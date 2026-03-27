Dreame X60 Ultra Complete: ultra-subțire la vedere, impecabil în profunzime

Dacă ai senzația că praful se adună fix unde nu ajungi niciodată (sub canapea, sub comoda din hol, pe lângă plinte), nu ești singura. Iar când mai apar și firimituri în bucătărie, păr de la pisică/câine sau jucării rătăcite pe jos, curățenia devine un sport de anduranță. Aici intră în scenă Dreame X60 Ultra Complete, un robot gândit pentru viața reală, nu pentru poze perfecte.

Mic, subțire și foarte deștept

Unul dintre lucrurile care se văd imediat este că X60 Ultra Complete ajunge în zonele pe care, sincer, le cam amâni: are un profil ultra-subțire (7,95 cm), ca să poată curăța sub mobilierul jos. Practic, îți scoate praful din locurile alea „invizibile', fără să trebuiască să muți jumătate de casă.

Reacționează rapid când în față apare „cineva drag'

Cea mai importantă parte, mai ales dacă ai copil mic sau animale: robotul nu se comportă ca un „tanc' care împinge tot în cale. Cu tehnologia de tip viziune + reacție rapidă la obstacole (AstroVision / OmniSight), își ajustează traseul în timp real atunci când întâlnește obstacole neprevăzute, gen o pisică apărută din senin, un câine curios sau un bebe care „a decis' să stea fix în drumul lui. E genul de detaliu care nu e doar tech, e liniște!

Da, există și praguri. Și da, trece peste ele

În multe case, pragurile dintre camere sunt motivul clasic pentru care robotul se blochează și tu trebuie să intervii. Dreame vine aici cu un element care chiar sună ca SF, dar e cât se poate de practic: „Worlds 1st Robotic Retractable Legs for Robot Vacuum', adică un sistem de „picioare retractabile' care îl ajută să treacă mai ușor peste obstacole. Conform cercetării globale de piață Frost & Sullivan (finalizată în decembrie 2024), Dreame este primul brand care introduce acest tip de sistem la un robot de aspirare. 

Imaginează-ți: ești în mijlocul a ceva, robotul trece din living pe hol, ajunge la prag… și, în loc să se oprească, să bipăie sau să ceară ajutor, pur și simplu se ridică ușor și își continuă drumul. Fără dramă, fără „misiune de salvare', fără „stai că merg să repar robotul'. Dreame se ocupă acum de momentul ăsta în locul tău.

În viața de zi cu zi, se traduce simplu: mai puține blocaje, mai puține momente gen „vino să-l salvezi'.

Putere mare, utilă mai ales când ai covoare și păr

Pe lângă asta, X60 Ultra Complete are putere de aspirare de până la 35.000 Pa — adică suficient cât să se simtă diferența pe covoare, în zonele unde mizeria intră în fibre și nu mai iese ușor. 

Dacă ai animale de companie, știi exact la ce mă refer. E ca și cum tocmai ai dat cu aspiratorul, te întorci două minute cu spatele și câinele tău decide că fix acum e momentul perfect să scuture din blană jumătate de grădină. Sau pisica o ia la sprint pe covor și lasă în urmă acel strat fin de puf care, pur și simplu, apare de nicăieri.

Cu X60 Ultra Complete, momentele alea de „nu din nou…' nu mai sunt o dramă. Trece o dată peste zonă, scoate părul direct din fibre și covorul chiar arată curat — nu doar „acceptabil până mâine'.

Iar finalul preferat: mopurile se spală singure. 

După curățenie, robotul se întoarce la stație și intră în modul „nu te mai ocupi tu': mopurile se autocurăță cu apă la 100°C. Pentru tine, asta înseamnă mai puțină mentenanță și mai puțin contact cu partea neplăcută a curățeniei.

O ofertă de nerefuzat pentru Dreame X60 Ultra Complete 

Dreame X60 Ultra Complete este disponibil în România, în versiunile alb și negru pe site-ul ro.dreametech la cei mai importnați retaileri. Până pe 15 martie, pe eMAG poți activa un voucher de 1.500 lei prin aplicarea codului „Dreame' în coș (termeni și condiții pe eMAG).

Dacă vrei curățenie care chiar se potrivește cu ritmul unei case locuite (cu oameni, copii, animale și haos mic zilnic), X60 Ultra Complete e genul de ajutor care îți dă timp înapoi, nu încă o listă de lucruri de făcut.

Foto: dreametech.com

Cadouri personalizate, emoție, atenție și semnificație în fiecare detaliu
Dincolo de tabuuri: Estetica și chirurgia ginecologică modernă care îți redau confortul funcțional și încrederea în feminitatea ta
Hello to Hilo™! Noile dispozitive glo™ premium, pentru o experiență la un alt nivel
