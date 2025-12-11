Prima ediție Romanian Diversity Awards redefineşte conversația despre diversitate și incluziune în România

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) a organizat prima ediție a Romanian Diversity Awards, un eveniment dedicat recunoașterii persoanelor, organizațiilor și inițiativelor care contribuie în mod exemplar la promovarea diversității, echității și incluziunii (DEI) în România.

Gala a fost găzuită de The Marmorosch Bucharest, cu sprijinul partenerilor Beiersdorf, Dentons, the European Investment Bank (EIB), Kaufland, Orange, SERVE şi The Marmorosch, evenimentul reunind lideri de business importanţi, reprezentanţi ai societăţii civile, antreprenori şi experţi care contribuie activ la crearea unui mediu de lucru mai incluziv, echitabil şi accesibil. 

Romanian Diversity Awards – gala care setează noi standarde pentru ecosistemul DEI în România

În deschiderea evenimentului, Perry V. Zizzi, membru în consiliul director RDCC şi Managing Partner la Dentons România, a subliniat rolul strategic al diversității în competitivitatea europeană, reamintind importanța păstrării acestor valori în centrul deciziilor de business și al politicilor publice. El a evidenţiat evoluţia RDCC în ultimii cinci ani – de la programe de certificare DEI şi parteneriate internaţionale, la servicii axate pe accesabilitate şi campanii naţionale de amploare – poziţionând RDCC ca un partener de încredere pentru companiile care privesc incluziunea ca fiind un factor generator de performanţă şi nu un cost.

În completare, Marius Cara, Șef al Biroului Grupului BEI în București şi Membru Onorific al RDCC, a evidențiat la rândul său necesitatea de a păstra valorile DEI (Diversitate, Echitate şi Incluziune) ca repere fundamentale, chiar și în perioade marcate de tensiuni geopolitice și presiuni economice:

Într-o lume tensionată, devine foarte ușor să lăsăm principiile și valorile în plan secund, doar pentru că ne simțim copleșiți. Totuși, nu trebuie să alegem între valori și provocări. Tocmai valorile sunt cele care ne oferă resursele și sprijinul necesare pentru a merge înainte și pentru a depăși deficitele pe care le vedem în lume. Dacă avem încredere, dacă urmăm direcția și ne menținem cursul, aceste valori ne vor ghida și ne vor susține progresul. Ele nu se exclud reciproc — nu trebuie să renunțăm la una pentru a o urma pe cealaltă. Dimpotrivă, putem găsi modalități prin care să funcționeze împreună.'

Această primă ediție a Romanain Diversity Awards a avut o miză clară: crearea unui spațiu de recunoaștere autentică, în care inițiativele existente primesc vizibilitate, iar noile standarde de responsabilitate corporativă sunt împinse înainte. Totodată, implicarea unui juriu format din reprezentanți ai asociațiilor studențești din România a adus în centru vocea noii generații, esențială pentru viitorul pieței muncii.

Câștigătorii Romanian Diversity Awards 2025

Premiile Romanian Diversity Awards au fost structurate în trei categorii principale, menite să reflecte diversitatea modurilor în care pot fi generate schimbarea și impactul în societate. Fiecare categorie recunoaște o dimensiune esențială a efortului pentru incluziune: inițiativele strategice ale organizațiilor, forța comunităților interne și a rețelelor de angajați, precum și contribuția individuală a celor care, prin curaj și dedicare, influențează direct viețile oamenilor. Împreună, aceste premii oferă o imagine de ansamblu asupra progresului real pe care România îl face în zona DEI.

  1. Organisational Excellence

Categoria Organisational Excellence a premiat organizațiile care au demonstrat un angajament ferm pentru incluziune, susţinut de programe cu impact structurat și beneficii reale pentru comunități.

Câștigători: 

  • Betfair Development Romania – Techable' – pentru avansarea mobilităţii sociale prin tehnologie, oferind cursuri de formare IT şi oportunităţi de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi şi adulţii vulnerabili, inclusiv lucrătorii în vârstă care fac tranziţia către un sector cu cerere mai mare.
  • Prodlacta – pentru activitatea legată de etnii (incluziunea romilor) şi comunităţile rurale, creând oportunităţi pe termen lung de angajare şi dezvoltare în zonele rurale defavorizate şi sprijinind producătorii locali ca parte a unui lanţ valoric sustenabil.
  • Antibiotice S.A. – recunoscută pentru leadershipul în egalitate de gen şi incluziunea locală, cu un echilibru puternic între sexe în structura de conducere şi la nivelul întregii forţe de muncă, alături de un portofoliu de sănătate incluziv şi iniţiative axate pe comunitate. 
  1. Networks & Employee Groups

Categoria ce recunoaște acele rețele interne sau grupuri de angajați care mobilizează comunități, schimbă mentalități și construiesc dialog în organizații mari sau în structuri nonprofit.

Câștigători: 

  • Philip Morris – advantAGE – s-a remarcat prin angajamentul pentru incluziunea generațională, care abordează stereotipurile despre persoanele în vârstă şi promovează colaborarea intergeneraţinală ca sursă de inovaţie şi productivitate.
  • Lenovo – PRIDE Chapter – recunoscută pentru reţeaua sa de angajaţi LGBTQIA+, care stimulează susţinerea, sprijină politici incluzive şi promovează o cultură la locul de muncă în care angajaţii şi aliaţii LGBTQ+ sunt vizibili şi sprijiniţi. 
  • Banca Transilvania – Womens Network – pentru contribuţia în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi mobilitatea socială pentru femeile antreprenoare, direct legată de programele BT de finanţare şi educaţie axate pe femei, oferind femeilor din mediul de afaceri acces la capital, competenţe şi sprijin din partea colegelor. 
  1. Individual Recognition

Categoria Individual Recognition onorează profesioniștii care, prin inițiativa personală și activitatea lor, schimbă paradigmele și construiesc punţi între comunități, autorități, companii și grupuri vulnerabile.

Câștigător: 

  • Arian Notreţu – recunoscut pentru promovarea accesului egal şi vizibilităţii în sport pentru persoanele cu dizabiliăţi. În calitate de sportiv paralimpic şi antrenor, Arian foloseşte performanţa, mentoratul şi implicarea publică pentru a combate stigmatizarea şi pentru a inspira schimbări sistemice în modul în care este percepută dizabilitatea în sportul românesc şi nu numai. 

Premii Speciale

Pe lângă categoriile principale, Romanian Diversity Awards a premiat şi două iniţiative cu impact social remarcabil: 

  • Proiectul Media al Anului – Bursele de 10', DIGI FM – programul identifică copii talentaţi din comunităţi vulnerabile şi le oferă burse ce le permit să îşi continue educaţia, indiferent de dificultăţile economice cu care se confruntă. Prin amplificarea poveştilor reale de talent şi perseverenţă, Bursele de 10' demonstrează capacitatea mass-media de a genera mobilitate socială şi de a schimba percepţiile publice despre potenţial şi merit. 
  • Premiul Campionul Diversităţii al Anului a fost acordat companiei Apex Alliance pentru angajamentul său exemplar în ceea ce priveşte practicile de angajare incluzive în domeniul ospitalităţii, cu accent pe refugiaţi, minorităţi etnice şi români reîntorşi în ţară. Prin transformarea locurilor de muncă din ospitalitate în motoare de mobilitate socială, compania arată modul în care strategiile de resurse umane incluzive pot aborda atât deficitul de forţă de muncă, cât şi integrarea socială.

Evenimentul încununează şi cinci ani de activitate RDCC, iar organizarea primei gale de premiere dedicată diversităţii a demonstrat că DEI a evoluat de la o inițiativă periferică, la un pilon central al dezvoltării economice și sociale în România. Gala a scos în evidenţă parteneri şi campioni-cheie din ecosistemul RDCC, printre care: Andreea Baciu, Membru în Consiliul Director al RDCC şi Chief Culture Officer la UiPath, care a fost co-prezentatoare a premiilor alături de Lestat Monroe, Fondator şi Vicepreşedinte al RDCC; Alexandra Aur, E-Health & Healthcare Communication Specialist la Telios Care, care a primit Certificarea DEI de la RDCC în numele companiei; Marius Tudor, Sustainability & CSR Coordinator la Pluxee România, reprezentând unul dintre cei mai recenţi membri corporate ai RDCC. 

Pentru mai multe informaţii despre Romanian Diversity Awards: https://www.rdcc.ro/event/romanian-diversity-awards/

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC)este o organizație orientată spre mediul de afaceri, dedicată promovării creșterii economice incluzive și inovației corporative. RDCC sprijină companiile în integrarea echității și a strategiilor de afaceri vizionare, pentru a rămâne competitive pe piețele globale și europene. Prin servicii de consultanță, programe de certificare și traininguri executive, RDCC oferă companiilor instrumentele necesare pentru a construi echipe reziliente, diverse și lanțuri de aprovizionare incluzive. În calitate de partener strategic al corporațiilor multinaționale, întreprinderilor locale și factorilor de decizie, RDCC face legătura dintre incluziune, conformitate și succes în afaceri. www.rdcc.ro

Foto credit: Romanian Diversity Chamber of Commerce

