FOREO se reinventează. Totul pentru a celebra diversitatea!

FOREO a realizat în ultimele săptămâni o transformare totală a canalelor sale de comunicare, demonstrând angajamentul pe termen lung față de diversitate, egalitate și incluziune.

Societatea a influențat constant modul în care produsele de beauty sunt concepute – de la aspect, până la tipul de piele asupra căreia acționează sau chiar stilul de viață pe care ar trebui să îl aibă persoana care le folosește. Astăzi, brand-urile încearcă să lupte pentru diversitate și incluziune într-un mod cât mai unic și inovativ. De exemplu, campania pe termen lung 'Dare To Be You', realizată de FOREO, a conceput un sondaj global pe Instagram referitor la aceste aspecte. Drept rezultat, 78% dintre participanți recunosc brand-ul ca fiind unul incluziv și divers, iar doi din trei cred că FOREO le reprezintă valorile. Brand-ul este determinat să devină și mai adaptat la nevoile clienților, lansând astfel o reînnoire pe toate canalele sale – încercând să promoveze în același timp egalitatea și incluziunea.

FOREO este un brand progresiv, orientat spre inovație, astfel încât caută să depășească constant limitele și stereotipurile prezente în domeniul frumuseții. Ne dorim ca produsele noastre să reflecte valorile în care credem cu atât de multă tărie, inclusiv hiper-personalizarea și deschiderea către toate tipurile de piele. Sondajul ne-a oferit o înțelegere mai detaliată a aspectelor sociale prezente în cadrul afacerii noastre, și nu am fost niciodată genul de companie care să stea pur și simplu pe margine. Astăzi, brand-urile au puterea să influențeze modalitatea în care oamenii văd lucrurile, și noi ne dorim să folosim această caracteristică puternică pentru a construi o societate care caută să ofere un mediu egal, divers și incluziv – rebranding-ul este doar primul pas în direcția potrivită' explică Boris Trupcevic, FOREO CEO.

Elaborat pe baza valorilor și a integrității suedeze, brand-ul FOREO plănuiește să doboare stereotipurile de gen, rasă, sexualitate și orice alte etichete impuse de societate. De asemenea, caută să stabilească noi norme de frumusețe, referitoare la cât de uimitor poate să fii tu însuți. În aceeași măsură, FOREO a lansat o ediție limitată a unuia dintre cele mai emblematice produse, dispozitivul LUNA 3. Există doar 100 de dispozitive din această colecție, fiecare dintre ele fiind sinonime cu o piesă de artă, realizate cu atenție și dragoste, fiind produse cu adevărat unice. Dispozitivele au fost dăruite unor persoane la fel de unice precum ele, care caută să trăiască conform unui stil de viață unde îndrăznesc să fie ei însăși și să sfideze zilnic stereotipurile.

Industria de beauty a fost criticată pentru că nu a fost suficient de incluzivă în ultimul deceniu, totuși, pe măsură ce produsele continuă să evolueze, la fel evoluează și felul în care frumusețea este prezentată și vândută. Companiile au concurat pentru cota de piață și o modalitate logică de a rămâne relevante este să atragă un public mai larg și să fie mai diverse în ceea ce fac. Brand-uri precum FOREO au luat inițiativă față de schimbarea percepției a ceea ce înseamnă să fi „frumos', declanșând astfel o mișcare globală de incluziune în industria frumuseții și generând o perspectivă mai evoluată a frumuseții. Brand-ul suedez de skin tech se angajează să facă oamenii să se simtă frumoși, încrezători și să facă parte dintr-un grup în care nu sunt privilegiați, ci mai degrabă văzuți drept o normalitate.

„Ne place că brand-urile adoptă o poziție fermă pentru diversitate și incluziune, în special în industria frumuseții, cu toate acestea, problema este că acest lucru este de obicei temporar, în timpul unor date celebrate la nivel mondial. Motiv pentru care am vrut să facem ceva mai mult. Ne dorim să ne demonstrăm angajamentul pe termen lung față de incluziune și să îl incorporăm efectiv în identitatea vizuală a brand-ului pentru a reflecta cu adevărat valorile companiei noastre', spune Trupcevic.

Despre FOREO:

FOREO, pionier beauty-tech, combină tehnologia de ultimă oră și inovația pentru a crea dispozitive inovatoare care economisesc atât timp, cât și bani, oferind în același timp rezultate premium de îngrijire a pielii și înfrumusețare. Terapie cu lumină LED, termoterapie, crioterapie, microcurenții, pulsații T-Sonic – aceste tehnologii revoluționare nu mai aparțin domeniului science fiction-ului, ci sunt acum o realitate. Și cea mai recentă descoperire? Un tratament facial complet care durează doar 6 minute, oferind rezultate la nivel de spa în 3 pași simpli. Începe cu LUNA 3 și curățarea sa facială de 1 minut, urmat de UFO 2 cu tratamentul facial de 2 minute pentru a infuza ingredientele în cele mai profunde straturi ale pielii și termină cu BEAR, cel mai sigur dispozitiv cu microcurent din lume, pentru acea tonifiere energizantă a feței! Bine ai venit în lumea FOREO.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro