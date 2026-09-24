Ce merită cu adevărat atenția noastră? Actorul Ryan Reynolds și autoarea și psihiatra Anna Lembke oferă două perspective notabile, la Impact SEE’26

Într-o lume în care atenția noastră reprezintă moneda de schimb cu cea mai mare valoare, doi invitați cu experiențe foarte diferite ne vor arăta cum privesc această schimbare pe scena Impact SEE’26, la final de septembrie. Află de ce vei dori să-i asculți pe Ryan Reynolds și Anna Lembke.

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  de  ELLE
Ce merită cu adevărat atenția noastră? Actorul Ryan Reynolds și autoarea și psihiatra Anna Lembke oferă două perspective notabile, la Impact SEE’26

Economia atenției nu mai e de multă vreme o sintagmă de nișă, explorată și utilizată doar de specialiști. A devenit chiar terenul de luptă pentru numeroase industrii, de la advertising la știri și până la entertainment. Astăzi, când consumul de informație de toate felurile este mai rapid ca oricând, miza a devenit ceea ce îi face pe oameni să se oprească din scroll-ul nesfârșit. Și chiar despre această miză atât de importantă, vitală pentru orice business, dar și pentru orice persoană, vom afla două perspective diferite, însă complementare, de la doi invitați care privesc atenția din unghiuri diferite. 

Primul este actorul Ryan Reynolds, cunoscut pentru roluri remarcabile, pentru scene de acțiune, dar și pentru faptul că știe ca nimeni altul să ne capteze atenția, indiferent dacă joacă în filme, dacă își ia nespus de în serios poziția de proprietar de club de fotbal sau dacă realizează materiale publicitare. 

Cea de-a doua este Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Stanford și autoarea cărții Generația dopaminei, tradusă și în limba română de editura Litera. Teoria acesteia pornește de la stimularea constantă cu care trăim și își propune să ne facă să ne oprim, uneori, pentru a obține echilibrul. 

Fiecare va aborda o altă latură a acestui subiect, în sesiuni separate la Impact SEE26, pe 29 și 30 septembrie, la București.

Toți ochii pe Ryan Reynolds

Fie că apare într-un blockbuster, fie că este protagonistul unei campanii publicitare, Ryan Reynolds are la activ o viață în care a avut parte de toată atenția întregii lumi. Care este, însă, motivul pentru care actorul este privit cu atât interes? Ei bine, este pentru că acesta nu pare să se ia niciodată extrem de în serios, oricât de serioase ar fi proiectele în care se implică, precum rolul din Deadpool, postura de proprietar al unui club de fotbal sau cea de erou al unor reclame. Umorul este o calitate imbatabilă – nu doar când ești o celebritate, ci pentru fiecare dintre noi. Capacitatea de a ști cine ești, ce loc ocupi în lume, dar de a trata aceste lucruri cu autoironie este ceea ce îl face pe Reynolds de neoprit. Adaugă la asta și o deplină înțelegere a conversației culturale, și ai rețeta perfectă pentru ceea ce el însuși a denumit drept fastvertising, acea capacitate de reacție imediată cu care își concepe proiectele astfel încât acestea să devină parte din dezbaterea mai largă care se întâmplă pe moment în opinia publică. Ca atunci când a distribuit-o pe Monica Ruiz, care tocmai ce apăruse într-o controversată reclamă la Peloton, într-un spot Aviation Gin care făcea aluzie la reclama Peloton. 

Viteza este, cu siguranță, parte din strategia creativă, dar la fel de importantă, dacă nu chiar mai importantă, este capacitatea de a vedea încotro se mută atenția generală și cum este modelat discursul public de astfel de conversații. Și niciodată un pic de umor nu a stricat în astfel de situații. Acesta este elementul care transformă fundamental o campanie publicitară într-o felie de entertainment, ceea ce o face să rămână în memoria oamenilor, fie că ei consumă sau nu produsul respectiv. 

Wrexham AFC arată cum atenția poate deveni un atașament de durată. După ce Reynolds și Rob McElhenney au preluat clubul în 2021, serialul documentar Welcome to Wrexham a făcut cunoscute publicului internațional echipa, suporterii și comunitatea din jurul ei. Este o poveste despre comunitate, atașament și speranță. 

Anna Lembke despre stimuli și pauze

De ce revenim atât de des la telefon, chiar și atunci când voiam să-l verificăm doar pentru o clipă? Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Universitatea Stanford și specialistă în tratarea dependențelor, studiază rolul recompensei și al obișnuinței în comportamentul nostru. În cartea Generația dopaminei, ea examinează ce se întâmplă atunci când stimulii și recompensele imediate sunt mereu la îndemână.

Experiența clinică a adus-o în contact cu persoane pentru care anumite activități, de la utilizarea rețelelor sociale la cumpărături sau jocuri de noroc, au devenit greu de controlat. Accesul imediat la aceste experiențe poate încuraja repetarea lor, iar recomandările personalizate ale platformelor digitale fac și mai ușor pasul către următorul conținut. Lembke analizează cum se formează astfel de obiceiuri și ce se întâmplă când recompensa de moment începe să ne influențeze alegerile de zi cu zi.

Lembke descrie și disconfortul care poate apărea atunci când o persoană încearcă să întrerupă un comportament devenit compulsiv.

Echilibrul, susține specialista, cere efort și decizii deliberate. Acestea ne pot ajuta să facem loc relațiilor și activităților care nu oferă satisfacție imediată, dar contează pe termen lung.

De văzut & ascultat la Impact SEE26

Cele două perspective atât de diferite asupra aceleiași chestiuni vor fi examinate de cei doi speakeri la final de septembrie la Impact SEE26, la Romexpo și Face Convention Center. Acolo, Ryan Reynolds va aduce experiența sa din antreprenoriat și industriile creative, iar Anna Lembke va vorbi despre recompensă, obiceiuri și efectele stimulării continue. Fie că deții un business sau pur și simplu vrei să înțelegi mai multe despre atenția pe care tu o acorzi și economia construită în jurul ei, ai ocazia să o faci acum: Anna Lembke va vorbi, pe 29 septembrie, despre leadership, tehnologie și atenție; iar Ryan Reynolds va avea o conversație despre antreprenoriat pe 30 septembrie. Află mai multe detalii și rezervă-ți locul pe *impactsee.com.

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