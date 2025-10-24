Fashion Notes – Noiembrie 2025

Foto credit: Crocs

Crocs Cozzzy: sezonul confortului începe aici

Toamna aceasta e despre vibe-ul cozy, despre straturi peste straturi, nuanțe noi și texturi moi, perfecte pentru zilele răcoroase. Crocs Cozzzy aduce colecția must-have a sezonului, cu piese care combină stilul și confortul suprem: Unfurgettable Clog, cu blăniță peste tot și aer de it-shoe, Classic Lined Clog, reinterpretat în culori noi și ușor de personalizat cu Jibbitz, și Cozzzy Slipper, varianta ideală pentru relaxarea de acasă. Descoperă colecția Crocs Cozzzy pe www.crocs.ro și în magazinele Crocs din întreaga țară.

Foto credit: Modivo

Activewear la feminin

Colecția Reebok x Ewa Chodakowska, disponibilă exclusiv pe Modivo, aduce o doză de energie și libertate în garderoba femeii moderne și active. Piesele cheie includ un top tehnic slim-fit în nuanțe de caramel, leggings modelatori, un sutien sport minimalist în tonuri ecru și bike shorts negri, perfecți atât pentru sală, cât și pentru un look effortless-chic în oraș. Sneaker-șii completează colecția, devenind piesa centrală a unui stil relaxat, dar puternic. Descoperă colecția pe www.modivo.ro.

Foto credit: Modivo

Wear your wild

Animal print-ul rămâne în centrul tendințelor și sezonul acesta, regăsindu-se pe haine, genți, încălțăminte și accesorii. Deichmann propune acum o selecție de piese cu accente wild, la prețuri accesibile, perfecte pentru a adăuga personalitate ținutelor de sezon. Best buy-ul momentului: ghetele statement, disponibile în magazinele Deichmann din țară și online pe www.deichmann.com.

Foto credit: BOSS

The BOSS Paradox

BOSS a demonstrat cum contrastele pot crea coeziune pe catwalk odată cu prezentarea colecției de primăvară 2026 la Milano Fashion Week. Esența BOSS Paradox constă într-o explorare a opozițiilor, de la ordine și dezordine la structură clară și fluiditate expresivă, unde croiala precisă, minimalismul arhitectural și materialele contrastante se întâlnesc cu elemente artistice disruptive. Rezultatul este o colecție care nu alege o singură direcție, ci propune o viață trăită în echilibru dinamic.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro