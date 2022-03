„Flip The Stereotypes” – Samsung celebrează femeile care înving prejudecățile

Samsung și-a propus anul acesta să răstoarne stereotipurile prin campania „Flip The Stereotypes” și să le prezinte tuturor 3 povești de succes ale unor femei care și-au urmat calea și și-au îndeplinit visul, în pofida piedicilor impuse de prejudecăți.

O societate evoluează sănătos atunci când toată lumea are șanse egale. Din nefericire, femeile sunt nevoite și în 2022 să lupte pentru dreptul la o carieră în domeniul dorit, indiferent de modul în care sunt judecate de cei din jurul lor. Dacă ne dorim să dezvoltăm următoarea generație de lideri, atunci trebuie să readucem în discuție subiectul egalității de gen.

Când vine vorba despre inovație socială, economică și culturală, dar și despre evoluția profesională, trebuie să utilizăm cele mai eficiente instrumente: diversitatea și incluziunea. Samsung este una dintre companiile care a promovat mereu o cultură a egalității de șanse și a creat o astfel de cultură incluzivă, în care se respectă în unanimitate diferențele de experiență și de opinii.

„Flip The Stereotypes” – Samsung celebrează luna aceasta femeile care răstoarnă prejudecățile

În anul 2021, conform Indicelui egalității de gen calculat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, se pare că în perioada 2010 – 2021, indicele pentru Europa a crescut rușinos de puțin. Mai precis, cu doar 4,9 din 100 de puncte. Specialiștii au estimat așadar că atingerea targetului de egalitate de gen deplină va dura mai mult de 60 de ani.

Însă, depinde doar de noi să schimbăm istoria. Samsung este unul dintre liderii globali din industria tehnologică și și-a asumat rolul în integrarea principiilor de diversitate și incluziune atît în managementul și obiectivele de afaceri, cât și chiar în designul și producția produselor.

„La baza inovațiilor Samsung se află angajamentul de a promova o forță de muncă diversă care să stimuleze creșterea durabilă și tehnologia accesibilă. Am dezvoltat proiecte locale care sperăm că au inspirat comunitățile de sex feminin din România: am format prima echipa de gaming locală GRLpower, cu componență exclusiv feminină; de asemenea, am tratat cu importanță egalitatea de gen din industrie într-un capitol dedicat femeilor din tehnologie în Innovation Report by Samsung, un catalog digital, aflat la a doua ediție, disponibil pe site-ul nostru. Acum, sperăm ca această campanie – Flip The Sterotypes – să inspire și mai mult femeile din România și să le dea încredere în propriile forțe și abilități” , a declarat Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria.

Galaxy Z Flip3 sau cum să combini perfect puterea și eleganța

Deviza Samsung este „Fii tu însuți. Construim un viitor mai bun”. Acest motto descrie perfect motivele care au dus la apariția campaniei de conștientizare socială „Flip The Stereotypes”. Atunci când compania a lansat seria Galaxy Z, respectiv Galaxy Z Flip3, un telefon care combină cu succes performanța, puterea și eleganța, acest produs care utilizează o tehnologie de top a devenit un simbol al femeilor care vor să dea „Flip” stereotipurilor.

Când discutăm despre inegalitatea socială și profesională, principala cauză a apariției și propagării acestui fenomen este reprezentată de gândirea toxică ce afirmă că femeile și bărbații trebuie să se încadreze într-un tipar bine definit când vine vorba despre caracteristici și rolurile asumate în viața de zi cu zi.

Din păcate, stereotipurile au o influență nefastă asupra evoluției a milioane de femei, care sunt descurajate când vine vorba despre anumite activități, domenii sau chiar poziții în cadrul unor companii. Samsung își propune să le inspire pe toate femeile din România să depășească orice obstacol care le iese în cale și să nu se lase intimidate de piedicile celor din jur.

Trei povești de succes – femeile care au câștigat lupta cu stereotipurile

Simona Păun este pilot de aviație, Cristiana Oprea este pilot de raliuri, iar Giorgiana Vlăsceanu este project manager în cadrul acceleratorului de start up-uri de tehnologie StepFWD, dar și asistent universitar în cadrul celei mai mari universități tehnice din țară. Ele sunt doar unele dintre femeile care demonstrează pas cu pas că niciun obstacol nu este prea mare atunci când îți dorești ceva cu adevărat.

Au reușit să exceleze în domenii care sunt considerate încă unele guvernate de bărbați și nu s-au dat bătute, în pofida presiunilor impuse de societate.

În anul 2013, Cristiana Oprea studia în paralel la Arhitectură și Urbanism. Atunci s-a ivit o ocazie care avea să îi schimbe viața: a fost copilot. Așa și-a dat seama că își dorește să demonstreze ce poate în spatele volanului, în raliuri. A fost judecată de mulți, inclusiv de colegi din branșă, dar le-a arătat tuturor că și femeile pot conduce la fel de bine precum bărbații din domeniu.

„Mi-am dat seama că trebuie să cred eu în mine, no matter what, chiar și atunci când ideile mele par nebunești. Apoi mi-am construit în jurul meu o echipă de oameni care cred în mine, cred că am ce căuta la volan, oameni care mă consiliază, găsesc soluții și mă ajută să progresez în ciuda provocărilor.

Acum îmi este mult mai clară misiunea mea de a promova egalitatea de gen în motorsport, de a folosi performanța ca un catalizator pentru schimbare. Mi-am asumat rolul de pionier și am acceptat că lupta cu stereotipurile vine la pachet cu unele provocări” , a declarat Cristiana Oprea pentru Samsung, în campania „Flip The Stereotypes”.

Giorgiana Vlăsceanu s-a îndrăgostit de tot ce înseamnă tehnologie încă din copilărie. A fost curioasă și și-a dorit să afle cum funcționează computerele, dar și cum își poate folosi imaginația pentru a inova în acest domeniu. Din păcate însă, deși familia ei i-a oferit tot sprijinul necesar, s-a lovit de prejudecățile unor profesori care nu i-au dat prea multe șanse. Cu toate acestea, le-a demonstrat tuturor că s-au înșelat amarnic.

„Mă bucur că acum există multe inițiative care sunt deschise către a forma și promova activ că poți fi orice vrei tu. Sentimentul de apartenență și a avea un grup suport pot face diferența. Mi-am creat un sistem suport cu oameni care aveau valori comune cu mine și ne uităm la viață într-un mod asemănător” , a mărturisit Giorgiana Vlăsceanu.

Simona Păun și-a dorit din totdeauna să zboare, dar a început să își caute drumul abia după terminarea facultății.

„Sunt multe mesaje de descurajare pentru o femeie care lucrează într-un domeniu dominat de putere și cel mai important este să știi că tu ești aceea care ți-ai demonstrat că ești, să mergi mai departe și să demonstrezi că ești în locul potrivit chiar dacă ești femeie” , le transmite Simona Păun tuturor celor care vor să aibă succes și care vor să „Flip The Stereotypes”.