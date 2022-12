Cum treci cu bine peste primul an la job?

Primul an nu e ușor… mai ales atunci când, abia ieșit de pe băncile facultății, cu mintea plină de idei și cu mult avânt și emoție, primești jobul mult visat. Unul nou și provocator, în care abia așteptai să te arunci cu toate forțele, să-ți spui toate ideile, să pui în practică tot ce ai studiat în acei ani de școală.

Reality check: jobul este minunat, colegii simpatici, iar tu aveai o mulțime de soluții și idei pentru proiecte noi care să te facă fericit. Dar… șeful tău direct e prea ocupat să te învețe mersul lucrurilor, seniorii din companie au prea mult de lucru ca să aibă timp să-ți mai dezlege ițele încurcate ale prezentărilor și bugetelor, ție ți se cer foarte multe lucruri deodată și nu-ți găsești locul printre colegi în timpul liber. Ce-i de făcut? Cum supraviețuiești primului an într-un nou job? Și, mai ales, cum faci ca, după un an, atunci când vei fi tu în poziția de coordonator, să te descurci mai bine? Să fii… the senior you needed when you were a junior?

Ce e de făcut să treci cu bine peste primul an la un nou job?

Nu afirmăm aici că avem secretul absolut al fericirii la birou. Însă, cu puțin efort, multă atenție și un strop de tehnologie, poți trece cu bine peste provocările noului job și poți să devii acel șef pe care tu ți-ai fi dorit tu să-l ai.

1. Pune întrebări. Documentează-te. Despre proiecte, despre mersul lucrurilor în companie, despre colegi, despre clienți, metode de lucru. Nu-ți fie frică de un refuz sau de o amânare. Ia-ți notițe (cel mai bine în telefon, device-ul pe care îl porți mereu cu tine și îl poți accesa în orice secundă).

2. Fii prompt(ă). Răspunde rapid solicitărilor primite de la șefi și colegi (pe e-mail sau la telefon). Și asta o poți face având la îndemână, chiar în telefonul tău, prezentări, notițe, fotografii.

3. Menține la zi lista contactelor și agenda: profită din plin de tehnologie, informează-te care sunt cele mai utile aplicații care te pot ajuta în activitatea ta și ai grijă să le ai deja descărcate în telefon.

4. Ține-ți în frâu insecuritățile. Chiar dacă șeful te-a repezit când i-ai adresat o întrebare, chiar dacă colegii ți-au respins ideile, nu uita că ești aici să înveți. Ascultă-i, vino mereu cu propuneri și nu te descuraja de la primul refuz.

5. Construiește-ți o relație bună cu colegii și superiorii. Socializează cu ei și în afara orelor de birou, dacă îți sunt simpatici. O cafea băută dimineața, înainte de ședință, în care puteți să vă descoperiți pasiuni comune (animalele de companie, filmele sau… Instagramul) apropie oamenii.

Primul an nu e ușor. Însă onoarea e de partea celor care continuă! #honortobewithyou

HONOR te ajută să-ți îndeplinești rezoluțiile

HONOR celebrează primul an în România și provoacă oamenii să își amintească de primul lor an de activitate: job, pasiune, business. Ce provocări au întâlnit în primul an și cum le-au depășit? Da, vorbim despre noi începuturi chiar acum, la final de an. #honortobewithyou

Vă spunem un secret: uneori, un telefon performant, cu funcționalități avansate, este exact acel lucru de care ai nevoie ca să depășești provocările primului an la job (sau, cel puțin, să le faci ceva mai accesibile și mai abordabile). Îți sugerăm să încerci HONOR Magic 4 Pro. Iată de ce.

* Telefonul are un display mare (6,81 inci) și un panou OLED LTPO cu un miliard de culori și cu o luminozitate maximă de 1000 de niți, perfect așadar să vezi bine toate prezentările, chiar dacă ești pe drum, în metrou, în drum spre birou. Finisaje elegante, ecran curbat pe margini, spatele este din sticlă, iar cadrul metalic al șasiului este realizat din aluminiu.

* În plus, poți alege dintr-o varietate de culori (Cyan, Alb, Negru, Gold și Orange), ceea ce îl face ideal de „asortat' unor ținute de birou mai sobre, dar și suficient de versatil încât să-l iei cu tine la întâlnirile after work.

* Are doar 209 grame, deci n-ai nici o scuză să nu-l porți în buzunar și când pleci în pauza de cafea, în caz că vreunul dintre șefi are nevoie urgentă de o prezentare sau de un răspuns la e-mail.

* Camera foto îi va mulțumi chiar și pe cei care vin cu pretenții în ceea ce privește partea de „mobile photography'. La Honor Magic 4 Pro atât camera principală cât și cea ultrawide pot fi folosite pentru rezultate excelente în orice condiție de lumină, camera de zoom este performantă, iar zoom-ul optic de 3,5X arată ca unul de DSLR în lumină bună, oferind o perspectivă aparte. Ideal, am spune noi, atunci când vrei să pozezi slide-urile de prezentare dintr-o ședință, ca să poți să faci un plan mai rapid de bătaie sau vrei să fotografiezi punerea în practică a proiectelor offline de care te ocupi și să trimiți colegilor și șefilor poze rapide, de la fața locului.

* Capacitatea video este și ea de top, Magic 4 Pro fiind capabil să filmeze într-o rezoluție de până la 4K la 30 sau 60 de cadre pe secunde, sau 1080p Full-HD.

* HONOR stă foarte bine și la capitolul „baterie' – optimizarea software îți va permite să utilizezi telefonul în condiții normale chiar și aproape două zile. Iar încărcarea este super rapidă, la 100W, cu încărcătorul din cutie (circa 30 de minute pentru un full charge – nu-i așa că e o caracteristică pe care ți-o dorești la orice device electronic pe care îl folosești la job ca să fii și mai eficient?).

