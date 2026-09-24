2000 euro, premiul dimineții la Europa FM

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Adi Luca și Luca Pastia, matinalii Europa FM, au dat astăzi în Deșteptarea cel mai mare premiu al acestui sezon al concursului Dublu sau nimic.' Andrei dinTârgu Mures a avut curajul să riste și a raspuns corect la 4 întrebări, câștigând astfel 2000 de euro.

Andrei are 35 de ani și este medic stomatolog, iar pentru a participa la concurs a întrerupt pentru cateva minute consultația, bucurându-se și de suportul pacientei aflate pe scaun. Andrei se înscrie în concurs de mai bine de 3 ani și a reușit să intre în direct, tocmai astăzi, când exista un report de 300 de euro.

Cum se cheamă a treia lucrare a ansamblului lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, dupa Coloana Infinitului și Masa tăcerii? , Ce actor joaca rolul principal în Forest Gump?', A cui zeita era Nike în mitologia greacă?' , Cum se numește orașul fictiv creat de Gabriel García Márquez în romanul Un veac de singuratate?'Acestea au fost întrebările care i-au adus lui Andrei cea mai mare sumă căștigată în această ediție.

Cel mai deștept concurs radio Dublu sau nimic' a debutat sezonul acesta în 14 septembrie și, până pe 23 octombrie, pune zilnic la bătaie minimum 800 euro, în Deșteptarea la Europa FM. Ai curajul să riști totul? Înscrie-te aici și ascultă în fiecare zi Europa FM.

În fiecare dimineață, de luni până vineri, între 07:00 și 10:00, ai mixul perfect de informații care contează și cea mai bună muzică în Deșteptarea, cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM, cel mai ascultat matinal în orașe.

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