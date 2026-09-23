Cum alegi o pereche de sneakers pentru călătorii și zile active? 

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum alegi o pereche de sneakers pentru călătorii și zile active? 

Când pleci într-o călătorie, încălțămintea potrivită poate face diferența dintre o zi în care explorezi fără griji și una în care abia aștepți să ajungi la hotel. Ai nevoie de o pereche suficient de comodă pentru mers, dar și suficient de versatilă încât să se potrivească mai multor ținute.

În loc să iei mai multe perechi în bagaj, poți alege un model care să facă față unui program variat. Plimbări lungi, drumuri prin aeroport, opriri la cafenele sau seri în oraș — toate pot încăpea în aceeași zi. Iată la ce merită să fii atentă atunci când alegi sneakers pentru astfel de momente.

Gândește-te la program, nu doar la destinație

Primul lucru pe care merită să îl iei în calcul este cât de activă va fi călătoria. O vacanță în care vizitezi orașul la pas presupune alte nevoi decât un weekend în care petreci mai mult timp la terasă. Cu cât vei merge mai mult, cu atât confortul și susținerea trebuie să fie prioritare.

Pentru zilele cu multe activități, poți căuta modele versatile din colecția Adidas. Alege o pereche pe care o poți purta mai multe ore fără să simți că trebuie să o schimbi la jumătatea zilei. Ideal este să o testezi înainte de plecare, astfel încât să știi deja cum se simte după câteva ore de purtare.

Confortul începe cu potrivirea corectă

Un sneakers poate arăta foarte bine, dar dacă nu se potrivește corect piciorului, nu va fi alegerea ideală pentru o zi întreagă de mers. Verifică dacă degetele au suficient spațiu și dacă piciorul rămâne stabil atunci când mergi. O fixare bună este importantă mai ales când știi că vei parcurge distanțe mai mari.

Și șosetele pot influența senzația de confort. Probează încălțămintea cu șosetele pe care intenționezi să le porți în călătorie și evită să pleci la drum cu o pereche complet nouă. Câteva purtări înainte de vacanță îți permit să descoperi din timp dacă există zone care te jenează.

Alege un model ușor de asortat

Atunci când bagajul este limitat, versatilitatea contează. Un model într-o nuanță neutră poate fi purtat cu jeans, pantaloni cargo, pantaloni sport, fuste casual sau ținute mai relaxate pentru drum. Astfel, nu trebuie să împachetezi o pereche separată pentru fiecare moment al zilei.

Dacă preferi culorile mai puternice, poți folosi sneakersii ca accent al ținutei. În acest caz, păstrează hainele în nuanțe mai simple și lasă încălțămintea să atragă atenția. Este o soluție simplă pentru a obține outfituri diferite fără să ocupi prea mult spațiu în bagaj.

Uită-te atent la talpă și la construcție

Pentru zile active, talpa merită mai multă atenție decât atunci când alegi sneakers doar pentru o ieșire scurtă. O construcție flexibilă și o talpă potrivită pentru mers pot contribui la o experiență mai plăcută atunci când petreci multe ore în picioare.

Nu uita nici de greutate. Dacă sneakersii sunt foarte grei, îi vei simți mai mult după o zi întreagă de mers, iar dacă îi pui în bagaj, vor ocupa și ei o parte din spațiul disponibil. Un model practic pentru călătorii trebuie să fie ușor de purtat, dar și suficient de rezistent pentru programul pe care îl ai.

Gândește-te și la vreme

Destinația și perioada călătoriei influențează alegerea. Pentru zilele calde, materialele mai aerisite pot fi mai plăcute, în timp ce pentru temperaturi scăzute vei aprecia o construcție care oferă mai multă acoperire. Dacă există șanse de ploaie, verifică și cât de ușor se întreține materialul.

În plus, culoarea poate fi importantă atunci când călătorești. Modelele foarte deschise pot necesita mai multă atenție în orașele unde vei merge mult pe jos, în timp ce nuanțele medii sau închise pot fi mai ușor de întreținut. Alege în funcție de traseul real, nu doar de aspectul sneakersilor atunci când îi vezi pentru prima dată.

Păstrează lucrurile simple în bagaj

O pereche bună de sneakers poate deveni încălțămintea de bază a întregii călătorii. Pentru a profita de acest lucru, construiește outfiturile pornind de la ea și alege haine care se combină între ele. Câteva piese versatile îți vor permite să creezi mai multe ținute fără să umpli bagajul.

Înainte să pleci, probează combinațiile pe care vrei să le porți. Dacă aceeași pereche merge cu majoritatea hainelor pregătite, ai făcut o alegere practică. Iar dacă ai loc pentru încă o pereche, poți opta pentru ceva mai elegant și păstra sneakersii pentru drumurile lungi și zilele în care vrei libertate de mișcare.

Pentru călătorii și zile active, perechea potrivită înseamnă mai mult decât un design care îți place. Contează confortul, potrivirea, greutatea, versatilitatea și felul în care se adaptează la vreme și la program. Alege sneakersii care țin pasul cu planurile tale și pornește la drum pregătită pentru fiecare aventură.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Beneficiile suplimentelor alimentare pentru sănătate 
Advertorial
Beneficiile suplimentelor alimentare pentru sănătate 
Cele 5 nuanțe de păr care vor domina sezonul toamnă-iarnă 2026/2027
Advertorial
Cele 5 nuanțe de păr care vor domina sezonul toamnă-iarnă 2026/2027
DREAME V30 Essential: de ce facem curat înainte de vacanță, când oricum nu rămâne nimeni acasă?
Advertorial
DREAME V30 Essential: de ce facem curat înainte de vacanță, când oricum nu rămâne nimeni acasă?
Cum ajungi la Fashion Week? Answear sărbătorește 15 ani de stil cu o experiență care te poate duce în Milano, Copenhaga sau Paris
Advertorial
Cum ajungi la Fashion Week? Answear sărbătorește 15 ani de stil cu o experiență care te poate duce în Milano, Copenhaga sau Paris
Chocolate Brown: nuanța care definește toamna
Advertorial
Chocolate Brown: nuanța care definește toamna
Luna parfumurilor la Notino: trei parfumuri cu energie de protagonistă
Advertorial
Luna parfumurilor la Notino: trei parfumuri cu energie de protagonistă
Publicitate
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Detaliul care îți poate schimba complet felul în care îți construiești ținutele în acest sezon
Detaliul care îți poate schimba complet felul în care îți construiești ținutele în acest sezon
Advertorial

+ Mai multe
Perla care nu poate fi copiată: ce spun bijuteriile despre femeia care le poartă
Perla care nu poate fi copiată: ce spun bijuteriile despre femeia care le poartă
Advertorial

+ Mai multe
Anxietatea de duminică seara: ce o întreține și cum o poți gestiona
Anxietatea de duminică seara: ce o întreține și cum o poți gestiona
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC