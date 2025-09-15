De ce produsele preloved sunt tot mai populare?

Produsele preloved au devenit tot mai populare, pe măsură ce interesul pentru sustenabilitate și economii bine gândite continuă să crească.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
De ce produsele preloved sunt tot mai populare?

Produsele preloved au devenit tot mai populare, pe măsură ce interesul pentru sustenabilitate și economii bine gândite continuă să crească. Cu o cerere în creștere continuă, acestea reușesc să atragă atât prin beneficiile economice, cât și prin siguranța oferită. Alegerea unor astfel de produse poate fi atât o decizie financiară înțeleaptă, cât și una responsabilă din punct de vedere ecologic. Acest articol explorează de ce produsele preloved devin o opțiune preferată pentru mulți și cum aspectele lor de siguranță și economice le poziționează în topul alegerilor sustenabile. Află cum poți beneficia de pe urma acestei tendințe și care sunt factorii ce garantează o achiziție reușită și sigură.

Cuprins

  1. Creșterea popularității produselor preloved
  2. Produsele preloved în contextul economiei circulare
  3. Cum verifici siguranța produselor preloved
  4. Factori ce influențează decizia de cumpărare
  5. Mituri și adevăruri despre produsele preloved

1. Creșterea popularității produselor preloved 

În ultimii ani, produsele preloved sau preowned început să câștige teren datorită unei combinații de factori culturali, economici și de mediu. Creșterea popularității lor poate fi atribuită dorinței consumatorilor de a adopta un stil de viață mai sustenabil, reducând impactul asupra mediului prin reutilizarea resurselor existente. Această tendință este susținută și de schimbările economice, deoarece produsele preloved achiziționate dintr-o consignație online precum luxuraelite.ro, oferă adesea o valoare excelentă pentru preț, permițându-ți să economisești bani fără a compromite calitatea. 

În plus, mulți consumatori sunt atrași de unicitatea și povestea din spatele fiecărui articol, considerând aceste achiziții nu doar utile, ci și mai semnificative comparativ cu produsele de serie. 

2. Produsele preloved în contextul economiei circulare 

Produsele preloved joacă un rol esențial în susținerea economiei circulare, oferindu-ți oportunitatea de a contribui la un model de consum mai responsabil și sustenabil. Economia circulară se concentrează pe prelungirea ciclului de viață al produselor prin reutilizare, reparare, redistribuire și reciclare, reducând astfel necesitatea de a produce bunuri noi și diminuând deșeurile. Alegând produse preloved, nu doar că ajuți la reducerea consumului de resurse naturale, dar susții și un sistem economic care valorifică fiecare etapă a ciclului de viață a unui produs. 

Aceasta este o abordare care îți permite să beneficiezi de prețuri mai accesibile și, în același timp, să adopți o atitudine prietenoasă față de mediu. În plus, economia circulară favorizează inovarea și crearea de oportunități economice, integrând produse vechi în noi piețe și comunități. În acest context, alegerea de a cumpăra preloved nu înseamnă doar un avantaj economic personal, ci și un impact pozitiv asupra planetei.

3. Cum verifici siguranța produselor preloved 

Când vine vorba de achiziționarea produselor preloved, siguranța și calitatea acestora sunt esențiale. Primul pas este să verifici reputația vânzătorului sau a platformei de unde provine produsul; recenziile pozitive și istoricul tranzacțiilor reușite sunt indicatori de încredere. Apoi, asigură-te că vânzătorul oferă informații detaliate și veridice despre starea actuală a bunului. Dacă este posibil, încearcă să vezi produsul fizic înainte de achiziție, pentru o verificare directă a calității și funcționalității. 

Solicită documentația originală sau certificate de autenticitate, în special pentru articolele de valoare mare, cum ar fi electronicele sau bijuteriile. Nu ezita să pui întrebări suplimentare vânzătorului pentru a clarifica orice nelămurire legată de produs. Prin parcurgerea acestor pași, poți fi sigur că achiziția ta preloved va fi una bună și sigură, permițându-ți să te bucuri de calitate la un preț avantajos.

4. Factori ce influențează decizia de cumpărare 

Atunci când te pregătești să achiziționezi produse preloved, mai mulți factori pot influența decizia ta de cumpărare. Prețul este, desigur, un aspect important, deoarece produsele preloved sunt adesea mai accesibile decât cele noi, oferind astfel o valoare mai mare pentru banii tăi. Starea produsului este un alt criteriu esențial; este important să evaluezi dacă semnele de uzură sunt acceptabile pentru tine și dacă produsul își va îndeplini scopul dorit. 

Brandul și autenticitatea articolelor pot juca, de asemenea, un rol semnificativ, mai ales dacă ești interesat de produse de lux sau de designer, unde certificarea este crucială. Disponibilitatea unor garanții sau politici de retur poate contribui la încrederea ta în tranzacție, oferindu-ți șansa de a returna produsul în cazul în care nu corespunde așteptărilor. 

Nu în ultimul rând, experiențele anterioare cu vânzătorul sau feedback-ul de la alți cumpărători pot influența semnificativ decizia, asigurându-te că faci o alegere informată și sigură. Toți acești factori ar trebui luați în considerare pentru a te asigura că achiziția preloved este nu doar avantajoasă, ci și potrivită nevoilor tale.

