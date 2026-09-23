Beneficiile suplimentelor alimentare pentru sănătate 

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Beneficiile suplimentelor alimentare pentru sănătate 

Suplimentele alimentare sunt utilizate pentru completarea aportului de vitamine, minerale și alte substanțe nutritive atunci când alimentația nu acoperă necesarul sau există anumite nevoi specifice. Efectele lor depind de vârstă, dietă, starea de sănătate, eventualele deficiențe și tratamentele administrate.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație echilibrată și nici tratamentul recomandat de medic. În anumite situații, precum deficitul de vitamina D, fier sau vitamina B12, sarcina ori unele regimuri alimentare restrictive, suplimentarea poate avea un rol important. Alegerea produsului trebuie făcută în funcție de necesitățile reale ale organismului.

Suplimentele alimentare completează aportul de nutrienți

Suplimentele alimentare sunt produse concentrate care pot conține vitamine, minerale, aminoacizi, acizi grași, extracte vegetale, fibre sau microorganisme precum probioticele. Sunt disponibile sub formă de capsule, comprimate, pulberi, lichide sau alte forme destinate administrării orale.

Rolul lor este de a completa dieta, nu de a diagnostica, trata sau vindeca boli. Respectă doza zilnică recomandată și verifică ingredientele atunci când utilizezi mai multe produse simultan. Dacă urmezi un tratament medicamentos, ai o afecțiune cronică, ești însărcinată sau alăptezi, discută cu medicul sau farmacistul înainte de administrare.

Suplimentarea contribuie la corectarea anumitor deficiențe

Deficiențele nutriționale reprezintă unul dintre principalele motive pentru care medicul poate recomanda suplimente. Analizele de laborator și evaluarea clinică ajută la identificarea unor valori scăzute ale fierului, vitaminei B12, vitaminei D sau altor nutrienți.

Deficitul de fier poate fi asociat cu anemie, oboseală și paloare, iar deficitul de vitamina B12 poate afecta formarea celulelor sanguine și sistemul nervos. Un aport insuficient de vitamina D influențează sănătatea osoasă.

Suplimentarea trebuie adaptată deficitului identificat. Dozele mari administrate inutil cresc riscul reacțiilor adverse, în special în cazul vitaminelor liposolubile A, D, E și K sau al mineralelor precum fierul.

Vitaminele și mineralele susțin funcționarea sistemului imunitar

Vitaminele C și D, zincul și alți micronutrienți contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Suplimentarea este utilă în special atunci când există un aport insuficient sau un deficit confirmat.

Probioticele au rol în menținerea echilibrului microbiotei intestinale, iar efectele lor depind de tulpina utilizată și de situația pentru care sunt administrate.

Pentru susținerea sănătății generale, suplimentele trebuie integrate într-un stil de viață care include alimentație variată, odihnă adecvată și activitate fizică regulată. Niciun supliment nu oferă protecție completă împotriva infecțiilor.

Anumite suplimente susțin sănătatea părului, pielii și unghiilor

Aspectul părului, pielii și unghiilor este influențat de alimentație, hormoni, stres și starea generală de sănătate. Deficiențele de fier, zinc sau anumite vitamine pot contribui la modificări precum căderea părului sau fragilitatea unghiilor.

Când cauți suplimente ce ajută părul să fie sănătos, verifică ingredientele și dozele înainte de alegere. Produsele destinate părului pot conține vitamine din grupul B, zinc, seleniu, aminoacizi sau alți nutrienți.

Căderea persistentă a părului poate avea și alte cauze, precum afecțiunile tiroidiene, modificările hormonale, stresul, anumite medicamente sau bolile scalpului. În asemenea situații, suplimentele nu înlocuiesc evaluarea medicală.

Calciul și vitamina D contribuie la sănătatea sistemului osos

Calciul este necesar pentru menținerea sănătății oaselor, iar vitamina D contribuie la absorbția și utilizarea normală a calciului. Necesitatea suplimentării depinde de aportul alimentar, vârstă, expunerea la soare și eventualele afecțiuni existente.

Persoanele cu risc de osteoporoză sau cu deficiențe documentate trebuie să urmeze recomandările medicului privind dozele și durata administrării.

Pentru confortul articular sunt utilizate și produse cu glucozamină, condroitină sau colagen. Dovezile privind efectele lor diferă în funcție de ingredient și produs, iar acestea nu înlocuiesc tratamentul prescris pentru afecțiunile articulare.

Omega-3, magneziul și vitaminele B au roluri importante în organism

Acizii grași omega-3, magneziul și vitaminele din complexul B sunt implicați în numeroase procese fiziologice. Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și muscular, iar vitamina B12 participă la funcționarea normală a sistemului nervos și la formarea normală a globulelor roșii.

