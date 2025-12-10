Cât costă fațetele dentare și ce factori influențează prețul acestora?

Dacă te gândești să îți îmbunătățești estetica dentară într-un mod rapid, minim invaziv și de lungă durată, probabil ai auzit deja despre fațetele dentare.

Dacă te gândești să îți îmbunătățești estetica dentară într-un mod rapid, minim invaziv și de lungă durată, probabil ai auzit deja despre fațetele dentare. În ultimii ani, acestea au devenit una dintre cele mai căutate soluții pentru transformarea armoniei dentare, datorită aspectului natural pe care îl pot oferi și a tehnologiilor moderne ce permit rezultate spectaculoase. Totuși, înainte de a lua o decizie, este firesc să te întrebi cât costă fațetele dentare și ce factori influențează prețul final. Pentru a înțelege costurile, este important să știi mai întâi ce reprezintă o fațetă dentară, cum se realizează aceasta și din ce materiale poate fi confecționată.

Ce sunt fațetele dentare și de ce le aleg pacienții?

O fațetă dentară este o foiță subțire, realizată din materiale precum ceramica, compozitul sau zirconiu, aplicată pe partea frontală a dintelui. Rolul ei este de a corecta imperfecțiuni precum ciobituri, fisuri, discromii, forme neregulate sau dimensiuni neuniforme ale dinților. Tot mai mulți pacienți aleg această opțiune pentru a evita șlefuirea excesivă a dinților sau alte proceduri invazive.

De exemplu, o persoană cu dinți îngălbeniți după tratamentele clasice de albire poate obține o dantură uniformă. Cei care au dinți puțin strâmbi, dar nu doresc aparat ortodontic, rezolvă problema estetică într-un timp mai scurt. Fațetele se aplică adesea cu o șlefuire minimă a dinților, iar unele tipuri nici nu cer această etapă.

Tipuri de fațete dentare și costurile asociate

Fațetele pot fi realizate din materiale diferite, iar alegerea materialului are un impact direct asupra aspectului final, durabilității și costului.

Fațetele din compozit

Acestea vin cu un cost redus și se pot monta rapid, uneori chiar în aceeași ședință. Se adresează celor care doresc o schimbare vizibilă pe termen scurt sau au nevoie de o soluție temporară. Materialul se pătează mai ușor, iar durata de viață este, în general, între 3 și 7 ani.

Fațetele din ceramică

Aceste fațete dentare reprezintă soluția preferată de majoritatea pacienților care doresc un rezultat care să dureze. Fațetele din ceramică imită aspectul dinților naturali și mențin strălucirea pentru cel puțin 10-15 ani. Nu se colorează și nu se deteriorează ușor, însă prețul este semnificativ mai mare față de compozit.

Fațetele din zirconiu

Se recomandă celor care mizează pe o rezistență ridicată (ex: pentru dinți supuși forțelor de masticație mari). Zirconiul asigură o duritate crescută, însă nu oferă aceeași translucență ca ceramica, fiind preferat mai ales din motive funcționale.

Pe site-urile clinicilor stomatologice poți descoperi în detaliu cât costă fațetele dentare. Totodată, vei găsi comparații între tipurile de materiale, exemple de prețuri și sfaturi despre ce să urmărești la alegerea tipului potrivit.

Factori care influențează prețul fațetelor dentare

Prețul final pentru tratamentul cu fațete dentare variază în funcție de mai multe elemente. Decizia corectă presupune să înțelegi ce anume include fiecare aspect și ce opțiuni ai la dispoziție. 

