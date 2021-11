ELLE și Arcane te invită la un concurs special. Serialul Arcane, inspirat din League of Legends, are premiera pe Netflix și pe Twitch

Primele episoade din Arcane, serialul inspirat din cunoscutul joc League of Legends, vor putea fi urmărite de fani duminică, 7 noiembrie, la 04:00 pe Netflix. Seria animată, dezvoltată și produsă de Riot Games, în parteneriat cu Fortiche Productions, va avea trei acte a câte trei episoade și va dezvălui originile campionilor din League of Legends în Runeterra. Celelalte două acte vor fi lansate pe 14 și pe 21 noiembrie.

Bazat pe universul League of Legends, Arcane spune povestea conflictului dintre orașul bogat Piltover și mahalalele orașului subteran Zaun. Cunoscut în Runeterra drept „orașul progresului', multe dintre cele mai strălucite minți locuiesc în Piltover. Însă creația tehnologiei hextech care îi va permite unui om să controleze energia magică va amenința acest echilibru între cele două orașe.

Jucătorii de League of Legends pot recunoaște personaje familiare în Arcane, precum Jinx, Vi, Jayce și Caitlyn și vor face cunoștință cu unele noi, cum ar fi Vander și Silco, care sunt amândoi cetățeni ai Zaunului și joacă roluri esențiale în modelarea lumii în dezvoltare.

„Când ne-am propus să producem Arcane, am știut că avem ceva cu adevărat special cu povestea lui Jinx și a lui Vi. Am vrut să explorăm ideea a ceea ce ai face pentru familia ta, ce valori ai compromite și conflictul pe care l-ai îndura. Povestea, combinată cu stilul artistic pictat manual și animația nuanțată a personajelor pe care am creat-o în parteneriat cu Fortiche, va aduce jucătorilor detalii despre universul League of Legends', a precizat Christian Linke, co-creatorul serialului Arcane.

Actorii care vor da viață, prin vocile lor, personajelor în versiunea globală Arcane sunt Hailee Steinfeld (Bumblebee), Ella Purnell (Maleficent), Kevin Alejandro (Lucifer), Katie Leung (Harry Potter) sau JB Blanc (Breaking Bad).

Concurs special #ArcaneELLE

League of Legends e un joc care unește generații. La fel ca jocul care îl inspiră, și serialul Arcane depășește continente și granițe. Aduce împreună oamenii pasionați de povești complexe și valori esențiale, cum ar fi iubirea pentru o soră, indiferent de ce ne desparte sau obstacolele care ne stau în cale.

Pentru a sărbători lansarea serialului Arcane, ELLE ți-a pregătit un concurs de zile mari. Premiul? Tu și sora ta sau prietena care ți-e ca o soră, în paginile revistei ELLE, într-un editorial de modă inspirat de serialul Arcane. Veți juca, pentru o zi, rolul personajelor principale din serialul Arcane, surorile Jinx și Vi. Garantat distracție și o experiență care să vă unească și mai mult, despre care vă veți aminti mereu cu bucurie.

Pentru a participa, postează, până pe 17 noiembrie 2021, pe contul tău de Instagram o fotografie cu tine și sora ta sau prietena care ți-e ca o soră. Povestește-ne, în descrierea pozei, despre relația voastră: ce vă unește, dar și ce vă desparte și cum faceți să găsiți calea înapoi spre cealaltă. Folosește neapărat hashtag-urile #Arcane și #ArcaneELLE și asigură-te că ai contul public, nu privat (să putem vedea postările pe cele două hashtag-uri).

Noi vom alege cea mai inspirată fotografie și inspirațională poveste, pe data de 18 noiembrie.

Știm cu toții că nu există relații perfecte, ci doar unele omenești, cu tensiuni și dificultăți în comunicare, când se mai întâmplă să nu fim pe aceeași lungime de undă. Să treci prin momentele astea cu maturitate și respect face o relație și mai puternică. Povește-ne pe Instagram un astfel de moment din viața ta și hai să sărbătorim în stilul Arcane!

Găsești mai multe detalii pe Instagram ELLE . Consultă și regulamentul complet .

Arcane, primul serial de pe Netflix care va debuta și pe Twitch

Primul episod din serialul Arcane va putea fi urmărit de fanii jocului League of Legends și pe Twitch.tv, iar creatorii de conținut pot retransmite primul episod al serialului exclusiv pe platforma de streaming.

În plus față de posibilitatea de a urmări live primul episod pe Twitch, jucătorii și fanii din întreaga lume vor putea vedea și evenimentul găzduit la sediul central al Riot Games din Los Angeles care va avea un covor roșu virtual.

Premiera globală va fi transmisă de către streameri și influenceri din peste 30 de țări și poate fi retransmisă de orice utilizator de Twitch.tv. Fanii care vor lua parte la watch party-ul digital pe Twitch vor primi Twitch Drops, articole exclusive in-game în jocurile Riot.

Cine sunt artiștii care au creat coloana sonoră a serialului Arcane

Printre artiștii și trupele care au creat cele 11 melodii din coloana sonoră a serialului de animație Arcane, se numără Imagine Dragons, Sting, Bones UK, rapperul Pusha T și violonistul Ray Chen. În plus, coloana sonoră poate fi pre-salvată pe toate platformele de streaming.

Cele 11 melodii care alcătuiesc coloana sonoră a serialului vor fi disponibile integral pe 21 noiembrie și prezintă o mare varietate de artiști și genuri muzicale. Melodiile vor fi lansate în trei faze care vor coincide cu lansările actelor din Arcane – 7, 14 și 21 noiembrie.

Melodii serial Arcane duminică, 7 noiembrie

Playground – feat. Bea Miller

Our Love – feat. Curtis Harding, Jazmine Sullivan

Goodbye – feat. Ramsey

Melodii serial Arcane duminică, 14 noiembrie

Dirty Little Animals – feat. Bones UK

Enemy – feat. Imagine Dragons ft. JID

Guns For Hire – feat. Woodkid

Melodii serial Arcane duminică, 21 noiembrie

Misfit Toys – feat. Pusha T, Mako

Dynasties and Dystopia – feat. Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy

Snakes – feat. Pvris, Miyavi

When Everything Went Wrong – feat. Fantastic Negrito

What Could Have Been – Sting ft. Ray Chen

Așadar, nu uita: marea lansare, 7 noiembrie, pe Netflix. Cu cine-l vei urmări? Sora sau prietena ta?

