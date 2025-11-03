Extraordinary Women Gala a premiat femeile care reușesc să schimbe lumea în bine, în business, cultură și societate

Extraordinary Women Gala a premiat femeile care reușesc să schimbe lumea în bine, în business, cultură și societate

Biz continuă tradiția prin care, în fiecare toamnă, oferă recunoaștere, într-un eveniment plin de eleganță, femeilor care reușesc să schimbe lumea în bine, în business, cultură și societate. Prima revistă de afaceri a României a organizat săptămâna aceasta o nouă ediție Extraordinary Women Gala, la Terra Events. Într-o sală cu peste 500 de participanți, înaintea galei, conferința Extraordiary Women a adus pe scenă povești de viață care oferă inspirație și motivație. 

De la modul în care Ileana Badiu, Digital Creator și Head of Business Growth Ogilvy Romania, a arătat cum un proces natural în viața femeilor poate deveni subiectul unei campanii care să aducă o schimbare pozitivă în societate, la exemplele oferite de Elisabeta Moraru, CEO Google România, de Dr. Rucsandra Hurezeanu, fondatoarea Ivatherm, și de Claudia Militello, cofondatoarea Sciccheria Ristoriante Italiano, despre ce înseamnă leadershipul feminin, sau la construcția unor branduri puternice în familie și curajul de a urmări visele, așa cum au mărturisit Denisa și Nick Tache, fondatorii The Elements Spa, și la includerea unor incursiuni în istoria evoluției percepției femeii în societate în decursul mileniilor, cu ajutorul prezentării realizate de Eliza Kazan, consilier filosofic și creatoarea metodei Liminal Space, Extraordinary Women a oferit o experiență de învățare completă.

Gala Extraordinary Women 2025 a oferit recunoaștere, sub forma unor trofee realizate de artistul Ovidiu Toader, unor femei care s-au remarcat individual sau alături de echipele lor în business, cultură și societate. 

La categoria Extraordinary Tech Hero, trofeul primit de Elisabeta Moraru, CEO Google România, a fost înmânat de Ioana Petrescu, General Manager Epoque Hotel

Simona Panait, Marketing Director la Samsung România și Bulgaria, a primit un trofeu Extraordinary Tech Hero de la Mădălina Uceanu, Managing Partner CareerAdvisor.

Andreea Raicu a urcat pe scenă pentru a primi trofeul Extraordinary Change Hero, înmânat de Anca Mitu, fondatoarea Privileg Catering.

Premiul pentru Extraordinary Culture Hero a fost primit de Anca Ungureanu, Director Identitate & Comunicare, UniCredit Bank, de la Marcela Sărmășan, cofondatoare Namzya.

Valentina Vesler, Head of PR & Communication la Valvis Holding, a primit primul trofeu Extraordinary Business Hero de la Gabriela Sion, B2B Brand Manager BCR.

Estera Anghelescu, Director de Recrutare și Employer Branding la Kaufland România, a primit trofeul Extraordinary Business Hero de la Dana Chiriac, Director de Comunicare ISSA Estate.

Gabriela Nistor, CEO Salt Bank, a urcat pe scenă pentru a primi trofeul Extraordinary Business Hero de la Andreea Constantin Vîlcioiu, Director General Spitalul Zetta.

Tot la aceeași categorie, Simona Cocoș, directorul general al Zentiva România, a primit trofeul de la Mara Turbatu, cofondatoarea The Body Gallery.

Laura Mihăilă, director de marketing, comunicare & CX la Raiffeisen Bank România, a primit titlul de Extraordinary Business Hero de la Sabina Gealatu, Communications Manager WOLT.

Gabriela Alexandrescu, președinta executive Salvați Copiii, a fost recompensată cu trofeul Extraordinary Impact Hero, pe care l-a primit de la vedeta Kanal D Florentina Opriș.

Angela Galeța, președintă Fundația Vodafone, a primit recunoașterea ca Extraordinary Impact Hero, trofeul fiind înmânat de Antoneta Galeș, Coach & Art-therapist.

Campania Știrilor Kanal D „Să nu ucizi.' A fost recompensată cu trofeul , primit pe scena Extraordinary Women Gala de Cristina Sava, Director Marketing și Comunicare Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls. Premiul i-a fost înmânat de Cristina Borduf, Brand Activation Coordination PPC România.

Următorul premiu, la categoria Extraordinary Style Hero, a fost înmânat de Ayako Funatsu, antreprenoare japoneză stabilită în România, pentru STIL Diamonds, reprezentată pe scenă de Oana Groza, Managing Partner și Maria Groza, fondatoarea brandului.

Centrul FILIA a primit recunoaștere la categoria Extraordinary Change Hero, trofeul fiind înmânat de Elena Filip, Owner, EF Words Group, către Andreea Bragă, Manageră Advocacy și Cercetare privind Violența de Gen.

Alexandra Rusu, Marketing Manager Tchibo Brands România, a primit trofeul Extraordinary Taste Hero, de la Veronica Zaharia, Founder, YOLO Pilates

Următorul premiu la categoria Extraordinary Taste Hero, înmânat de Denisa Tache, co-fondatoare The Elements Spa, a fost primit de Claudia Militello, cofondatoarea Sciccheria Ristoriante Italiano.

Maia Morgenstern a urcat pe scena galei organizate de revista Biz pentru a primi trofeul Extraordinary Women in Performing Arts, înmânat de Laura Ciocoiu, Country Manager Roua Beauty Logistics

Următorul trofeu, Extraordinary Innovation Hero, a mers către Cristina Marinescu, Group Brand Manager JTI. Pentru că aceasta nu a putut ajunge, Ioana Petrea, Director Fundraising și Comunicare Fundația Principesa Margareta a României, a înmânat trofeul Alinei Rotaru, Digital Manager JTI.

Această ediție Extraordinary Women a fost organizată cu susținerea Ivatherm, Anchor Group, Siviero Maria, Privileg Catering, Davidoff Cafe, Glovo, AQUA Carpatica, Garanti BBVA și The Elements Luxury Boutique Spa.

Următorul eveniment important al comunității de afaceri este chiar festivalul de business al României – Zilele Biz, care are loc anul acesta în perioada 18-20 noiembrie, în București, la Terra Events. Locurile în sală se pot rezerva pe zilelebiz.ro.

Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 26 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

