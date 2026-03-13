Glutationul: molecula tinereții devenită tratament la Moa Regenerative by Oxxygene

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Glutationul: molecula tinereții devenită tratament la Moa Regenerative by Oxxygene

Există substanțe pe care corpul nostru le produce singur și pe care știința le-a studiat decenii întregi înainte de a înțelege pe deplin ce fac. Glutationul este una dintre ele. Prezent în fiecare celulă a organismului, considerat de cercetători drept cel mai puternic antioxidant endogen cunoscut, glutationul a primit în lumea medicală un titlu neoficial: molecula tinereții. Iar la MOA Clinic, această moleculă a devenit un tratament complet, administrat intravenos, cu protocoale individuale și supraveghere medicală la fiecare pas.

Dacă nu ai auzit până acum de glutation perfuzabil, nu ești singurul. Deși studiat intens în ultimele decenii, glutationul rămâne una dintre cele mai subestimate terapii din medicina preventivă și regenerativă. Și tocmai de aceea merită o explicație serioasă.

Ce este glutationul și de ce îl produce corpul tău

Glutationul este un tripeptid format din trei aminoacizi: glutamină, glicină și cisteină. Organismul îl sintetizează în mod natural, în principal la nivelul ficatului, și îl distribuie în toate celulele. 

Rolul său este esențial: neutralizează radicalii liberi, protejează celulele de stresul oxidativ, susține ficatul în procesul de detoxifiere și reglează funcționarea sistemului imunitar.

Cu alte cuvinte, glutationul este prima linie de apărare a organismului împotriva agresiunilor zilnice, poluare, stres, alimentație nesănătoasă, medicamente, infecții. Atâta timp cât nivelurile sale sunt optime, celulele se regenerează eficient, energia este susținută, iar procesele inflamatorii sunt ținute sub control.

Problema apare atunci când producția naturală scade. Și scade cu certitudine: odată cu înaintarea în vârstă, după perioade prelungite de stres, în urma unor boli cronice sau ca efect al expunerii repetate la toxine. 

Când nivelul de glutation scade, celulele devin vulnerabile, ficatul suprasolicitat, iar semnele se resimt: oboseală cronică, imunitate slăbită, piele fără strălucire, recuperare lentă după efort.

De ce perfuzia este superioară suplimentelor orale

Glutationul se găsește și sub formă de suplimente orale, capsule, pulbere, comprimate. Mulți oameni le încearcă și rămân dezamăgiți de rezultate. Motivul este simplu și ține de biochimie: glutationul ingerat pe cale orală trece prin procesul de digestie, unde o mare parte din moleculă este degradată înainte de a ajunge la celule. Absorbția este parțială, efectele sunt lente și de intensitate redusă.

Perfuzia cu glutation elimină complet acest obstacol. Substanța este introdusă direct în fluxul sanguin, ocolind tractul digestiv, ajungând rapid și integral la celule. Concentrațiile obținute sunt semnificativ mai mari decât prin orice altă metodă de administrare, iar efectele sunt resimțite într-un timp mult mai scurt.

Aceasta este diferența fundamentală dintre un supliment și un tratament. Și exact această diferență o valorifică protocoalele dezvoltate la MOA Clinic.

Cum acționează glutationul în organism

Odată ajuns în sânge prin perfuzie, glutationul acționează simultan pe mai multe niveluri:

  •  Neutralizează radicalii liberi, reducând stresul oxidativ la nivel celular și încetinind procesele de îmbătrânire.
  • Stimulează producția de enzime antioxidante proprii organismului, amplificând apărarea naturală.
  • Susține ficatul în eliminarea toxinelor și a metalelor grele acumulate în organism.
  • Îmbunătățește funcționarea sistemului imunitar, crescând rezistența la infecții și boli.
  • Contribuie la regenerarea celulară și la reducerea inflamațiilor cronice.
  • Îmbunătățește aspectul pielii, care devine mai luminoasă, mai uniformă și mai sănătoasă.

Efectele nu sunt izolate, glutationul acționează sistemic, ceea ce explică de ce pacienții raportează îmbunătățiri în domenii aparent diferite: energie, aspect al pielii, claritate mentală, recuperare după efort fizic.

Cine beneficiază cel mai mult de tratamentul cu glutation

Tratamentul cu glutation perfuzabil nu este rezervat exclusiv persoanelor cu afecțiuni diagnosticate. El se adresează unui spectru larg de pacienți:

  •  Persoane care se confruntă cu oboseală cronică inexplicabilă, fără o cauză organică identificată.
  • Cei care doresc o detoxifiere profundă după perioade de stres intens, tratamente medicamentoase prelungite sau expunere la poluanți.
  • Persoane de peste 40 de ani care vor să susțină activ procesele de regenerare celulară și să încetinească îmbătrânirea.
  • Sportivi care doresc recuperare mai rapidă și performanță susținută.
  • Persoane cu probleme de piele: ten tern, pete pigmentare, acnee sau melasmă, care caută o soluție din interior, nu doar topică.
  •  Cei cu imunitate slăbită care vor să își consolideze mecanismele naturale de apărare.

Cum decurge o ședință de perfuzie cu glutation la Moa Regenerative by Oxxygene

La MOA Clinic, nicio perfuzie nu se administrează fără o evaluare medicală prealabilă. Aceasta este una dintre diferențele esențiale față de alte centre: protocolul este stabilit individual, în funcție de starea de sănătate, obiectivele pacientului și istoricul medical.

