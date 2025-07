Femme fatale

Romina Gingașu e gata să demonstreze că e mult mai mult decât o prezență mondenă stylish, așa cum s-a obișnuit să o vadă publicul din România. Roxana Voloșeniuc a vorbit cu ea despre brand-ul de make-up Rominas red, Fundația Red Women și filosofia care le unește.

ELLE: Ai un background atipic pentru lumea frumuseții – inginerie aerospațială, vânzări în industria de aviație privată – și totuși ai lansat un brand de make-up. Ce ai adus cu tine din aceste domenii ultra-raționale în acest univers al emoției și al exprimării.

Romina Gingașu: În urma experienței mele din ultimii 10 ani în industria tehnică, inginerie, aviație și automotive, am învățat să fiu atentă la detalii și am considerat că este un plus în proiectul meu de make-up. De exemplu, fiecare ambalaj are o poveste: rujul Trouble Lips are element magnetic în capac și regăsim în el trei elemente diferite în producție: ambalaj extern metalic, interior mat și, în final, produsul satinat cu inscripția buzelor care se regăsesc pe ambalajul extern. Cât despre Lip Laquer, care nu este un simplu gloss, ci un produs foarte dens și pigmentat care te duce spre ideea de latex, am ales ambalaj extern mat tocmai pentru a face un contrast cu conținutul extrem de intens. Puține brand-uri au dezvoltat Lip Lacquers în colecții, deoarece este nevoie de multă responsabilitate, investiție și curaj, tocmai de aceea se numește Liquid Courage. Aceeași atenție la detalii o regăsim și în paletă și în blush, care este de fapt un face stick, o formulă extrem de prietenoasă pentru întreaga față: ochi, buze și obraji. Iar apa micelară nu mai are nevoie de prezentare, se numește Power Cleanse și consider că este un produs nou, care va plăcea mult clientelor deoarece include acid hialuronic și extract din apă de trandafiri. De altfel, este singurul produs care are propriul miros, deoarece pentru restul am ales calitatea și nu alte artificii de marketing pe care le puteam aplica cu ușurință.

ELLE: Roșul din Rominas nu e doar o nuanță – e direcție, poziționare, declarație. Ce înseamnă pentru tine acest roșu? E o culoare sau un cod?

Romina Gingașu: Pentru mine, roșul din Rominas nu este doar o culoare – este un cod de forță, autenticitate și asumare. Este direcția pe care am ales-o conștient: una îndrăzneață, fără compromisuri, care transmite putere feminină și încredere. Roșul nu e acolo doar ca să atragă privirea, ci ca să transmită un mesaj: „Sunt aici, știu cine sunt și nu îmi este frică să fiu văzută. Este o declarație de identitate, o poziționare clară între feminitate și putere, între rafinament și curaj. Așadar, pentru mine, roșul din Rominas este un cod – vizual, emoțional și simbolic.

În fiecare colecție pe care o voi lansa, nu voi lucra după standardele Pantone, ci voi dezvolta propria culoare, una care să funcționeze pentru orice tip de piele. Pentru acest roșu, m-am inspirat clar din nuanțele pe care le cunosc cel mai bine din Formula 1 – mai exact, din Racing Red. Nimeni nu ar fi știut să-l creeze mai bine ca mine, și consider că am reușit. Apoi, citind despre istoria rujului roșu, deoarece am făcut și o documentare în acest sens, am descoperit că rujul rosu exista în istorie ca un element extrem de important, fiind folosit cele mai puternice femei din istorie, de la Cleopatra până la Regina Elisabeta, care a purtat la încoronare un ruj roșu creat special pentru ea. Rujul roșu a fost dintotdeauna o declarație de putere și curaj.

ELLE: Ai început cu cinci produse esențiale – ruj, creion de buze, gloss, paletă – și ai continuat cu o apă micelară. Ce definește, în viziunea ta, o colecție de beauty care inspiră încredere fără să „strige?

