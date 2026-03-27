Hello to Hilo™! Noile dispozitive glo™ premium, pentru o experiență la un alt nivel

Două noi dispozitive glo™ premium îți stau acum la dispoziție, aducându-ți inovația de-a dreptul la îndemână. Află totul despre Hilo și Hilo Plus.

Ți s-a demonstrat deja în multiple rânduri că tehnologia îți influențează viața în moduri nebănuite. În fapt, cu avansul uluitor și pașii uriași pe care îi fac inovațiile și descoperirile, viețile noastre sunt mult diferite față de cum erau cu doar câțiva ani în urmă. Și asta în fiecare aspect al lor.

Și chiar evoluția tehnologiei vine să îmbunătățească și experiența consumului produselor din tutun și plante de rooibos cu adaos de nicotină, care îți oferă o binemeritată pauză, punctând parcursul fiecărei zile cu momente de repaus.

Asta pentru că noile dispozitive glo™ cu tehnologia de încălzire TurboStart™ sunt aici să adapteze experiența cu care te-ai obișnuit într-una cert superioară față de dispozitivele glo™ anterioare.

Iată despre ce este vorba: Hilo și Hilo Plus sunt noile dispozitive propuse de glo™ care îți duc experiența la un cu totul alt nivel în multiple moduri. Poate că cel mai important este faptul că timpul scurs de când îți dorești o pauză și până te bucuri de primul puf din produsul preferat este mult scurtat, grație tehnologiei de încălzire TurboStart™ Quartz. Acesta este, practic, un element inovator de încălzire care utilizează încălzire rezistivă, dar și unde infraroșii, astfel încât fie că alegi tutunul încălzit, fie produse din plante destinate inhalării fără ardere, ai nevoie de doar cinci secunde pentru dispozitivul Hilo și mai puțin de 10 secunde pentru dispozitivul Hilo Plus până când când acesta e gata de utilizare.

Că tot vorbim despre încălzire, află că Hilo și Hilo Plus oferă două moduri de încălzire: unul Standard, care poate fi personalizat prin aplicație în funcție de standardele tale și durează 5 minute și 10 secunde. Și unul Boost care, față de dispozitivele glo™ anterioare, durează acum 4 minute și 10 secunde, pentru o experiență mai rapidă.

Designul rafinat, cum te-ai obișnuit deja în cazul produselor glo™, merge mână-n mână cu funcționalitatea. Glo™ Hilo, spre exemplu, combină funcționalitatea all-in-one și poate fi utilizat în doar cinci secunde, în vreme ce designul glo™ Hilo Plus în două piese include un suport portabil de încărcare și stiloul de încălzire EasySwitch™. Sună complicat? Ei bine, e doar convenabil și conceput să îți ofere o experiență premium: opțiunea de utilizare duală înseamnă să stiloul poate fi folosit fie împreună cu suportul de încărcare, fie independent, așa cum îți dorești.

Și pentru că știm că aspectul este, și el, un factor care contează, află că cele două dispozitive sunt disponibile în șapte nuanțe premium, dintre care e practic imposibil să nu îți găsești preferata.

Tot din seria micilor detalii de design funcțional care îți oferă o experiență fără egal, tehnologia StickSeal™ cu care sunt create noile consumabile înseamnă zero reziduuri de tutun sau rooibos* în dispozitivul tău, pentru că fragmentele de tutun sau rooibos nu se pot desprinde. Și asta nu e decât începutul când vine vorba despre aceste produse. virto™ sunt produse din tutun atent selecționat, care nu ard, iar rivo™ sunt produse pe bază de plante cu conținut de nicotină, realizate din frunze de rooibos; ambele structurate astfel încât să permită transferul precis al căldurii pe întreaga lungime a stick-ului.

Ca experiența ta să fie fără cusur de la un capăt la altul, noile dispozitive Hilo și Hilo Plus pot fi utilizate cu aplicația myglo, creată anume ca să îți furnizeze funcții personalizate. Astfel, poți să schimbi mesajele afișate pe display-ul EasyView™, la începutul și la finalul sesiunii, poți să îți personalizezi numele afișat pe ecran, să ajustezi durata fiecărei sesiuni, ba chiar și săverifici locația aproximativă a dispozitivului* prin Bluetooth® atunci când l-ai rătăcit, sau să îl blochezi, astfel încât să nu fie utilizat de altcineva.

Fiecare dintre aceste detalii atent concepute este menit să creeze o experiență mai confortabilă, personalizată, mai aproape de gustul tău. Astfel încât tu să te bucuri de produsul ales.

Mai multe informații și update-uri despre produsele glo™ poți afla pe myglo.com/ro/ro/

* Aplicația afișează locația aproximativă a dispozitivului atunci când acesta este conectat, încărcat și se află în raza de acțiune Bluetooth® a smartphone‑ului. În caz contrar, afișează ultima locație cunoscută, atunci când dispozitivul a fost sincronizat cu smartphone‑ul și aplicația a fost activată. Acuratețea poate varia din cauza obstacolelor, interferențelor sau a mediului electromagnetic.

(18+) glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță care creează dependență. Este destinat exclusiv consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

