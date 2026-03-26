Despre păr, vârstă și noua idee de frumusețe

La Paris, la o nouă lansare Chronologiste de la Kérastase, discuția despre păr a fost, de fapt, o discuție despre timp. Despre felul în care îmbătrânim, în care ne privim și, mai ales, despre felul în care femeile refuză azi regulile vechi ale feminității „adecvate. Sigur, marea știre a serii a fost anunțul oficial că Demi Moore devine noua ambasadoare globală Kérastase, dar dincolo de impactul unui nume atât de puternic, ceea ce a făcut această lansare interesantă a fost faptul că brand-ul a poziționat îngrijirea părului într-un context mai amplu: cel al longevității, al sănătății scalpului și al unei noi imagini a femeii mature.

Roxana Voloșeniuc, editor-șef și publisher al revistei ELLE România

Amber Yopp, președinta globală de brand Kérastase (o prezență foarte puternică, care m-a impresionat cum de puține ori mi se întâmplă…), a formulat una dintre cele mai clare idei ale prezentării atunci când a făcut o paralelă între femeile anilor 50 și femeile de azi. În trecut, după o anumită vârstă, aproape că exista o convenție socială nescrisă: femeile își tundeau părul. Părul lung devenea impropriu, nepotrivit, poate prea seducător, poate prea tineresc pentru o femeie care trebuia să accepte, elegant, că a intrat într-o altă etapă a vieții. Astăzi, regula aceasta nu mai funcționează. Femeile nu doar că nu mai simt nevoia să se conformeze, dar își lasă părul lung tocmai ca o declarație de libertate, de stil și de continuitate a propriei identități.

În acest context, alegerea lui Demi Moore nu este deloc întâmplătoare. Dimpotrivă, pare aproape inevitabilă. Demi Moore este una dintre acele rare prezențe publice al căror păr a devenit parte din iconografie. Părul ei lung, închis la culoare, cu acel aer de forță și feminitate, a funcționat ani la rând ca un semn distinctiv. Dar ceea ce o face relevantă pentru Kérastase e faptul că, așa cum s-a spus și în timpul prezentării, și-a folosit mereu părul ca pe un instrument de transformare, chiar de contestare. În roluri, în apariții publice, în felul în care și-a asumat imaginea, Demi Moore a sfidat adesea status quo-ul.

Această idee a fost exprimată foarte clar în prezentare: pentru a relansa un icon, ai nevoie de un icon. Chronologiste, una dintre gamele emblematice ale brand-ului, avea nevoie de o figură care să poată susține nu doar un discurs despre lux, ci și unul despre reziliență, forță și relevanță culturală. Demi Moore aduce exact acest lucru. Mai ales într-un moment în care femeile mature nu mai vor să fie reprezentate ca versiuni atenuate ale lor, ci ca femei aflate, poate, într-unul dintre cele mai puternice momente ale vieții lor.

Un alt detaliu interesant menționat la eveniment a fost un sondaj intern realizat de brand, potrivit căruia vârsta ideală aleasă de femei a fost 60 de ani. Este o concluzie care spune enorm despre schimbarea de perspectivă din ultimii ani. Timp de decenii, industria frumuseții a funcționat aproape exclusiv pe o promisiune de corectare, de ștergere, de întinerire cu orice preț. În schimb, ideea că 60 de ani poate fi vârsta ideală indică o altă aspirație: nu să te întorci artificial în trecut, ci să ajungi într-un punct al vieții în care te simți mai așezată în tine, mai liberă, mai puțin dispusă să negociezi cu așteptările altora. Cum spuneam, 60 is the new 25!

De altfel, întreaga lansare a fost construită pe ideea trecerii de la anti-aging la longevity. Pentru că azi nu mai vorbim doar de reparare, ci mai degrabă de prevenție, iar ideea de cosmetică se referă și la biologie. Adică firul de păr, dar și scalpul trebuie interpretate în contextul schimbărilor hormonale și ale celor din stilul de viață: nutriție, somn, stres… Unul dintre speakerii tehnici ai serii a explicat foarte limpede că îmbătrânirea părului nu înseamnă doar cădere, ci mai ales subțiere. Foliculul se scurtează progresiv, produce fire tot mai subțiri, iar acest proces este strâns legat de îmbătrânirea scalpului. Cu cât scalpul e mai uscat, vascularizarea este mai redusă, iar acumularea de stres oxidativ și inflamația sunt mai mari. Aceste fenomene creează mediul în care părul își pierde densitatea, grosimea, elasticitatea și volumul.

E interesant că prezentarea a insistat asupra ideii că momentul de cotitură pentru păr este în jurul menopauzei. Literatura științifică citată de echipa Kérastase indică faptul că în jurul vârstei de 40 de ani se atinge un maxim al densității și diametrului firului de păr, iar după menopauză începe declinul vizibil: subțiere, pierdere difuză, modificări de textură, uscăciune, lipsă de volum, încărunțire. Un procent semnificativ de femei este afectat de căderea părului după menopauză, ceea ce transformă subiectul într-unul major, nu într-o preocupare superficială.

Aici intervine și discursul despre tehnologie. Kérastase a prezentat K-Scan, un dispozitiv cu cameră inteligentă, asistat de AI, capabil să evalueze scalpul și părul dincolo de ceea ce vede ochiul liber. Noutatea anunțată a fost posibilitatea de a evalua și „vârsta biologică a părului, prin combinarea unor măsurători precum diametrul și densitatea firelor cu răspunsurile clientei legate de vârstă și percepția asupra propriului păr. Rezultatul este un scor personalizat de hair aging, menit să ofere hairstylist-ului o bază mai precisă pentru diagnostic și recomandări.\

Iată că și în privința părului folosim același limbaj contemporan al frumuseții: diagnosticare, personalizare, date, scoruri, instrumente… Dar, dincolo de acest strat tehnologic, lansarea a vrut să construiască și o dimensiune senzorială, emoțională, de ritual. Un hairstylist invitat să vorbească despre noul protocol a descris experiența Chronologiste ca pe un head spa de lux, gândit pentru femeile care nu mai vor doar culoare, tuns sau styling, ci o pauză reală. O oră în care timpul e suspendat, o experiență care combină frumusețe, știință și plăcere. Cinci pași: șampon anti-aging, mască cu perle caviar, masaj cu presopunctură inspirat din cultura asiatică, ulei pentru lungimi, iar apoi vedeta lansării: Overnight Youth Serum, cu alga Ochrophyta + Pro-Xylane™, pentru continuarea ritualului acasă. Mă aflam la câteva ore după acest protocol (unde am și testat noile produse din cadrul gamei Chronologiste, Youth Caviar Ritual – cum ziceam, un protocol disponibil exclusiv în saloane – și Serumul de noapte Overnight Youth Serum) și nu doar că eram pe un mic nor de relaxare, dar îmi plăcea la nebunie cum îmi arăta părul, cum lucea, arăta sănătos și viguros.

E clar că beauty-ul premium se îndreaptă spre această formă de wellness rafinat, în care produsul trebuie să funcționeze, dar și să creeze atmosferă, memorie, vibe emoțional.

Poate cel mai neașteptat moment al serii a fost intervenția unei cercetătoare din zona neuroștiințelor și biologiei integrative, care a mutat discuția și mai mult spre interior. Ideea centrală: părul e o fereastră către biologia noastră. Felul în care arată spune ceva despre somn, nutriție, stres, inflamație, sănătate metabolică, echilibru general. De aici și ideea, repetată de multe ori în cadrul lansării, că longevity nu este un buzzword de marketing, ci o necesitate într-o lume în care trăim mai mult, dar nu neapărat mai bine.

Protocolul de longevity prezentat a mers dincolo de haircare și a inclus piloni clasici ai sănătății: somn regulat, expunere la lumină dimineața, reducerea cafelei după prânz, igiena somnului, nutriție bazată pe whole foods, mic dejun bogat în proteine, diversitate vegetală, antrenament de forță, managementul stresului, sănătatea orală. Sunt idei cunoscute, dar tocmai aici a fost inteligența prezentării: a conectat îngrijirea părului cu ecosistemul corpului. Longevitatea părului nu e un fenomen izolat, ci ca un rezultat al longevității biologice generale.