Romina Gingașu: Am lansat colecția pe 3 martie 2025, cu cinci produse esențiale, urmând să adaug alte cinci, inclusiv un gadget de beauty. Cred cu tărie că o femeie care poartă Rominas Red are nevoie și de câteva accesorii esențiale, care, împreună, transmit un mesaj clar de empowerment feminin. Cu aceste produse mă adresez femeilor care înțeleg sensul profund al acestui concept și au curajul să-l poarte. Un alt secret din spatele dezvoltării acestei colecții este convingerea mea că, în mod natural, pielea noastră poartă deja un pigment roșiatic subtil. Pentru mine, un ten curat, completat de un „red touch, devine noul standard al frumuseții autentice.

ELLE: Când creezi un produs, ai obsesia detaliului – magnetic cap, texturi contrastante, finisaje mate sau lucioase. Ce mesaj transmite această precizie, dincolo de funcționalitate?

Romina Gingașu: În primul rând, pentru fiecare produs am dezvoltat o arhivă complexă de peste 500 de pagini, care include detalii tehnice, compoziție, testări, certificări și toate etapele relevante din procesul de creație. Produsele din colecția Rominas Red sunt realizate la cele mai înalte standarde de calitate. Toate aceste elemente diferențiază colecția mea de tendințele efemere din industria de beauty – pentru că nu am creat un produs care să se piardă în mulțime, ci am construit o viziune. Un exemplu clar este paleta, care ascunde un detaliu unic: pe oglindă, este gravat mesajul „Confidence looks good on you – un reminder subtil, dar puternic, pe care nici un alt brand nu l-a integrat până acum. Voi lansa în septembrie colecția integrală pe website-ul www.rominas.com. Spre exemplu, vă prezint designul tehnic al Liquid Laquer, cu detaliile de unghiuri, îmbinare și grosime. Când ingineria se îmbină cu frumosul, se creează cele mai minunate lucruri.

ELLE: Cine e, de fapt, femeia Rominas Beauty? Cum ai defini-o fără să folosești cuvintele „puternică sau „feminină?

Romina Gingașu: Femeia Rominas Beauty este conștientă de cine este și de ce alege. Nu caută aprobarea celorlalți, ci își construiește propriul drum cu claritate și intenție. Este prezentă, asumată și atentă la detalii, la felul în care se exprimă, se îngrijește și se prezintă lumii. Nu se teme să iasă în evidență, dar nici nu are nevoie de artificii pentru a face asta. Este echilibrată, sigură pe alegerile ei și atrasă de calitate, nu de cantitate. E genul de femeie care transformă orice gest simplu – ca aplicarea unui ruj – într-un act de exprimare personală. Rominas Beauty nu e doar despre estetică, ci despre atitudine, claritate și autenticitate. Chiar și atunci când pare că pierde controlul, ea știe, de fapt, exact ce face. Are acel tip de stăpânire interioară care nu țipă, dar se simte, și prin asta inspiră.

ELLE: Cum ai ajuns de la ideea de machiaj la ideea de misiune? A fost o decizie strategică sau o nevoie personală de a spune ceva mai profund?

Romina Gingașu: A fost, în primul rând, o nevoie personală – nu de a lansa un simplu produs de machiaj, ci de a transmite ceva mai profund, ceva care mă reprezintă cu adevărat. Colecția a fost doar punctul de plecare, un pretext vizual prin care am putut vorbi despre identitate, încredere și asumare. Pe parcurs, am conștientizat că nu vreau doar să ofer un obiect frumos, ci să construiesc o experiență, o stare, un mesaj. Așa a apărut ideea de misiune: să creez un brand care să vorbească cu adevărat femeilor care simt că nu trebuie să se conformeze, care aleg conștient și care vor să se exprime exact așa cum sunt. Nu a fost o strategie calculată, ci un proces firesc, care a crescut odată cu mine. Produsele au luat naștere dintr-o nevoie de sens – iar sensul a devenit direcția principală.