  • Materialul fațetelor: fațetele din compozit sunt mai ieftine, însă trebuie schimbate mai des. Pentru fațetele din ceramică și zirconiu vei plăti mai mult, dar acestea rezistă mai bine în timp și oferă un aspect natural.
  • Numărul de fațete aplicate: corectarea unui singur dinte va necesita o investiție mai mică decât remodelarea întregii arcade. De obicei, pacienții aleg între 6 și 10 fațete pe zona vizibilă a zâmbetului, ceea ce duce la costuri per dinte care se adună.
  • Complexitatea tratamentului: dacă medicul descoperă carii, afecțiuni ale gingiilor sau necesitatea unor intervenții ortodontice inițiale, vei parcurge etape suplimentare. Fiecare etapă suplimentară atrage costuri adăugate (ex: igienizări, tratamente de rădăcină, detartraj).
  • Tehnologiile utilizate: clinicile care oferă proiectarea digitală a zâmbetului sau folosesc sisteme CAD/CAM propun prețuri diferite, dar aduc precizie și personalizare sporită. Acest lucru ajută la o potrivire perfectă și la reducerea riscului de ajustări ulterioare.
  • Experiența specialistului și reputația clinicii: un medic cu numeroase cazuri reușite în estetica dentară va stabili un onorariu mai mare, însă asigură un rezultat predictibil și sigur. Mulți pacienți plătesc mai mult pentru siguranța unor rezultate de durată.
  • Amplasarea geografică a clinicii: tarifele pot urca în orașele mari sau în centrele cu cerere mare pentru serviciile premium. În orașele mai mici, costurile pot fi mai reduse.
  • Numărul de vizite: un tratament cu fațete presupune mai multe întâlniri: consultații inițiale, amprentare, probe, montarea fațetelor provizorii și apoi definitiva. Fiecare etapă poate genera costuri adiționale.

Pașii tratamentului cu fațete dentare

Tratamentul cu fațete presupune mai multe etape pe care este important să le urmezi, pentru a obține rezultate bune și siguranță pe termen lung. Iată o analiză clară a procesului:

1. Consultația inițială cu medicul

Medicul analizează cu atenție starea dinților, discută cu tine obiectivele tale estetice și stabilește dacă ești un candidat potrivit. De obicei vei avea nevoie de radiografii și analize pentru evaluarea sănătății orale.

2. Simulare digitală a zâmbetului și planificare

Etapa aceasta presupune folosirea unor programe speciale pentru a-ți arăta cum va arăta viitorul tău zâmbet. Aici decizi forma, mărimea și nuanța fațetelor împreună cu medicul.

3. Pregătirea dintelui

În această fază, medicul șlefuiește ușor suprafața exterioară a dintelui pentru a crea spațiu pentru fațetă. În unele cazuri poți opta pentru fațete fără preparare (No-Prep), dacă structura dintelui permite această abordare.

4. Amprentarea

Se realizează fie digital, fie cu mulaj clasic, iar informațiile ajung la laboratorul dentar, unde se fabrică fațetele personalizate.

5. Aplicarea fațetelor temporare

În așteptarea celor finale, medicul poate aplica fațete provizorii care păstrează aspectul estetic și funcția dintelui.

6. Montarea fațetelor definitive

După ce laboratorul finalizează fațetele, medicul le verifică, ajustează dacă este necesar și apoi le fixează cu un material adeziv special.

7. Întreținere și programări regulate la control

După finalizarea lucrării, vei avea nevoie de vizite periodice la cabinet pentru monitorizare și menținerea sănătății dinților și a fațetelor.

Evită oricând să aplici singur tratamente dentare sau să iei decizii doar pe baza informațiilor online. Consulta mereu un medic înainte de a alege orice procedură pentru sănătatea danturii! 

Durata de viață și întreținerea fațetelor dentare

Fațetele create din ceramică pot dura în jur de 10-15 ani sau chiar mai mult, dacă le îngrijești corect. Cele executate din compozit se mențin în general între 3 și 7 ani. Întreținerea corectă prelungește durata de folosire și reduce riscul apariției problemelor.

Pentru a reduce la minimum riscul deteriorării, urmează aceste recomandări:

  • periază dinții de două ori pe zi, folosind o periuță moale și pastă neabrazivă.
  • utilizează ață dentară pentru a preveni depunerea plăcii.
  • nu ronțăi alimente foarte dure cum ar fi semințele, cuburile de gheață sau bomboanele.
  • programează controale stomatologice periodice.
  • dacă practici sporturi de contact, întreabă medicul despre purtarea unei gutiere de protecție.

Respectarea acestor sfaturi te ajută să menții aspectul fațetelor. Majoritatea clinicilor oferă garanție, însă această garanție poate fi anulată dacă nu urmezi indicațiile primite după tratament.

Privind realist, fațetele dentare nu reprezintă o simplă cheltuială, ci o investiție în încrederea ta. O dantură armonioasă are un impact direct asupra felului în care te prezinți, comunici și trăiești fiecare zi. Rezultatele sunt vizibile, durabile și pot transforma complet modul în care te percepi. Dacă simți că este momentul să faci această schimbare, programează-te la o consultație și discută cu medicul despre opțiunile potrivite pentru tine!        

