Efectele consumului excesiv de zahăr asupra ficatului

Te-ai întrebat de ce, după o prăjitură sau o băutură carbogazoasă, te simți obosit și greoi? Zahărul se face vinovat pentru câteva kilograme în plus, însă el are un impact direct și asupra organelor vitale, în special asupra ficatului. Și chiar dacă pare surprinzător, consumat în exces poate face la fel de rău precum alcoolul.

Impactul negativ al zahărului asupra ficatului și organismului

Zahărul este prezent peste tot: în cafea, în sucuri, în pâine, în cereale, în sosuri și chiar chips-uri. În cantități mici, corpul nostru îl poate folosi pentru energie, însă atunci când depășim limitele recomandate, încep să apară problemele.

Când consumăm prea mult zahăr, organismul trebuie să facă față unor cantități mari de glucoză și fructoză. Glucoza poate fi utilizată imediat pentru energie, dar excesul este transformat în grăsime. Fructoza, pe de altă parte, este procesată aproape exclusiv de ficat.

Atunci când ficatul primește mai mult zahăr decât poate metaboliza, începe să depoziteze grăsime, ceea ce poate duce la ficat gras non-alcoolic. Aceasta este o problemă tot mai întâlnită, ale cărei remedii pot fi și naturale, la indicația medicului, după cum poți afla mai multe aici!

Consumul constant de zahăr poate determina ficatul să devină rezistent la insulină, hormonul care ajută la reglarea zahărului din sânge. Această rezistență poate favoriza apariția diabetului de tip 2 și poate crește inflamația în întregul organism. Ca să nu mai vorbim de faptul că poate duce la oboseală cronică, balonare, și, în cazuri severe, chiar la ciroză sau insuficiență hepatică.

Un studiu recent a demonstrat că băuturile zaharoase, chiar și în cantități moderate, pot dubla producția de grăsime în ficat în comparație cu băuturile cu glucoză. Chiar și consumul de sucroză, adică zahărul de masă, stimulează ficatul să producă mai multă grăsime decât se credea anterior.

Este sănătos să renunțăm de tot la zahăr?

Nu tot zahărul este periculos, însă cantitatea contează enorm. Pentru adulți, limita recomandată de zahăr adăugat este de 25-30 g pe zi, echivalentul a aproximativ 6-7 cuburi de zahăr. Este surprinzător câte produse depășesc această limită fără să ne dăm seama. Un simplu suc de 330 ml poate conține 35 g de zahăr, deja peste limita zilnică recomandată.

La polul opus, ce se poate întâmpla dacă alegem să eliminăm complet zahărul din dietă? Privarea totală de zahăr nu este neapărat cea mai bună strategie pe termen lung. Zahărul natural din fructe și legume furnizează energie, fibre și antioxidanți, beneficii pe care nu le putem înlocui cu alți nutrienți. Apoi, restricția totală poate fi dificil de menținut și poate genera pofta intensă de dulce, ceea ce adesea duce la episoade de consum excesiv atunci când cedăm tentației.

O abordare mai sănătoasă poate fi reducerea zahărului adăugat, alegând alimente integrale și naturale. Astfel, ficatul primește timp să se regenereze, riscul metabolic scade, iar relația cu dulciurile devine mai echilibrată și mai sănătoasă.

Ce putem face pentru a ne proteja ficatul

Din fericire, ficatul are o capacitate uimitoare de regenerare, dar are nevoie de sprijin. Reducerea consumului de zahăr este primul pas esențial. Evită băuturile carbogazoase, prăjiturile și alimentele procesate și optează pentru: fructe întregi, nuci, legume verzi și pește gras.

Exercițiile fizice regulate ajută la arderea excesului de zahăr și grăsime înainte să se depună în ficat. Hidratarea adecvată și somnul de calitate sunt, de asemenea, factori importanți pentru menținerea sănătății hepatice.

Un aliat natural dovedit pentru ficat este silimarina, un extract din armurariu (Silybum marianum). Studiile arată că silimarina poate sprijini detoxifierea ficatului, reduce inflamația și ajuta la regenerarea celulelor hepatice afectate. Medicamentele cu silimarină sunt adesea recomandate pentru protecția ficatului, în special la persoanele cu risc crescut de ficat gras non-alcoolic.

În concluzie, zahărul consumat în exces poate deveni o amenințare reală pentru ficatul tău și pentru sănătatea generală. Micile schimbări în dietă, hidratarea, somnul și mișcarea îl pot ajuta să se refacă sau să se mențină sănătos, pentru a susține energia și metabolismul zi de zi.

Foto: Freepik

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro