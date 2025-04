ENERGY EXPO® 2025: nZEB SHOW powered by Casa Magazin

ENERGY EXPO® 2025, cel mai amplu târg expozițional de energie din regiune care va avea loc între 22-24 mai la Hala Laminor, readuce în prim-plan importanța soluțiilor pentru case inteligente și clădiri eficiente energetic, în cadrul nZEB SHOW.

După o primă ediție de succes, care a reunit furnizori de tehnologii de top pentru segmentul construcțiilor și experți care au prezentat soluții și ultimele inovații în domeniu, nZEB SHOW revine în 2025 la ENERGY EXPO® în parteneriat cu emisiunea TV Casa Magazin.

Pachete dedicate: nZEB SMART, nZEB PRO și nZEB UNLIMITED

Pentru a răspunde nevoilor diverse ale companiilor din sector, ENERGY EXPO® 2025 va oferi trei pachete dedicate expozanților din această arie: nZEB SMART, nZEB PRO și nZEB UNLIMITED. Acestea sunt concepute pentru a sprijini participarea companiilor, de la instalatori și furnizori de soluții pentru izolație, feronerie, tâmplărie, ventilație, pompe de căldură, sisteme HVAC, panouri fotovoltaice, soluții de stocare a energiei pentru locuințe, servicii energetice etc. și până la marii producători de materiale de construcții.

nZEB Day, 24 mai: Workshop-uri cu soluții practice pentru consumatori și prosumatori

Cele mai noi tendințe din industrie dedicate segmentului B2B &B2G vor fi explorate în cadrul ENERGY EXPO® 2025 printr-o serie de conferințe și workshopuri programate în zilele de joi și vineri, 22-23 mai, în intervalul 10-18:00.

Sâmbătă, 24 mai, este dedicată nZEB DAY – un maraton de ateliere practice cu soluții și tehnologii nZEB adresate în mod special consumatorilor finali. Acestea vor fi moderate de Adriana Chiru, Senior Producer al emisiunii TV Casa Magazin, și Ovidiu Poșircă, redactor șef REAL ESTATE Magazine.

Vor fi abordate teme precum soluții pentru case inteligente, materiale de construcție sustenabile, locuințe ecologice, investiții strategice și oportunități de finanțare care pot transforma orașele și comunitățile. Participanții la workshopuri vor avea ocazia să descopere sfaturi utile și soluții moderne pentru locuințe eficiente energetic și sustenabile, precum tehnologii de stocare a energiei, iluminat modern, sisteme solare și fotovoltaice, carporturi (parcări fotovoltaice), pompe de căldură și multe altele.

Aplicația mobilă ENERGY EXPO: Networking și acces facil la conferințe și workshopuri

CONNECT VIP Lounge powered by JW Marriott Bucharest Grand Hotel reprezintă un element diferențiator al târgului expozițional, fiind o zonă dedicată întâlnirilor și discuțiilor. Prin aplicația mobilă ENERGY EXPO, disponibilă pe Google Play și App Store, expozanții vor putea să își programeze întâlniri din timp, să se înregistreze la workshopuri și conferințe, să interacționeze cu vizitatori și specialiști din industrie, optimizându-și astfel experiența și oportunitățile de business.

Astfel, nZEB SHOW reprezintă o oportunitate de neratat pentru companiile care activează în domeniul nZEB ca timp de trei zile să își facă cunoscute mai bine în rândul vizitatorilor de la ENERGY EXPO® 2025 produsele și serviciile oferite. Totodată, vor avea ocazia să participe la conferințe și workshop-uri dedicate, pentru a rămâne la curent cu noile tendințe și inovații în domeniul eficienței energetice, Nu în ultimul rând, vor putea explora noi oportunități de business, conectându-se cu lideri din industrie.

Casa Magazin este singura emisiune TV din România dedicată designului, arhitecturii, amenajărilor interioare, construcțiilor și pieței imobiliare. Parteneriatul are ca scop să promoveze ultimele noutăți și tendințe din domeniu prezentate la ENERGY EXPO® către publicul larg. Acest lucru va contribui la creșterea gradului de informare și educare a consumatorilor, într-un context de transformare continuă a segmentului clădirilor, inclusiv a celor rezidențiale, ținând cont de standardul obligatoriu de eficiență energetică nZEB (clădiri aproape de zero energie) și de tranziția către ZEB (clădiri cu emisii zero) până în 2030, conform reglementărilor europene.

Pentru mai multe informații despre târgul expozițional, accesați site-ul oficial www.energyexpo.ro. Dacă doriți să deveniți expozanți, să aflați detalii despre nZEB SHOW sau să primiți invitație gratuită de participare, contactați echipa ENERGY EXPO®: [email protected] sau la 0756.666.601.

