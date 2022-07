Fii... pe val în ziua ta magică, cu ajutorul unei rochii de mireasă sirenă!

Cuvântul sirenă declanșează în minte imaginea unei femei superbe, cu forme perfecte, în care bustul, talia și șoldurile sunt elementele cheie în realizarea unui portret fără cusur. Poveștile sau filmele ce au în epicentru aceste ființe marine irezistibile atrag ca un magnet publicul larg. Frumusețea lor legendară îi farmecă și azi atât pe cei mici, cât și pe cei mari.

Pentru a transpune splendoarea acestor creaturi mitologice, designerii au inventat un nou stil vestimentar, cu efect senzațional asupra celor din jur. Regăsit în special în gama de rochii de mireasa sirena, acest stil face ravagii, la figurat sau poate chiar și la propriu, mulți gentlemeni fiind vrăjiți la apariția Afroditelor în alb.

O zi magică nu poate avea loc fără o ținută pe măsură, nu-i așa? Dacă personalitatea ta este compatibilă cu stilul îndrăzneț și încrezător al unei rochii de mireasă sirenă, atunci nu mai sta pe gânduri și îndeplinește-ți planul de a-ți impresiona jumătatea și invitații în cadrul unui eveniment deosebit. Deși s-ar putea să îi dai alesului tău ceva palpitații în fața Altarului, pregătirile tale vestimentare vor face senzație, mirele fiind cu atât mai mândru de alegerea pe care a făcut-o, atunci când ți-a adresat renumita întrebare: „Vrei să fii soția mea?”

Fii o sirenă de invidiat!

Aceste rochii, pe cât sunt de spectaculoase, pe atât sunt de pretențioase. Ele au un mare moft: nu se așează chiar pe orice corp, preferând după cum le spune și numele, sirenele. Așadar, dacă formele tale se încadrează acestei categorii, ai undă verde la a îmbrăca creația mult visată. Dacă în schimb nu ai ajuns la formele care să te avantajeze în această ținută, considerată ultra feminină și regina senzualității, atunci pregătește-te pentru câteva antrenamente în sala de sport și o dietă mai „low-carbs” pentru a-ți sculpta silueta de zeiță.

rochii de mireasa sirena

Desigur, modelele de rochii de mireasă sirenă arată demențial pe femeile mai înalte, dar cu ajutorul atelierului de creație se pot face minuni în acest sens. Astfel, modelul ales se poate ajusta astfel încât să arăți sublim în această rochie chiar dacă ești o minionă adorabilă. Cuceritoarea Marilyn Monroe avea doar 1,66m și este cel mai bun exemplu că poți arăta fabulos, indiferent de înălțime. Așadar, dacă ai pus ochii pe un model sirenă, Go for it!

Dacă peste înălțime se poate trece cu vederea, nu același lucru se poate spune despre bust, talie și șolduri. Aici, chiar va trebui să te încadrezi unor standarde pentru a avea efectul dorit. Deși „magicienii” din atelierul de lucru pot face transformări de-a dreptul uluitoare, va trebui să cooperezi cu aceștia pentru ca rezultatul să fie unul de excepție.

Eleganță la superlativ

Gama de rochii de mireasă sirenă epatează în primul rând prin rafinament. Cea care îmbracă o astfel de creație trebuie să fie definiția poeziei în mișcare. Eleganța pașilor și a gesturilor, zâmbetul impecabil, coafura stilizată și machiajul delicat trebuie să evidențieze și mai mult calitățile unei astfel de rochii.

Dacă vei alege un model din această categorie, atât de îndrăgită de mirese, vei avea garantat un succes major, invitații vorbind despre frumusețea ta mult timp după încheierea evenimentului. Vei rămâne, fără îndoială, o prezența cu mult farmec, care va face să vibreze multe corzi sensibile.

Vrei să fii pe val în ziua ta cea mare? Cu ajutorul unei rochii de mireasă sirenă vei depăși orice înălțimi.

