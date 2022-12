Flip The Rules: o colecție inovatoare & stylish de mini-genți pentru telefonul tău

Atunci când moda întâlnește tehnologia, e clar că va ieși ceva WOW! Samsung și Musette au lansat împreună Flip The Rules, o colecție de accesorii inspirată de telefonul Galaxy Z Flip4, dar și de dorința pe care o are fiecare dintre noi câteodată de a ignora normele și a păși într-o lume fără reguli deja stabilite. Ideea accesoriilor a pornit din aceeași dorință de a depăși limitarea regulilor, a da frâu liber creativității și a lăsa spațiu pentru inovație și nou.

Colecția-capsulă de genți din piele e special gândită pentru telefonul Galaxy Z Flip4 sau căștile Galaxy Buds, astfel încât să nu le mai rătăcești în buzunare și să le ai mereu la îndemână, protejate de niște accesorii care aduc un plus de coolness ținutei tale. Cu un design revoluționar și funcționalitate sporită, gențile sunt rezultatul colaborării dintre două brand-uri de top în domeniile lor, așa că este de la sine înțeles că materialele utilizate, conceptul pieselor și modalitatea de realizare (responsabilă, locală) ating cele mai înalte standarde.

Fiecare geantă este un accesoriu vestimentar cu adevărat timeless, care cu siguranță îți va rămâne în garderobă mult timp de-acum înainte și va fi ușor de purtat într-o multitudine de combinații de outfit-uri. Designul unic al Galaxy Z Flip4 a fost cel care a inspirat colecția Flip The Rules, asta după ce a revoluționat până și lumea tehnologiei cu ecranul său pliabil și le-a arătat oamenilor că experiența de a utiliza un telefon nu se limitează la ceea ce știau ei până atunci cu telefoanele clasice.

Rezultatul? O colecție trendy și super-practică de accesorii: gențile mini, un concept care a fost pe val în ultimele sezoane peste tot în lume, vin acum în cinci variante de culori șic (negru, alb, bej, mov și piersică), ușor de asortat și cu telefonul, dar și cu ținuta. Pot fi purtate pe umăr, dar au și cordoane detașabile dacă e nevoie. Și, cel mai important, nu sunt doar stylish, ci și extrem de practice pentru că îți poți încărca telefonul direct prin geantă, fără să îl mai scoți. Noi v-am zis că sunt „wow'!

Și dacă nu v-am convins de asta până acum, vă mai spunem că la crearea tuturor genților din colecție s-au folosit materiale premium, dar mai presus de toate, material naturale, biodegradabile și sustenabile. În plus, întreg procesul de fabricație a avut loc în România, în fabricile Musette, așa că putem spune că „Flip The Rules' este o colecție 100% made in Romania, cu impact direct asupra comunității locale.

Acum poți să-ți exprimi atât latura fashionable, cât și pe cea iubitoare și utilizatoare de tehnologie de top, printr-un singur accesoriu statement care să îți sublinieze stilul și personalitatea, să îți întregească ținuta (acum și pe viitor) și să îți ofere acces la telefonul și căștile pe care le folosești constant.

'Flip The Rules' este inspirată de Galaxy Z Flip4, telefonul cu design rafinat compact care îți permite să filmezi clipuri hands free și să faci cele mai reușite selfie-uri de grup, cu funcții care te încurajează să te exprimi liber, fie că postezi în social media sau că lucrezi; cu o cameră care permite imagini mai clare indiferent de lumină, și cu o baterie cu încărcare rapidă. Dar și de căștile Galaxy Buds2 Pro, cu design premium și o experiență de ascultare incomparabilă cu generațiile anterioare în termeni de claritate a sunetului, de eliminare a zgomotului de fundal sau de conectivitate.

Și dacă tot este final de an, moment de bilanț și de promisiuni de reinventare, de ce nu ai începe chiar de acum? E timpul să schimbi regulile! E timpul să fii fashion, să-ți exprimi creativitatea fără limite, să folosești tehnologia în avantajul tău și să fii cu un pas înaintea tendințelor.

Hai să dăm „flip' la reguli împreună! Poți găsi colecția „Flip The Rules' în 14 magazine Musette din toată țara sau în cele 6 magazine Samsung Experience Store, precum și online, pe Musette.ro sau în aplicația Musette (disponibilă pe Android).

Iar dacă achiziționezi un Galaxy Z Flip4 – pe lângă colecția Musette, primești și 4 luni gratuite de YouTube Premium. Are you ready to flip the rules?

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro