Aplicația Zbor24 – creată pentru rezervări mai simple, mai rapide și mai comode

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  de  ELLE
Aplicația Zbor24 – creată pentru rezervări mai simple, mai rapide și mai comode

Piața turismului online din România a ajuns într-o etapă în care viteza, transparența prețurilor și experiența de utilizare pe mobil contează tot mai mult. În acest context, Aplicația Zbor24 răspunde unei nevoi clare: găsirea rapidă a ofertelor potrivite și rezervarea simplă a biletelor de avion, fără a naviga între numeroase site-uri, file și aplicații.

O piață în continuă digitalizare

Turismul digital nu mai este doar o tendință, ci a devenit un standard. Tot mai mulți călători români își planifică vacanțele, compară ofertele și cumpără bilete de avion direct de pe telefon.

Comportamentul de căutare s-a schimbat: utilizatorii vor să găsească într-un singur loc oferte de la mai multe companii aeriene, să compare prețurile și să identifice rapid varianta potrivită, fără a verifica separat fiecare site.

Aplicația Zbor24 a fost creată pentru a răspunde acestui comportament, oferind un instrument de căutare și rezervare orientat spre simplitate, rapiditate și transparență.

Aplicația Zbor24 simplifică rezervarea biletelor de avion

Pe lângă platforma web, Zbor24 este disponibilă și sub forma unei aplicații mobile, concepută pentru a simplifica întregul proces de căutare, comparare și rezervare a biletelor de avion.

Ideea din spatele aplicației este simplă: orice călător ar trebui să poată găsi și rezerva un bilet de avion în doar câteva atingeri, indiferent unde se află și cât timp are la dispoziție.

Aplicația nu este doar un motor de căutare adaptat pentru telefon, ci o experiență construită în jurul nevoilor reale ale utilizatorului. Aceasta permite căutarea ofertelor, gestionarea rezervărilor și accesarea rapidă a informațiilor importante despre călătorie.

În plus, utilizatorii aplicației pot beneficia de notificări utile, acces simplificat la serviciile Zbor24 și, atunci când sunt disponibile, de promoții dedicate.

Caută bilete de avion direct de pe telefon

Procesul de căutare este conceput special pentru dispozitivele mobile. Introduci ruta și perioada în care dorești să călătorești, iar aplicația îți afișează opțiunile disponibile într-un format clar și ușor de parcurs.

Scopul este ca timpul dintre momentul în care începi căutarea și cel în care identifici opțiunea potrivită să fie cât mai scurt.

Date flexibile pentru prețuri mai avantajoase

Funcția Date flexibile te ajută să compari prețurile pentru mai multe zile din apropierea perioadei selectate. Astfel, nu mai este nevoie să efectuezi manual căutări separate pentru fiecare dată.

Dacă programul îți permite să modifici ziua plecării sau a întoarcerii, această funcție te poate ajuta să identifici o variantă mai avantajoasă.

Toate rezervările, într-un singur loc

Una dintre secțiunile principale ale aplicației este dedicată rezervărilor active. În loc să cauți confirmările printre e-mailuri sau capturile de ecran salvate în telefon, poți consulta într-un singur loc informațiile despre călătoriile tale.

Astfel, ai acces rapid la detaliile zborurilor viitoare, precum ruta, data, ora și statutul rezervării, toate prezentate clar și organizate cronologic.

De ce să descarci Aplicația Zbor24?

Aplicația Zbor24 oferă câteva beneficii importante:

  • Descărcare gratuită – aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play
  • Rezervări rapide – proces simplificat, de la căutarea zborului până la confirmarea rezervării.
  • Toate rezervările într-un singur loc – acces rapid la biletele tale și la serviciile asociate, inclusiv check-in-ul care-l primești gratuit de la Zbor24, atunci când acesta este disponibil.
  • Date flexibile – posibilitatea de a compara mai ușor prețurile pentru perioade apropiate.
  • Oferte și promoții – acces la promoțiile disponibile în aplicație.
  • Suport 24/7 – asistență ușor de accesat atunci când ai întrebări sau apar modificări legate de călătorie.

Foto: freepik.com

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