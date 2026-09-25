Fashion Notes – Octombrie 2026

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Foto: pandora.net

Pandora Talisman povești inspirate de zodiac

Pandora Talisman reprezintă o colecție de modele inspirate de semnificațiile profunde ale simbolurilor zodiacale, interpretate în formele medalioanelor, inelelor și colierelor, în argint 925 placat cu aur de 14 karate, amintind de artefactele prețioase descoperite în săpăturile arheologice, care ne evocă eterna fascinație a oamenilor pentru stele și influența lor. Finisaje realizate manual, combinații de metale și texturi, pietre și camee sculptate, inscripții misterioase, toate se regăsesc pe prețioasele piese menite să fie purtate în straturi, evocând individualitatea și identitatea intimă a fiecăreia dintre noi. Pandora Talisman este disponibilă în toate magazinele fizice Pandora și pe pandora.net.

Foto: www.zalando.ro

Campania Zalando AW26, „Inner Voices, cu Lily Collins

Pentru sezonul toamnă-iarnă 2026, Zalando transformă eterna întrebare „Ce să port? într-o comedie high-fashion. Lily Collins, ambasadoarea globală a brand-ului, este ghidată de un consiliu de stil format din Bella Freud și Nicky Campbell, într-o campanie regizată de Melina Matsoukas. Mesajul? Ascultă-ți instinctul și poartă moda în felul tău. Mai multă inspirație găsești pe www.zalando.ro.

Foto: www.crocs.ro

Crocs Loaferette: confortcu atitudine

Crocs aduce loafer-ul într-o zonă mai relaxată și jucăușă cu Loaferette, un model care combină silueta clasică cu barete, catarame, accente metalice și o talpă cu profil lug. Iar pentru că detaliile fac diferența, îl poți personaliza cu Jibbitz și adapta în funcție de mood sau de ținută. Toate variantele Loaferette te așteaptă în magazinele Crocs și online, pe www.crocs.ro.

Foto: www.adidas.ro

adidas Originals by JENNIE: Functional Grace

În această toamnă, adidas Originals și JENNIE dau un twist cool esteticii balletcore. Siluetele fluide și detaliile inspirate de balet se combină firesc cu ADN-ul sport al brand-ului, iar Superstar SQ Ballet, cu vârf pătrat și accente ce amintesc de panglicile pantofilor de balet, este perechea pe care merită s-o ai în vedere. Descoperă colecția în magazinele adidas și online, pe www.adidas.ro.

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