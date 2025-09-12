GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC

GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ziua în care domeniile E-Commerce și Digital Marketing sărbătoresc două decenii împreună cu GPeC

Pe 14 Octombrie are loc GPeC SUMMIT – cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din Europa Centrală și de Est, ajuns la ediția aniversară de 20 de ani. Peste 800 de participanți – cei mai importanți jucători din domeniu – vor petrece împreună întreaga zi, beneficiind de conținut practic în cadrul Conferinței, leads și oportunități de business în cadrul Expo, networking și socializare în cadrul Cocktail-ului de seară alături de elita industriei. 

Înscrierile la eveniment sunt disponibile pe site-ul GPeC, iar până pe 22 septembrie este valabilă oferta Early-Bird cu cele mai mici prețuri, pornind de la doar 89 EUR + TVA / persoană: https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/ 

Unii dintre cei mai buni specialiști ai Digital-ului românesc urcă pe scena GPeC

În cadrul Conferinței GPeC SUMMIT din 14 Octombrie vor fi dezbătute subiectele de actualitate și de maxim interes pentru toți cei care activează în comerțul electronic, marketing online, retail și domeniile conexe. 

Specialiști cu o experiență de necontestat vor urca pe scena GPeC: 

  • Tudor Manea, CEO eMAG
  • Stejara Pircan, Senior VP eMAG 
  • Adrian Mihai, CEO FAN Courier
  • Oana Dumitrescu, Industry Head & Retail Lead Google
  • Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO
  • Horia Grozea, Sales & Business Development Director NETOPIA
  • Raluca Georgescu, Founder MTH Digital
  • George Rășchitor, General Manager SINAPS Marketing
  • Cristian Manafu, Partner Evensys
  • Cătălin Emilian, Country Manager RTB House
  • Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully

Actorul Pavel Bartoș va fi co-host al întregului eveniment alături de Andrei Radu, CEO & Founder GPeC. 

Pe lângă specialiștii români, GPeC SUMMIT aduce participanților experți internaționali consacrați, cu cel mai bun rating la evenimentele GPeC anterioare – un line-up de tip Best Of GPeC care va fi anunțat în foarte scurt timp.  

GPeC EXPO – locul ideal pentru oportunități de business între furnizori și magazine online

GPeC Expo se desfășoară pe 14 Octombrie în paralel cu Conferința GPeC SUMMIT și este locul ideal pentru Networking, Leads & Business Opportunities între furnizorii de servicii E-Commerce & Digital Marketing și business-urile online. Pe tot parcursul zilei, expozanții vor avea ocazia să intre în contact cu peste 800 de participanți C-Level, să descarce coordonatele lor de contact și să stabilească întâlniri la stand chiar înainte de eveniment prin intermediul aplicației de networking GPeC. Accesul participanților în zona de Expo este inclus în prețul biletului de acces la GPeC SUMMIT. 

Potrivit organizatorilor, mai sunt doar câteva spații disponibile pentru cei care doresc să fie expozanți, iar detalii privind închirierea unui spațiu sunt disponibile pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/gpec-expo/ 

Gala Premiilor eCommerce – de 20 de ani, distincțiile comerțului electronic românesc

Seara zilei de 14 Octombrie este dedicată festivității de premiere GPeC în cadrul căreia vor fi decernate premiile către cele mai importante companii din domeniu, pe baza analizei juriului și a peste 200 de criterii de evaluare în cadrul programului GPeC Proficiency, dar și pe baza cercetării de piață realizate anual de iSense Solutions. 

Gala va reuni personalitățile marcante ale industriei fiind prezentată de Pavel Bartoș, iar întreaga atmosferă va fi de spectacol, așa cum se cuvine unei ediții aniversare de două decenii. 

Maratonul GPeC SUMMIT din 14 Octombrie se va încheia cu GPeC Networking Soirée – cocktail exclusivist cu peste 200 de reprezentanți ai celor mai importante companii de profil, cu acces doar pe bază de invitație sau bilete Premium. 

Înscrieri cu cel mai mic preț până pe 22 septembrie

Până pe 22 septembrie 2025 este valabilă oferta Early Bird care asigură cele mai mici prețuri pentru biletele de acces, acestea pornind de la doar 89 EUR + TVA/persoană pentru biletele de tip LITE. 

Înscrierile la GPeC SUMMIT și toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/

