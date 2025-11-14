După două concerte în America Centrală, tenorul ŞTEFAN von KORCH revine la Bucureşti pentru recitalul „VIVO PER LEI”  din 19 noiembrie 

După concertele „Los Tres Tenores' susţinute în America Centrală, tenorul Ştefan von Korch revine la Bucureşti pentru mult aşteptatul recital pop-opera „Vivo per lei,' programat pe 19 noiembrie la Sala Dalles. Publicul se va bucura de un program fermecător în care, piesa „Vivo per lei,' nemuritoarea „Con te partiro,' dar şi repere clasice vor contura un parcurs muzical ce explorează frumoasele cărări ale căutării iubirii şi împlinirii prin dragoste. Concertul reuneşte nobleţea operei cu energia inconfundabilă a muzicii pop simfonice şi cu spiritul jovial al canzonetelor napoletane.

Tenorul Ştefan von Korch, solist gazdă şi coordonator artistic spune: «Concertul Vivo per lei' este o adevărată celebrare a muzicii, un spectacol în care bogăţia operei se împleteşte armonios cu vâltoarea pasională din muzica pop-opera.'»

Programul a făcut parte în această toamnă din festivitatea de deschidere a Campionatului Mondial Ecvestru de Anduranţă şi a fost aplaudat pe scena Filarmonicii Piteşti.

Alături de tenorul Ştefan von Korch – solist gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza vor fi invitaţi soprana Oana Maria Şerban, tenorul Andrei Mihalcea şi pianistul Alexandru Burcă.

Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi Dynamicticket.ro

Stagiunea Musical Extravaganza continuă cu:

„Duelul Tenorilor' – 17 noiembrie – Sibiu

„Invitaţie la Vals' – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

„Christmas Extravganza' – 17 decembrie – Sala Dalles

Revedere' – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

Je TAime' – 13 februarie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

„Caruso' – 4 martie – Sala Dalles

„Armonii sacre' – 1 aprilie Sala Dalles

„Olé, Torero!' – 24 aprilie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Duelul Tenorilor' – 21 noiembrie Craiova

„Carmina Burana' – *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor' – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a performat în 2025 în America Centrală, în concertele de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a interpretat partitura sa semnătură din Carmina Burana la Filarmoniciile din Cluj-Napoca, Arad şi Târgu-Mureş şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsula şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Sursa foto: Musical Extravaganza

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro