimentului.

„Locuirea decentă nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un drept fundamental. La Hope Build am demonstrat că putem schimba realitatea familiilor vulnerabile atunci când aducem oamenii împreună. În doar cinci zile, sute de voluntari, parteneri și familii au construit nu doar locuințe, ci și speranță. Pentru că, dincolo de cei patru pereți și de un acoperiș, ceea ce oferă cu adevărat o casă este speranța unui viitor mai bun', a declarat Roberto Pătrășcoiu, Director Național Habitat for Humanity România.

O comunitate construită prin solidaritate și parteneriate

În aproape 30 de ani de activitate, Habitat for Humanity România a îmbunătățit condițiile de locuire pentru peste 100.000 de persoane, prin construcția și renovarea de locuințe.

În Berceni, organizația a beneficiat și de sprijinul administrației locale, care a pus la dispoziție terenurile pentru construcție și a contribuit la dezvoltarea infrastructurii de utilități.

Hope Build 2027: 10 locuințe în doar 5 zile, în județul Constanța

În 2027, în săptămâna 11-15 octombrie, Hope Build se va desfășura în Cumpăna, județul Constanța, unde Habitat for Humanity România își propune să construiască 10 locuințe în doar cinci zile, cu sprijinul voluntarilor și al partenerilor.

Partenerii Hope Build 2026

Evenimentul a fost posibil cu sprijinul partenerilor: Hilti și Fundația Hilti (partener principal), ING Bank, Wienerberger România, Bog’Art, Coca-Cola HBC, Metropolitan Life, REHAU Window Solutions, UiPath, v8interactive, Cărturești & AudioTribe, Digital Barista, Butter Coffee și Redis Nutriție.

Partener media: Ringier România, care a susținut promovarea evenimentului și s-a alăturat inițiativei și printr-o echipă de 19 voluntari, aflați la prima lor experiență de voluntariat în cadrul Hope Build.

Despre Habitat for Humanity România

Habitat for Humanity România este o organizație non-guvernamentală, înființată în 1996, care sprijină familiile vulnerabile să aibă o locuință decentă, sigură și accesibilă.

În cei 30 ani de activitate am lucrat alături de familiile-partener, voluntari și parteneri corporate pentru a îmbunătăți condițiile de trai și a sprijini comunitățile vulnerabile să devină mai puternice și independente.

Rezultatele noastre:

Peste 100 000 de români ajutați prin programele noastre

5.100 de locuințe reabilitate sau construite de la zero

Peste 55.000 de voluntari ne-au fost alaturi de-a lungul timpului pe șantier.

Mai multe informații pe www.habitat.ro.

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