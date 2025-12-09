Excelență în obstetrică-ginecologie: Cum primul spital privat din Sud-Vestul țării, dedicat acestei specialități, ridică standardele medicale și schimbă modul în care este privită îngrijirea materno-fetală în România

La 14 ani de la deschidere, Spitalul Privat MaDonna Maria confirmă încă o dată poziția sa de lider în sănătatea femeii, obținând două dintre cele mai relevante distincții ale anului: includerea în Top Performeri din Sănătate 2025, în cadrul Galei Capital, și premiul acordat în Topul Firmelor Dolj 2025, organizat de Camera de Comerț și Industrie Dolj.

Pentru o unitate medicală de profil, cu activitate exclusivă în obstetrică-ginecologie, această dublă recunoaștere reprezintă nu doar validarea excelenței, ci și confirmarea unei evoluții strategice coerente, construite în timp, prin investiții continue în tehnologie, echipă și protocoale de siguranță.

Recunoaștere națională

În cadrul Galei Capital, MaDonna Maria s-a aflat printre doar opt spitale private selectate la nivel național, un indicator clar al performanței sale într-un mediu medical competitiv. Evenimentul, dedicat celor mai importante instituții și profesioniști din sănătatea românească, a reunit lideri ai sistemului: medici de renume, cercetători, profesori universitari, spitale publice și private, companii farma și rețele medicale.

Pentru MaDonna Maria, prezența în acest top nu este întâmplătoare. Ea reflectă un set de rezultate obiective:

  • peste 5.000 de internări în 2025
  • 0,0005% rată de transfer – una dintre cele mai scăzute din țară
  • 0% infecții nosocomiale
  • 0% decese
  • echipă medicală formată din peste 50 de specialiști
  • Unitate de Transfuzie Sanguină proprie
  • Compartiment ATI complet echipat, atât pentru adulți, cât și pentru nou-născuți
  • infrastructură modernă și două ecografe 5D de ultimă generație

Este rar ca un spital specializat, regional, să atingă astfel de indicatori, iar premiile din acest an confirmă statutul pe care MaDonna Maria și l-a construit: acela de reper real în zona de Sud-Vest a României.

Leadership strategic: un model de management orientat către excelență

În centrul acestui parcurs se află Alexandra Șurtea Preda, managerul spitalului. Conduita ei profesională este una care se vede în rezultate: structurată, orientată către performanță, atentă la resurse, procese și standarde.

Viziunea ei este clară: MaDonna Maria trebuie să fie un spital în care siguranța, tehnologia și respectul pentru pacient sunt fundamentul fiecărei decizii.

„A fi între spitalele private de top din România este o recunoaștere a muncii unei echipe pe care am construit-o cu grijă și responsabilitate. Cele două premii ne onorează și ne obligă să continuăm să investim în calitate, inovație și oameni', afirmă Alexandra Șurtea Preda.

14 ani de evoluție într-o zonă în care standardele au fost rescrise

În 2011, MaDonna Maria devenea prima maternitate privată din Oltenia și singurul spital privat de obstetrică-ginecologie din Sud-Vestul României. Într-o regiune cu opțiuni medicale limitate, apariția spitalului a schimbat accesul la servicii premium, transformând modul în care femeile își monitorizează sarcina și își aduc copiii pe lume.

Astăzi, după mii de nașteri și generații de mame care revin sau recomandă spitalul, MaDonna Maria a evoluat într-o instituție cu infrastructură completă, protocoale moderne și servicii integrate:

  • monitorizarea sarcinii
  • naștere în condiții de siguranță maximă
  • îngrijire postnatală
  • supravegherea nou-născutului
  • investigații de înaltă performanță
  • teste specifice de diagnostic prenatal: teste genetice non-invazive de sarcină, amniocenteze, prelevare de vilozități coriale

Evoluția tehnologică este constantă, iar investițiile sunt continue, pentru a menține nivelul serviciilor la standarde internaționale.

Un spital cu valori

În contextul actual, în care comunicarea în sănătate este adesea fragmentată, MaDonna Maria se distinge prin simplitatea cu care își definește prioritățile:

Siguranță.
ATI complet echipat, UTS proprie, protocoale stricte.

Calitate medicală.
Echipă stabilă, cu experiență, specializată în obstetrică-ginecologie, neonatologie și anestezie.
Spitalul include și o structură completă de ginecologie, care acoperă diagnosticul și tratamentul afecțiunilor ginecologice, inclusiv intervenții chirurgicale majore sau minim invazive precum miomectomii, chistectomii, histerectomii și histeroscopii.

Tehnologie.
Aparatură de ultimă generație, inclusiv cel mai performant ecograf 5D disponibil internațional.

Respect pentru pacient.
Atmosferă controlată, procese clare, comunicare matură și empatică.

Aceste principii sunt fundamentul pentru care mii de femei aleg anual spitalul, unele întorcându-se pentru a doua sau a treia naștere.

2025 anul confirmărilor

Premiile din 2025 nu sunt un moment izolat, ci rezultatul unui model de funcționare stabil și al unei direcții clare de management.

„MaDonna Maria capătă o rezonanță națională din ce în ce mai puternică. Ne bucurăm pentru aceste distincții și continuăm să rămânem concentrați pe ceea ce contează cu adevărat: calitatea serviciilor și siguranța pacientelor noastre', spune Alexandra Șurtea Preda.

Despre MaDonna Maria

Spital Privat MaDonna Maria – primul spital privat de obstetrică-ginecologie din Oltenia, acreditat de Ministerul Sănătății și ANMCS.

Detalii complete despre servicii și echipă sunt disponibile pe maternitateamadonna.ro.

Foto: Maternitatea MaDonna Maria

