Descoperă și tu atmosfera Sărbătorilor de poveste la Promenada Mall: întâlniri cu Moș Crăciun, expoziție de turtă dulce și cele mai frumoase surprize de pus sub brad

Retrăiește perioada magică a copilăriei cu o expoziție aromată, întâlnește-l pe Moș Crăciun și nu uita să profiți de toate surprizele pregătite de Promenada Mall și să-ți iei o clipă de răsfăț doar pentru tine!

O lume de poveste, din turtă dulce

Începe vizita în mall descoperind cea mai dulce expoziție – Orășelul de turtă dulce, un tărâm de poveste în miniatură creat de maeștri cofetari și imaginat în decor de iarnă. Vei admira căsuțe delicioase și glazurate, trenulețe, mașini, străzi și drumuri și alte figurine drăgălașe desprinse din cele mai dulci vise ale copilăriei, coapte de cofetari și patiseri talentați, inspirați de cea mai mare construcție de turtă dulce din lume. Accesul la expoziție este gratuit și o poți vizita până pe 30 decembrie, între orele 10:00 și 21:00, la nivelul 1 Promenada Mall.

Cadouri împachetate și livrate gratuit către cei dragi

Dacă ești utilizator al aplicației SPOT, anul acesta poți uita de împachetarea și livrarea cadourilor! Până pe 24 decembrie, Promenada Mall se va ocupa ca darurile să ajungă frumos aranjate, direct la destinatari. Tu trebuie doar să-ți alegi cadourile, iar spiridușii Promenada Mall le împachetează gratuit în ambalaje sustenabile, din materiale reciclate, la standul amenajat la parter. Cadoul ambalat poate fi predat apoi la Info Point, de unde este livrat gratuit, direct către destinatar.

Fă cunoștință cu Moș Crăciun

Între 21- 23 decembrie, în drumul lui, Moș Crăciun va face o oprire la Promenada Mall, unde îi așteaptă pe toți cei care își doresc să îl cunoască. Zilnic, între 17:00-19.00, la nivelul 1 al mall-ului, vei putea face fotografii cu Moșul, care a pregătit și surprize pentru cei mai tineri dintre vizitatori.

Surprize parfumate de Crăciun cu My Geisha

Te-ai hotărât ce dar îți vei face anul acesta? Promenada Mall este aici să te ajute. Până pe 23 decembrie, cumpărăturile de minimum 1000 de lei îți aduc premii pe loc la Info Point, dar și ocazia să câștigi zilnic unul dintre cele două parfumuri Cannabis My Geisha, prin tragere la sorți, dacă ești utilizator SPOT. Astfel, poți primi instant un gift card Promenada Mall în valoare de 100 de lei, un kit My Geisha Snail Hydrogel Mask sau un set My Geisha Shangpree Mask.

Descarcă aplicația SPOT și Promenada Mall îți face cinste cu pauza de masă

O sesiune intensă de cumpărături de cadouri sau de ținute în ton cu sezonul merită încheiată cu o gustare la restaurantul favorit. Până pe 30 decembrie, scanează orice bon de cumpărături de minimum 200 de lei și vei primi instant un voucher de 35 lei la o selecție de restaurante din zona food court și cafenele. Poftă bună!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro