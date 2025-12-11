Prima ediție Romanian Diversity Awards redefineşte conversația despre diversitate și incluziune în România

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) a organizat prima ediție a Romanian Diversity Awards, un eveniment dedicat recunoașterii persoanelor, organizațiilor și inițiativelor care contribuie în mod exemplar la promovarea diversității, echității și incluziunii (DEI) în România.
Gala a fost găzuită de The Marmorosch Bucharest, cu sprijinul partenerilor Beiersdorf, Dentons, the European Investment Bank (EIB), Kaufland, Orange, SERVE şi The Marmorosch, evenimentul reunind lideri de business importanţi, reprezentanţi ai societăţii civile, antreprenori şi experţi care contribuie activ la crearea unui mediu de lucru mai incluziv, echitabil şi accesibil.
Romanian Diversity Awards – gala care setează noi standarde pentru ecosistemul DEI în România
În deschiderea evenimentului, Perry V. Zizzi, membru în consiliul director RDCC şi Managing Partner la Dentons România, a subliniat rolul strategic al diversității în competitivitatea europeană, reamintind importanța păstrării acestor valori în centrul deciziilor de business și al politicilor publice. El a evidenţiat evoluţia RDCC în ultimii cinci ani – de la programe de certificare DEI şi parteneriate internaţionale, la servicii axate pe accesabilitate şi campanii naţionale de amploare – poziţionând RDCC ca un partener de încredere pentru companiile care privesc incluziunea ca fiind un factor generator de performanţă şi nu un cost.
În completare, Marius Cara, Șef al Biroului Grupului BEI în București şi Membru Onorific al RDCC, a evidențiat la rândul său necesitatea de a păstra valorile DEI (Diversitate, Echitate şi Incluziune) ca repere fundamentale, chiar și în perioade marcate de tensiuni geopolitice și presiuni economice:
Într-o lume tensionată, devine foarte ușor să lăsăm principiile și valorile în plan secund, doar pentru că ne simțim copleșiți. Totuși, nu trebuie să alegem între valori și provocări. Tocmai valorile sunt cele care ne oferă resursele și sprijinul necesare pentru a merge înainte și pentru a depăși deficitele pe care le vedem în lume. Dacă avem încredere, dacă urmăm direcția și ne menținem cursul, aceste valori ne vor ghida și ne vor susține progresul. Ele nu se exclud reciproc — nu trebuie să renunțăm la una pentru a o urma pe cealaltă. Dimpotrivă, putem găsi modalități prin care să funcționeze împreună.'
Această primă ediție a Romanain Diversity Awards a avut o miză clară: crearea unui spațiu de recunoaștere autentică, în care inițiativele existente primesc vizibilitate, iar noile standarde de responsabilitate corporativă sunt împinse înainte. Totodată, implicarea unui juriu format din reprezentanți ai asociațiilor studențești din România a adus în centru vocea noii generații, esențială pentru viitorul pieței muncii.
Câștigătorii Romanian Diversity Awards 2025
Premiile Romanian Diversity Awards au fost structurate în trei categorii principale, menite să reflecte diversitatea modurilor în care pot fi generate schimbarea și impactul în societate. Fiecare categorie recunoaște o dimensiune esențială a efortului pentru incluziune: inițiativele strategice ale organizațiilor, forța comunităților interne și a rețelelor de angajați, precum și contribuția individuală a celor care, prin curaj și dedicare, influențează direct viețile oamenilor. Împreună, aceste premii oferă o imagine de ansamblu asupra progresului real pe care România îl face în zona DEI.
Categoria Organisational Excellence a premiat organizațiile care au demonstrat un angajament ferm pentru incluziune, susţinut de programe cu impact structurat și beneficii reale pentru comunități.
Câștigători:
Categoria ce recunoaște acele rețele interne sau grupuri de angajați care mobilizează comunități, schimbă mentalități și construiesc dialog în organizații mari sau în structuri nonprofit.
Câștigători:
Categoria Individual Recognition onorează profesioniștii care, prin inițiativa personală și activitatea lor, schimbă paradigmele și construiesc punţi între comunități, autorități, companii și grupuri vulnerabile.
Câștigător:
Premii Speciale
Pe lângă categoriile principale, Romanian Diversity Awards a premiat şi două iniţiative cu impact social remarcabil:
Evenimentul încununează şi cinci ani de activitate RDCC, iar organizarea primei gale de premiere dedicată diversităţii a demonstrat că DEI a evoluat de la o inițiativă periferică, la un pilon central al dezvoltării economice și sociale în România. Gala a scos în evidenţă parteneri şi campioni-cheie din ecosistemul RDCC, printre care: Andreea Baciu, Membru în Consiliul Director al RDCC şi Chief Culture Officer la UiPath, care a fost co-prezentatoare a premiilor alături de Lestat Monroe, Fondator şi Vicepreşedinte al RDCC; Alexandra Aur, E-Health & Healthcare Communication Specialist la Telios Care, care a primit Certificarea DEI de la RDCC în numele companiei; Marius Tudor, Sustainability & CSR Coordinator la Pluxee România, reprezentând unul dintre cei mai recenţi membri corporate ai RDCC.
Pentru mai multe informaţii despre Romanian Diversity Awards: https://www.rdcc.ro/event/romanian-diversity-awards/
Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC)este o organizație orientată spre mediul de afaceri, dedicată promovării creșterii economice incluzive și inovației corporative. RDCC sprijină companiile în integrarea echității și a strategiilor de afaceri vizionare, pentru a rămâne competitive pe piețele globale și europene. Prin servicii de consultanță, programe de certificare și traininguri executive, RDCC oferă companiilor instrumentele necesare pentru a construi echipe reziliente, diverse și lanțuri de aprovizionare incluzive. În calitate de partener strategic al corporațiilor multinaționale, întreprinderilor locale și factorilor de decizie, RDCC face legătura dintre incluziune, conformitate și succes în afaceri. www.rdcc.ro
Foto credit: Romanian Diversity Chamber of Commerce