ELLE: Când spui „Mark Your Way, vorbești despre autonomie, atitudine, stil. Ce te face pe tine să simți că ai lăsat o urmă acolo unde ai fost?

Romina Gingașu: Am lansat colecția cu un mesaj, iar denumirile produselor fac trimitere către empowerment feminin. Pentru mine, „Mark Your Way înseamnă să știu că am lăsat ceva mai mult decât o prezență: o idee, o energie, o emoție care rămâne și după ce plec. Simt că am lăsat o urmă atunci când oamenii își amintesc nu doar ce am făcut, ci cum i-am făcut să se simtă. Nu vorbesc despre validare, ci despre simplu impact autentic sau social, fie că a fost o conversație sinceră, un produs care a inspirat sau un gest care a schimbat o stare. Urma nu vine din volum sau vizibilitate, ci din consistență și, mai ales, intenție. Când cineva poartă un ruj Rominas și se uită altfel în oglindă – mai clar, mai încrezătoare – atunci știu că am lăsat o urmă. Și, pentru mine, asta înseamnă să trăiești cu sens. Și încurajez femeile să facă același lucru.

ELLE: Produsele tale au fost folosite pentru coperta și materialele noastre din acest număr. Ce înseamnă pentru tine recunoașterea esteticii tale într-un context editorial, nu comercial?

Romina Gingașu: Este o confirmare profundă, dincolo de cifre sau vânzări. Faptul că produsele mele sunt integrate într-un context editorial înseamnă că estetica Rominas a reușit să comunice ceva mai mult decât funcționalitate și că a transmis un punct de vedere, un limbaj vizual și o emoție.Într-un editorial, produsele nu mai sunt doar „de beauty, ci devin parte dintr-o poveste, dintr-o viziune creativă. Iar faptul că această viziune a fost înțeleasă, apreciată și aleasă pentru a susține un conținut editorial este, pentru mine, o formă de recunoaștere artistică. Este și un privilegiu real să știu că ceea ce am creat cu intenție și migală este validat într-un spațiu care nu vinde, ci inspiră. Acel spațiu în care estetica devine mesaj, iar produsul devine declarație. Pentru mine, asta înseamnă că Rominas nu este doar un brand, ci o voce.

ELLE: Ce ai învățat despre vocea femeilor – și despre tăcerea lor – de când ai început Red Women Foundation? Ce vrei să arăți, în mod real, prin această inițiativă?

Romina Gingașu: Fundația Red Women este, pentru mine, la fel de importantă ca și Rominas Beauty. Această fundație m-a ajutat, în primul rând, să-mi înțeleg mai bine rolul în societatea de astăzi. În fiecare zi, primesc provocări care mă motivează, situații prin care pot sprijini femeile și pot crea proiecte dedicate lor. În luna septembrie vom deschide primul Hub Civic din România pentru femei, într-o clădire frumoasă din cartierul Primăverii, unde vom avea o sală de conferințe și spații de lucru. Este un pas important în construirea unei comunități active și implicate. Prin intermediul fundației, mi-am cunoscut mai bine drepturile ca cetățean, am conștientizat că am o voce și că sunt responsabilă de felul în care o folosesc. Roșul, pentru mine, nu mai este doar o culoare din machiaj, este simbolul femeilor care refuză să se vadă ca victime, care au curajul să schimbe mentalități și care aleg, zi de zi, să contribuie activ la o societate mai bună. Este și despre solidaritate și despre a construi, împreună cu alte femei, o rețea de sprijin, idei și acțiune.

ELLE: Într-o lume plină de lozinci despre self-confidence, tu ai ales o cale mai discretă: ai construit produse și contexte în care femeile se simt văzute. E strategia ta de empowerment mai subtilă decât pare?

Romina Gingașu: Da, poate părea subtilă, dar tocmai în asta constă forța ei. Nu am vrut să vorbesc despre încredere prin lozinci sau prin mesaje stridente, ci prin experiențe reale, prin detalii care contează și prin produse care spun o poveste fără să strige. Am construit un spațiu în care femeile se simt văzute fără să fie judecate, valorizate fără să fie împinse spre perfecțiune. Cred că adevăratul empowerment nu vine din sloganuri sau standarde impuse de societate, ci din senzația că ești înțeleasă, că ai opțiuni, că ai libertatea să te exprimi exact așa cum ești. Pentru mine, empowerment-ul autentic se construiește în tăcerea unei oglinzi bune, în textura unui produs care te face să te simți tu însăți, nu altcineva. Este o alegere conștientă: să spun mai puțin, dar să ofer mai mult.

ELLE: Designul produselor tale mizează pe contrast: lucios/mat, dur/moale. E un joc estetic sau o metaforă despre echilibrul dintre forță și vulnerabilitate?

Romina Gingașu: Este, cu siguranță, mai mult decât un joc estetic – este o metaforă asumată. Am ales contrastele intenționat, pentru că reflectă exact ceea ce cred despre femei: că pot fi în același timp ferme și delicate, intense și subtile, sigure pe ele și totuși deschise. Combinația dintre lucios și mat, dintre forme dure și texturi moi, spune o poveste despre echilibru – acel echilibru real, nu idealizat, care vine din acceptarea tuturor nuanțelor din noi. Designul produselor este o prelungire a acestui mesaj: frumusețea nu stă într-o singură direcție, ci în contrast, în armonia dintre forță și vulnerabilitate. De aceea, nu am vrut să aleg între ele, ci le-am pus împreună, exact cum suntem și noi. Marketing-ul Rominas urmează o direcție clară: deși produsele sunt Made in Italy, ele sunt concepute de mine, o româncă. De aceea, la fiecare ședință foto, aleg ca modelele să poarte brand-uri românești și este un principiu la care nu voi renunța niciodată. Am avut bucuria să colaborez excelent cu designerii de la Seen, VOL, V:PM și Almaz, iar pentru mine acest demers este mai mult decât o alegere estetică, este încă un pas concret în direcția acelui empowerment autentic despre care am tot vorbit. Susținerea designului românesc face parte din identitatea Rominas.

ELLE: Dacă ar fi să îți alegi o singură cauză în care să investești toată influența ta pentru următorii cinci ani, ce ai alege?

Romina Gingașu: Conceptul Rominas Beauty este construit pe o viziune pe termen lung și am un plan clar conturat pentru următorii zece ani. Nu este un proiect grăbit sau reactiv, ci o construcție strategică, gândită cu răbdare și responsabilitate. Deja lucrez la următoarea colecție, însă tocmai pentru că pun un accent extrem de mare pe detalii, pe inovație și pe coerență estetică, știu că lansarea ei va avea loc abia peste doi ani. Nu mă grăbesc, pentru că vreau ca fiecare produs să spună o poveste completă și autentică.

În paralel, Fundația Red Women este un angajament pe viață. Nu este un proiect temporar sau un gest de imagine, ci parte din misiunea mea personală. În fiecare an, ne implicăm activ în sprijinirea copiilor orfani, îi susținem să rămână în școală, să-și descopere potențialul și să creadă în viitorul lor. Este una dintre cele mai profunde motivații ale mele și un lucru pe care nu voi înceta niciodată să-l fac. Lupt, constant, pentru drepturile copiilor, ale fetelor și ale femeilor, pentru acces la educație, siguranță, șanse egale și reprezentare reală. Cred că adevărata schimbare începe atunci când combini visul cu acțiunea și estetica cu responsabilitatea. De aceea, Rominas Beauty și Fundația Red Women merg împreună – ca expresie a ceea ce sunt și a ceea ce vreau să las în urmă.

Fotografii: Tibi Clenci Realizatoare: Domnica Mărgescu

Model: Gina Chirilă.

Machiaj: Genny Matea.

Coafură: Adonis Enache/Endorphin Lab.

Manager Tibi Clenci: Radu Dobrea.

Asistente styling: Irina Bucur, Cristiana Mandreș, Arisa Slavu.