Persoanele care urmează o dietă vegană au nevoie de o sursă sigură de vitamina B12, deoarece aceasta se găsește în principal în alimentele de origine animală sau în produse fortificate.

Suplimentele nu trebuie utilizate ca înlocuitor pentru tratamentul hipertensiunii, diabetului, dislipidemiei sau altor boli cronice.

Fibrele și anumite probiotice susțin sănătatea digestivă

Fibrele alimentare, precum psyllium, pot contribui la reglarea tranzitului intestinal atunci când sunt administrate împreună cu o cantitate adecvată de lichide. Unele probiotice sunt utilizate pentru anumite tulburări digestive, iar alegerea lor trebuie făcută în funcție de tulpină și de indicație.

Durerea abdominală intensă, sângele în scaun, scăderea involuntară în greutate sau simptomele digestive persistente necesită evaluare medicală.

Anumite persoane au nevoi nutriționale specifice

Necesitatea suplimentării apare mai frecvent în anumite etape ale vieții sau în anumite condiții. Înainte și în timpul sarcinii, de exemplu, acidul folic este recomandat conform indicațiilor medicale pentru reducerea riscului defectelor de tub neural.

Persoanele vârstnice, cele care urmează diete restrictive, pacienții cu boli care afectează absorbția nutrienților sau persoanele care au trecut prin chirurgie bariatrică pot necesita monitorizarea anumitor vitamine și minerale.

În cazul copiilor, suplimentele trebuie alese în funcție de vârstă și de recomandarea medicului.

Suplimentele pot avea reacții adverse și interacțiuni

Mai mult nu înseamnă automat mai eficient. Excesul anumitor vitamine și minerale poate produce efecte nedorite, iar unele extracte vegetale interacționează cu medicamentele.

Sunătoarea, de exemplu, poate influența efectul mai multor medicamente, iar vitamina K poate interfera cu anumite tratamente anticoagulante. Informează medicul și farmacistul despre toate suplimentele pe care le utilizezi.

Alege suplimentele în funcție de nevoile organismului

Înainte de a începe administrarea unui supliment alimentar, stabilește motivul pentru care îl utilizezi, verifică doza și evită asocierea mai multor produse cu aceleași ingrediente. Analizele și recomandarea unui profesionist din domeniul sănătății sunt utile atunci când suspectezi un deficit sau urmezi o administrare pe termen lung.

Suplimentele alimentare pot completa dieta în situațiile potrivite, iar utilizarea responsabilă presupune alegerea produselor în funcție de vârstă, alimentație, tratamente și starea generală de sănătate.

Informațiile prezentate au scop informativ și nu înlocuiesc consultația, diagnosticul sau tratamentul recomandat de medic. Pentru alegerea și administrarea suplimentelor alimentare, discută cu medicul sau farmacistul.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum alegi o pereche de sneakers pentru călătorii și zile active? 
Advertorial
Cum alegi o pereche de sneakers pentru călătorii și zile active? 
Cele 5 nuanțe de păr care vor domina sezonul toamnă-iarnă 2026/2027
Advertorial
Cele 5 nuanțe de păr care vor domina sezonul toamnă-iarnă 2026/2027
DREAME V30 Essential: de ce facem curat înainte de vacanță, când oricum nu rămâne nimeni acasă?
Advertorial
DREAME V30 Essential: de ce facem curat înainte de vacanță, când oricum nu rămâne nimeni acasă?
Cum ajungi la Fashion Week? Answear sărbătorește 15 ani de stil cu o experiență care te poate duce în Milano, Copenhaga sau Paris
Advertorial
Cum ajungi la Fashion Week? Answear sărbătorește 15 ani de stil cu o experiență care te poate duce în Milano, Copenhaga sau Paris
Chocolate Brown: nuanța care definește toamna
Advertorial
Chocolate Brown: nuanța care definește toamna
Luna parfumurilor la Notino: trei parfumuri cu energie de protagonistă
Advertorial
Luna parfumurilor la Notino: trei parfumuri cu energie de protagonistă
Publicitate
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Detaliul care îți poate schimba complet felul în care îți construiești ținutele în acest sezon
Detaliul care îți poate schimba complet felul în care îți construiești ținutele în acest sezon
Advertorial

+ Mai multe
Perla care nu poate fi copiată: ce spun bijuteriile despre femeia care le poartă
Perla care nu poate fi copiată: ce spun bijuteriile despre femeia care le poartă
Advertorial

+ Mai multe
Anxietatea de duminică seara: ce o întreține și cum o poți gestiona
Anxietatea de duminică seara: ce o întreține și cum o poți gestiona
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC