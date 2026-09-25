Fashion Notes – Octombrie 2026

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Fashion Notes – Octombrie 2026

Foto: pandora.net

Pandora Talisman povești inspirate de zodiac

Pandora Talisman reprezintă o colecție de modele inspirate de semnificațiile profunde ale simbolurilor zodiacale, interpretate în formele medalioanelor, inelelor și colierelor, în argint 925 placat cu aur de 14 karate, amintind de artefactele prețioase descoperite în săpăturile arheologice, care ne evocă eterna fascinație a oamenilor pentru stele și influența lor. Finisaje realizate manual, combinații de metale și texturi, pietre și camee sculptate, inscripții misterioase, toate se regăsesc pe prețioasele piese menite să fie purtate în straturi, evocând individualitatea și identitatea intimă a fiecăreia dintre noi. Pandora Talisman este disponibilă în toate magazinele fizice Pandora și pe pandora.net.

Foto: www.zalando.ro

Campania Zalando AW26, „Inner Voices, cu Lily Collins

Pentru sezonul toamnă-iarnă 2026, Zalando transformă eterna întrebare „Ce să port? într-o comedie high-fashion. Lily Collins, ambasadoarea globală a brand-ului, este ghidată de un consiliu de stil format din Bella Freud și Nicky Campbell, într-o campanie regizată de Melina Matsoukas. Mesajul? Ascultă-ți instinctul și poartă moda în felul tău. Mai multă inspirație găsești pe www.zalando.ro.

Foto: www.crocs.ro

Crocs Loaferette: confortcu atitudine

Crocs aduce loafer-ul într-o zonă mai relaxată și jucăușă cu Loaferette, un model care combină silueta clasică cu barete, catarame, accente metalice și o talpă cu profil lug. Iar pentru că detaliile fac diferența, îl poți personaliza cu Jibbitz și adapta în funcție de mood sau de ținută. Toate variantele Loaferette te așteaptă în magazinele Crocs și online, pe www.crocs.ro.

Foto: www.adidas.ro

adidas Originals by JENNIE: Functional Grace

În această toamnă, adidas Originals și JENNIE dau un twist cool esteticii balletcore. Siluetele fluide și detaliile inspirate de balet se combină firesc cu ADN-ul sport al brand-ului, iar Superstar SQ Ballet, cu vârf pătrat și accente ce amintesc de panglicile pantofilor de balet, este perechea pe care merită s-o ai în vedere. Descoperă colecția în magazinele adidas și online, pe www.adidas.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Elle Estra - Octombrie 2026
Advertorial
Elle Estra - Octombrie 2026
Ținute elegante pentru femei 2026: Stil fără efort
Advertorial
Ținute elegante pentru femei 2026: Stil fără efort
Ce merită cu adevărat atenția noastră? Actorul Ryan Reynolds și autoarea și psihiatra Anna Lembke oferă două perspective notabile, la Impact SEE’26
Advertorial
Ce merită cu adevărat atenția noastră? Actorul Ryan Reynolds și autoarea și psihiatra Anna Lembke oferă două perspective notabile, la Impact SEE’26
2000 euro, premiul dimineții la Europa FM
Advertorial
2000 euro, premiul dimineții la Europa FM
Sondaj Novo România: greutatea, schimbarea cea mai des observată la menopauză
Advertorial
Sondaj Novo România: greutatea, schimbarea cea mai des observată la menopauză
Detoxifiere fără promisiuni miraculoase: ce rol are un complex cu armurariu, păpădie și aloe vera
Advertorial
Detoxifiere fără promisiuni miraculoase: ce rol are un complex cu armurariu, păpădie și aloe vera
Publicitate
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Ispitele masculine, reacții fără perdea. Ce concurent cred că va cădea primul testul Insulei: „Eu aștept să o comită...”
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cine i-a pus lui Dan Alexa porecla „Chirurgul”? Ce se ascunde în spatele acestui nume
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Aplicația Zbor24 – creată pentru rezervări mai simple, mai rapide și mai comode
Aplicația Zbor24 – creată pentru rezervări mai simple, mai rapide și mai comode
Advertorial

+ Mai multe
Cum alegi o pereche de sneakers pentru călătorii și zile active? 
Cum alegi o pereche de sneakers pentru călătorii și zile active? 
Advertorial

+ Mai multe
Beneficiile suplimentelor alimentare pentru sănătate 
Beneficiile suplimentelor alimentare pentru sănătate 
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC