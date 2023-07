Cupio a lansat campania SUMMER ME pentru lansarea produselor Neon și Glam din portofoliul companiei

Cupio a lansat vara aceasta SUMMER ME, o campanie cu un mesaj urban fresh care inspiră curaj și anunță o serie de experiențe menite să pună în valoare unicitatea fiecăruia. Gamele Glam & Neon by Cupio sunt aici pentru ca oamenii să se exprime exact așa cum simt și să aibă mai multă încredere în ei.

Vara e momentul perfect să îți redescoperi frumusețea, iar campania SUMMER ME by Cupio își propune să redefinească percepția asupra frumuseții, pentru ca toate particularitățile și unicitatea versiunii fiecăruia dintre noi să fie puse cu adevărat în valoare.

Pentru noi vara are darul unic de a te face să te simți într-un mod, pur și simplu, special. Vara totul este mai intens, mai excentric, și în același timp mai feminin. Iar vara aceasta, vrem ca toată lumea să fie mai încrezătoare și să își redescopere frumusețea. Așa începe și povestea campaniei noastre SUMMER ME by Cupio, prin care ne dorim să oferim produse care să scoată în lumină unicitatea și frumusețea fiecăruia.', a menționat Raluca Ștefănescu, CEO și co-fondator Cupio.

SUMMER ME, povestea Cupio & You este spusă alături de ambasadorii de brand Adelina Pestrițu și Ema Uta împreună cu Antonia, care alături de Cupio redefinesc libertatea și creativitatea:

SUMMER ME LIKE I AM YOUR SUN

Summer Glam Goddess, știm că pentru tine succesul e o atitudine radiantă, așa că vara asta frumusețea ta vibrează în gama Cupio Glam.

SUMMER ME LIKE I AM YOUR FUN

Libertatea ta de a explora te aduce mereu în centrul experiențelor memorabile. Iar cu gama Cupio Neon îi răsfeți pe cei care te privesc cu vibe-ul tău de Summer Fun.

SUMMER ME LIKE I AM YOUR JOY

Ești un festival de creativitate, Joy Beauty. Nicio șansă de ploaie, toată gașca e on, iar la main stage lineup deschide gama Cupio Neon.

Gamele Glam & Neon by Cupio din colecția de vară SUMMER ME reunesc două subcategorii de produse, make-up și manichiura, care propun culori vibrante și glam pentru look-uri electrizante și strălucitoare.

Categoria SUMMER ME de make-up conține produse variate, ideale pentru vară, cum ar fi noile BB Cream cu factor de protecție solară, creioanele de buze Waterproof în nuanțe naturale, gloss-urile Bigger is Better disponibile în mai multe culori, pigmenții cameleonici RebelEyes, fardurile colorate pe bază de apă de la Hype și iluminatoare în diferite nuanțe și texturi de la Extra Dose of Glow, Skin Glow și Oh, My Glow!.

În categoria dedicată manichiurii pentru sezonul de vară, Cupio a lansat o nouă colecție de baze pentru oje semipermanente în nuanțe neon, pentru unghii electrice, Rubber Base Neon Collection, care include 8 culori intense, perfecte pentru vară. Din acest portofoliu fac parte și gamele Neon, Baby! și Summer Collection, cu nuanțe vibrante care nu trec observate și completează perfect look-urile de vară.

Vara e deja aici, așa că SUMMER ME LIKE I AM YOUR FAVORITE BEAUTY BRAND.

Cupio este un brand românesc care și-a început povestea în urmă cu 11 ani, la Timișoara, devenind în scurt timp unul dintre cele mai importante repere în piața produselor cosmetice profesionale. Dorința pentru frumusețe este misiunea pe care echipa Cupio de profesioniști o îndeplinește mereu cu încredere. Brandul pune acum la dispoziție 21 de magazine fizice, o platformă internațională și un digital beauty school cu sesiuni live & traineri specializați.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro