Design german, spirit newyorkez – CYBEX deschide primul magazin de referință în New York

Advertorial
CYBEX anunță cu bucurie deschiderea primului său magazin de referință în New York, marcând un nou capitol pentru brand pe piața americană.

Magazinul este situat pe celebra Greene Street, în cartierul SoHo – cunoscut pentru clădirile sale istorice și ocupă o suprafață de aproximativ 214 metri pătrați, pe un singur nivel. Spațiul reflectă filosofia CYBEX: echilibrul dintre designul contemporan și funcționalitatea rafinată.

De la intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de o atmosferă care evocă arhitectura și energia orașului New York. Coloanele din oțel structural adaugă o notă modernă și trimit subtil la fațada din fontă, simbol emblematic al acestui cartier istoric.

Jocul de reflexii în sticlă și metal surprinde vitalitatea străzilor de afară, în timp ce paleta caldă de bej oferă un fundal elegant, completat de accente aurii care aduc profunzime și echilibru vizual.

Designul clar și echilibrat al magazinului pune în valoare estetica distinctivă CYBEX, într-un dialog firesc cu personalitatea vibrantă a New York-ului. Spațiul a fost conceput pentru o experiență de cumpărături confortabilă și plăcută, oferind și o zonă VIP dedicată întâlnirilor private și sesiunilor de consultanță personalizată.

Magazinul reunește întreaga gamă de produse CYBEX: cărucioare, scaune auto, port-bebeuri, articole pentru locuință și accesorii. Fiecare produs se bazează pe principiul de inovație D.S.F. – design distinctiv, siguranță superioară și funcționalitate ingenioasă – valori care definesc misiunea brandului: de a face viața de zi cu zi mai ușoară „pentru cei care privesc spre mâine'.

În plus, magazinul pune în valoare colaborările exclusive ale CYBEX cu designerul de renume mondial Jeremy Scott, precum și colecțiile de modă emblematice ale brandului.

Aceste ediții speciale, atent selecționate, exprimă viziunea CYBEX de a îmbina moda cu funcționalitatea, prin produse care sunt în același timp obiecte de design și elemente definitorii ale stilului de viață modern.

Martin Pos, fondatorul CYBEX, a declarat:
„După magazinele noastre de referință din Praga, Tokyo, Amsterdam și Paris, New York a fost pasul firesc. Este un centru global al culturii, modei și designului – locul ideal pentru CYBEX. Părinții și familiile din New York apreciază stilul, calitatea și inovația – aceleași valori care definesc brandul nostru. Sunt mândru să aduc CYBEX într-unul dintre cele mai vibrante orașe din lume, unde produsele noastre se integrează perfect în viața de familie urbană.'

Pentru mai multe informații, vizitați www.cybex-online.com

Despre compania CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

Sursa foto: www.cybex-online.com

