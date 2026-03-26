De Ziua Pământului, energia și moda se întâlnesc

Pe 22 aprilie sărbătorim Ziua Pământului iar PPC România, împreună cu designerul vestimentar Pif Stephano și remesh, îți oferă un accesoriu‑statement care să‑ți amintească, oriunde ai fi, că stilul și responsabilitatea merg perfect împreună. Pe reverul unui blazer, pe un trench lejer sau chiar pe o jachetă din denim, transformă un accesoriu într‑un memento: că fiecare gest contează, că frumusețea înseamnă și responsabilitate și că stilul tău poate inspira, la rândul lui.

Speranța este energia pe care alegem să o dăm mai departe. Atunci când transformăm responsabilitatea în acțiune, până și cele mai mici mișcări pot genera schimbări durabile pentru un viitor în care frumusețea naturii este protejată, comunitățile sunt sprijinite, iar resursele planetei sunt folosite cu grijă, pentru că nu sunt inepuizabile.

În modă (și energie) fiecare alegere contează

Broșa inclusă în această ediție a fost creată din inițiativa PPC România în colaborare cu designerul vestimentar Pif Stephano (Ionuț Piscureanu), care se afirmă prin pasiunea sa de a capta mesaje sociale, inspirate de societatea contemporană cu fiecare colecție semnată. Fiecare piesă este realizată de echipa remesh a asociației Ateliere fără Frontiere, cunoscută pentru modul creativ în care reinventează materiale publicitare recuperate, din materiale reciclate, de această dată provenite din mesh-urile folosite în campaniile brand-ului PPC, transformate acum în obiecte unice de design, cu o nouă viață.

Inspirată din frumusețea parcurilor eoliene și a comunităților din care acestea fac parte, fiecare broșă vorbește despre viziunea PPC România de a îmbina tehnologia și energia pentru o viață mai bună, într‑un spațiu al inovației, al grijii față de mediu și al unui stil de viață modern, conectat la nevoile viitorului.

În fond, schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Iar uneori, un mic accesoriu poartă în spatele său un mesaj puternic. Pe 22 aprilie, de Ziua Pământului, poartă broșa pe sacoul preferat, pe o piesă vintage sau chiar pe geanta pe care o iei peste tot cu tine, ca pe o declarație personală pentru un viitor în care natura, tehnologia și grija pentru planetă merg în aceeași direcție. O direcție pe care PPC România o construiește în fiecare zi, prin investiții în surse regenerabile și printr-o viziune clară: energia care servește un mod de viață mai bun, pentru toți.

Foto credit: Fotografii de prezentare a portofoliului PPC Renewables România (PPC Renewables România este cel mai mare investitor privat în energie verde din România. Portofoliul companiei include peste 1,5 GW în parcuri eoliene și fotovoltaice, cât și amenajări hidro, aflate în diverse regiuni din țară.)



