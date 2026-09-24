2000 euro, premiul dimineții la Europa FM

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  . Actualizat 24.09.2026, 17:12,  de  Advertorial
2000 euro, premiul dimineții la Europa FM

Adi Luca și Luca Pastia, matinalii Europa FM,  au dat astăzi în Deșteptarea cel mai mare premiu al acestui sezon al concursului Dublu sau nimic.' Andrei dinTârgu Mures a avut curajul să riste și a raspuns corect la 4 întrebări, câștigând astfel 2000 de euro. 

Andrei are 35 de ani și este medic stomatolog, iar pentru a participa la concurs a întrerupt pentru cateva minute consultația, bucurându-se și de suportul pacientei aflate pe scaun. Andrei se înscrie în concurs de mai bine de 3 ani și a reușit să intre în direct, tocmai astăzi, când exista un report de 300 de euro.

Cum se cheamă a treia lucrare a ansamblului lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, dupa Coloana Infinitului și Masa tăcerii? , Ce actor joaca rolul principal în Forest Gump?', A cui zeita era Nike în mitologia greacă?' , Cum se numește orașul fictiv creat de Gabriel García Márquez în romanul Un veac de singuratate?'Acestea au fost întrebările care i-au adus lui Andrei cea mai mare sumă căștigată în această ediție.

Cel mai deștept concurs radio Dublu sau nimic' a debutat sezonul acesta în 14 septembrie și, până pe 23 octombrie, pune zilnic la bătaie minimum 800 euro, în Deșteptarea la Europa FM.  Ai curajul să riști totul? Înscrie-te aici și ascultă în fiecare zi Europa FM.

În fiecare dimineață, de luni până vineri, între 07:00 și 10:00, ai mixul perfect de informații care contează și cea mai bună muzică în Deșteptarea, cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM, cel mai ascultat matinal în orașe.

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