5. Mituri și adevăruri despre produsele preloved 

Există numeroase mituri care circulă despre produsele preloved, iar înțelegerea adevărului din spatele lor te poate ajuta să faci alegeri mai informate. Unul dintre cele mai comune mituri este că produsele preloved nu sunt de calitate sau sunt uzate. Deși unele articole pot prezenta semne de utilizare, multe produse preloved sunt în stare excelentă sau chiar ca noi, uneori fiind folosite pentru o perioadă foarte scurtă. 

Alt mit frecvent este legat de igienă, dar adevărul este că majoritatea vânzătorilor autentici de produse preloved se asigură că articolele sunt curate și îngrijite înainte de vânzare. Există și concepția greșită că produsele preloved nu sunt sustenabile, dar, de fapt, ele contribuie direct la reducerea deșeurilor și la protejarea resurselor prin reciclarea și reutilizarea obiectelor. Totodată, mulți cred că nu se pot obține garanții pentru astfel de produse, dar tot mai multe platforme și vânzători oferă asigurări sau politici de retur pentru a crește încrederea cumpărătorilor. Înțelegerea acestor adevăruri poate schimba perspectiva asupra pieței produselor preloved, evidențiind nu doar beneficiile economice, ci și pe cele ecologice ale acestei alegeri.

Pe măsură ce lumea se îndreaptă către soluții mai sustenabile, produsele preloved devin o opțiune din ce în ce mai atrăgătoare, oferind atât avantaje economice, cât și de mediu. Prin alegerea acestor produse, beneficiezi de articole de calitate la prețuri mai accesibile, contribuind totodată la reducerea deșeurilor și a consumului de resurse naturale. Înțelegerea factorilor care influențează decizia de cumpărare, precum și verificarea siguranței acestora sunt esențiale pentru a face alegeri informate. Descoperirea adevărurilor din spatele miturilor despre produsele preloved îți poate deschide noi perspective și oportunități. Ești pregătit să îmbini economiile cu sustenabilitatea în alegerile tale cotidiene?

Foto: Pexels

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Noua colecție Reebok este acum disponibilă la CCC! Descoperă un stil plin de energie
Advertorial
Noua colecție Reebok este acum disponibilă la CCC! Descoperă un stil plin de energie
Balansoarul suspendat: cât de sigur și rezistent este?
Advertorial
Balansoarul suspendat: cât de sigur și rezistent este?
50:50 – Noua emisiune-concurs pentru toată familia, prezentată de Cove la Prima TV
Advertorial
50:50 – Noua emisiune-concurs pentru toată familia, prezentată de Cove la Prima TV
Must-have pentru noul sezon: Loafers
Advertorial
Must-have pentru noul sezon: Loafers
Maurice Ravel și George Enescu - aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu
Advertorial
Maurice Ravel și George Enescu - aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției
Advertorial
Unforgettable Festival 2025: trei zile de magie, peste 60.000 de spectatori și un succes fără precedent în Piața Constituției
Libertatea
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Dieta prin care Cristina Cioran a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile: „Sper să mă mențin așa”
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025, primul interviu după nunta lui anulată: „Am fost nevoit să apelez la psiholog”. De ce n-a rămas cu ispita Andrușca
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
E superbă din cap până-n picioare, dar de data asta a exagerat! Margot Robbie a apărut aproape complet dezbrăcată pe covorul roșu! FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
Imaginile momentului. Cum au fost surprinși Lidia Buble și iubitul ei milionar, Horațiu Nicolau, la Timișoara. Artista și partenerul său, cu 32 de ani mai în vârstă, au întors toate privirile pe stradă / FOTO
catine.ro
Owen Cooper s-a învoit de la școală pentru a-și ridica premiul la Gala Emmy 2025. Actorul uimește la doar 15 ani
Owen Cooper s-a învoit de la școală pentru a-și ridica premiul la Gala Emmy 2025. Actorul uimește la doar 15 ani
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la Premiile Emmy 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la Premiile Emmy 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cine este Labubu de la Premiile Emmy 2025. Identitatea vedetei a fost dezvăluită pe covorul roșu
Cine este Labubu de la Premiile Emmy 2025. Identitatea vedetei a fost dezvăluită pe covorul roșu
Mai multe din advertorial
Fashion Talks x Nespresso: Descoperă Samra Origins by The Weeknd, colecția în ediție limitată care celebrează originile și gustul autentic al cafelei
Fashion Talks x Nespresso: Descoperă Samra Origins by The Weeknd, colecția în ediție limitată care celebrează originile și gustul autentic al cafelei
Advertorial

Nespresso & The Weeknd transformă pasiunea comună pentru cafea într-o experiență exclusivă: Samra Origins, o colecție ce poartă numele mamei artistului și celebrează cultura, identitatea și arta cafelei de origine unică.

+ Mai multe
Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Patru universuri sonore, de la Boulez și Enescu la Grieg, Liszt, Klimt și Avital, astăzi la Festivalul Enescu
Advertorial

+ Mai multe
Timeless Confidence: H&M A/W 2025
Timeless Confidence: H&M A/W 2025
Advertorial

Între nostalgie visătoare și atitudine rebelă, colecția H&M A/W 2025 rescrie povestea stilului ca expresie a încrederii interioare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC