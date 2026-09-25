Elle Estra – Octombrie 2026

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Foto: www.heydude.ro

HEYDUDE Paul Pro: confortul care ține pasul cu ritmul tău

Odată cu venirea toamnei, garderoba face trecerea către piese versatile, ușor de purtat de dimineață până seara. HEYDUDE Paul Pro răspunde acestui ritm printr-o combinație de stil relaxat, confort și funcționalitate, într-o siluetă care se integrează natural atât în ținutele de zi, cât și în cele pentru ieșirile de după program. Ușor de încălțat și conceput pentru confort pe tot parcursul zilei, Paul Pro aduce lejeritatea specifică HEYDUDE într-un design casual și versatil. Este genul de model care completează fără efort denimul, pantalonii relaxed sau ținutele smart-casual, devenind alegerea firească pentru zilele aglomerate de toamnă. HEYDUDE Paul Pro este disponibil pe www.heydude.ro.

Foto: kachorovska.com

Toamna Kachorovska

O nouă colecție de la brand-ul ucrainean care a ajuns deja un clasic și în România, de data aceasta o linie inspirată de romanul Orașul al lui Valerian Pidmohîlnîi și de Sex and the City. Construită în jurul a trei direcții distincte (Transitional Classics, Essentials și Fashion), colecția cuprinde piese vestimentare, încălțăminte, genți și accesorii care dialoghează prin materiale, cromatică și detalii de design, vorbind însă mereu despre relația femeii de azi cu orașul. O să-ți placă noua geantă Maggie, o reinterpretare contemporană a celebrei doctor bag, dar și pantofii cu toc, în special cei din seria Tess. Află mai multe pe kachorovska.com/ro/.

Foto: cos.com

COS: decadența anilor 1920 întâlnește modernismul corporate

În colecția pentru toamnă-iarnă prezentată la New York, COS propune o estetică la fel de precisă, rafinată și subtilă precum ne-a obișnuit. Paleta cromatică e dominată de gri, negru și bleumarin, completate de marouri calde și accente de mov intens, materialele (cașmir dublu, shearling) construiesc volume impresionante, iar broderiile florale și franjurii punctează la capitolul feminitate. O colecție sofisticată, diversă, atemporală, dominată de piese esențiale, de purtat și păstrat vreme îndelungată; o selecție de piese e deja disponibilă în magazinele COS și pe cos.com.

Foto: www.westwing.ro

Poetcore – Effortless Poetry by Westwing

Toamna ne face să petrecem din nou mai mult timp acasă, iar Westwing propune Poetcore, o direcție construită în jurul confortului și al interioarelor cu persona-litate. Textile moi, materiale naturale și lumină caldă creează o atmosferă relaxată, numai bună pentru serile lungi de sezon. Intră pe www.westwing.ro și găsește piesele potrivite pentru un interior în care adori să-ți petreci timpul.

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