O ședință urmează câțiva pași simpli și bine definiți. Mai întâi, medicul realizează o evaluare inițială și stabilește protocolul potrivit. Apoi, soluția de glutation este preparată în condiții sterile, de către personal calificat. 

Perfuzia se montează similar uneia obișnuite și durează aproximativ 30-45 de minute, timp în care pacientul stă confortabil și relaxat. La final, medicul oferă recomandări post-ședință și, dacă este cazul, programează următoarea sesiune.

Pregătirea este minimă: hidratare corespunzătoare înainte de procedură, o masă ușoară cu câteva ore înainte și evitarea alcoolului în ziua respectivă. Atât.

Ce trebuie să știi înainte de a începe tratamentul

Deși perfuziile cu glutation sunt sigure și bine tolerate în marea majoritate a cazurilor, există situații în care administrarea lor necesită precauție sau nu este recomandată: sarcina și alăptarea, afecțiunile renale sau hepatice severe, astmul sever necontrolat sau tratamentele oncologice în desfășurare. 

Tocmai de aceea consultul medical prealabil nu este o formalitate, ci o condiție esențială a siguranței tratamentului.

Numărul de ședințe recomandat variază în funcție de obiective. Pentru efecte vizibile și de durată, protocoalele includ de obicei mai multe sesiuni, stabilite în urma consultului inițial.

Glutationul nu este un trend sau o modă trecătoare în medicina estetică și preventivă. Este o moleculă pe care corpul tău o cunoaște de la naștere, o produce și o folosește zilnic. Tratamentul cu perfuzie vine să restabilească un echilibru pe care vârsta, stresul și mediul înconjurător îl perturbă în mod inevitabil.

Dacă vrei să înțelegi mai bine cum funcționează acest tratament, care sunt protocoalele disponibile și dacă este potrivit pentru tine, echipa medicală MOA Clinic îți stă la dispoziție pentru un consult personalizat. Pentru că sănătatea nu înseamnă absența bolii, înseamnă celule care funcționează la potențial maxim.

Sursa foto: Freepik.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!
Advertorial
Tyla, artista care a cucerit lumea cu hitul „Water”, vine la Beach, Please!
Elixirul pielii tale, exact când ai nevoie
Advertorial
Elixirul pielii tale, exact când ai nevoie
De ce bijuteriile de serie limitată câștigă teren în fața producției în masă?
Advertorial
De ce bijuteriile de serie limitată câștigă teren în fața producției în masă?
Retro, comfort & attitude: Crocband Gum Clog, reinterpretarea cool a unui clasic
Advertorial
Retro, comfort & attitude: Crocband Gum Clog, reinterpretarea cool a unui clasic
Sfaturi pentru o primă experiență pozitivă la stomatolog
Advertorial
Sfaturi pentru o primă experiență pozitivă la stomatolog
Cloud Dancer: Cum porți culoarea anului 2026 fără să arăți ca o mireasă și de ce o vei adora!
Advertorial
Cloud Dancer: Cum porți culoarea anului 2026 fără să arăți ca o mireasă și de ce o vei adora!
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 14 – 20 martie 2026. Luna Nouă în zodia Pești. Soarele va intra în zodia Berbecului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 14 – 20 martie 2026. Luna Nouă în zodia Pești. Soarele va intra în zodia Berbecului
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum
Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum
Ilona Brezoianu și Florin Ristei, dialog savuros pe scena Sălii Palatului: „Uite, am concert!”. Ce au cântat împreună
Ilona Brezoianu și Florin Ristei, dialog savuros pe scena Sălii Palatului: „Uite, am concert!”. Ce au cântat împreună
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Prins cu iubita pe ringul de dans, deși el are încă nevastă! Mulți români îl admiră, e super celebru la noi în țară, dar viața lui personală pare ruptă din telenovele... „Am sărbătorit”. Nici măcar nu se mai ascunde! Avem imaginile! FOTO
Mugurel Vrabete de la Holograf avea un fiu secret, dintr-o relație extraconjugală, și a trecut prin 3 căsnicii. Ce s-a mai aflat acum, după moartea lui, despre viața tumultuoasă a artistului
Mugurel Vrabete de la Holograf avea un fiu secret, dintr-o relație extraconjugală, și a trecut prin 3 căsnicii. Ce s-a mai aflat acum, după moartea lui, despre viața tumultuoasă a artistului
catine.ro
Celebritățile care au criticat Premiile Oscar de-a lungul timpului. Ce nemulțumiri au avut vedetele de la Hollywood
Celebritățile care au criticat Premiile Oscar de-a lungul timpului. Ce nemulțumiri au avut vedetele de la Hollywood
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Kylie Jenner a pozat nud pentru Vanity Fair. Vedeta și-a acoperit trupul cu o fundă supradimensionată
Kylie Jenner a pozat nud pentru Vanity Fair. Vedeta și-a acoperit trupul cu o fundă supradimensionată
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Mai multe din advertorial
Cum poți stimula natural regenerarea genelor? Strategii eficiente și sigure
Cum poți stimula natural regenerarea genelor? Strategii eficiente și sigure
Advertorial

Genele se regenerează natural printr-un ciclu de creștere, repaus și cădere.

+ Mai multe
Frumusețe sănătoasă, fără compromisuriArtistry Ever Perfect Fond de ten pudră
Frumusețe sănătoasă, fără compromisuriArtistry Ever Perfect Fond de ten pudră
Advertorial

+ Mai multe
Familiile monoparentale, conectate în Alba Iulia prin artă, în cadrul unui eveniment caritabil
Familiile monoparentale, conectate în Alba Iulia prin artă, în cadrul unui eveniment caritabil
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC