Cum să alegi formația potrivită pentru nuntă

Organizarea nunții presupune să pui la punct multe detalii. Printre nenumăratele pregătiri pe care trebuie să le faci este să iei în calcul și buna dispoziție a participanților la respectivul eveniment. La acest capitol intră, printre altele, și să găsești o formație bună. Care să facă spectacol, cum se spune, iar invitații aproape să nu aibă răgazul să stea la masă.

Criterii de care să ții cont când alegi formației de nuntă  

Indiferent ai început să cauți formații pentru nuntă, botez, sau un eveniment special, trebuie să ții cont de mai multe criterii. Ți le vom prezenta și noi mai jos, pentru ca să îți facem alegerea mai ușoară.

Repertoriul trebuie să fie bine pus la punct

Evident, lista de melodii pentru o nuntă este total diferită de cea pentru botez. De aceea, discută cu șeful formației toate aceste aspecte, și dacă există posibilitatea să cânte și unele melodii speciale pentru voi.

Sunt și unele formații cu repertoriu personalizat, așa că este imposibil să nu găsești ceea ce îți dorești. Și dacă a fost să fie să afli ceea ce vă doreați amândoi, acum trebuie să rezervati din timp data. Și să încheiați un contract ferm și bine pus la punct.

Să iei în calcul toți invitații

Dacă vrei ca toți invitații tăi să se simtă bine, înseamnă că alegerea ta trebuie să se îndrepte către o trupă de cover. Ai cărei soliști să aibă o voce care să se preteze mai multor genuri muzicale.

Să aibă experiență în petrecerile de nuntă

În mod evident, experiența își spune cuvântul, așa că să te aștepți ca o trupă cu multe nunți în spate să fie la înălțime. Evident, și prețul va fi unul pe măsură în acest caz, așa că să nu te mire dacă ți se va cere o sumă destul de mare. Tu ești cel mai în măsură să decizi dacă merită să faci un efort pentru o seară cu adevărat specială.

În cazul în care nu ești dispus să scoți prea mulți bani din buzunar și mergi pe mâna unei trupe la început de drum, riscul nu este chiar unul mic. Poate să iasă totul perfect sau emoțiile să-și spună cuvântul și, astfel, întregul eveniment să fie compromis. În fine, înțelegi tu ce vrem să spunem, iar decizia finală îți aparține.

Ce servicii poți să primești pentru banii ceruți

Înainte să iei o decizie finală, consultă bine oferta și vezi de ce servicii poți să te bucuri pentru banii pe care urmează să îi plătești. Efectele speciale, luminile, jocurile de lasere, fumul greu și nu numai sunt detalii care contribuie la reușita evenimentului.

Dar trebuie să știi că acestea nu sunt gratis. Este posibil însă să poți să achiți în rate, așa că vezi cum poți să te înțelegi cu șeful formației sau cu impresarul ei.

Să înceapă distracția!

Pregătirile care se fac cu ocazia organizării unei nunți sunt uriașe. Sunt zeci de decizii care trebuie să fie luate, sute de amănunte de care trebuie să țineți cont. Așa că nu este de mirare că, la un moment dat, vă simțiți amândoi prinși ca într-un carusel pe care nu îl mai puteți opri. Cu toate acestea, în iuresul pregătirilor, aveți grijă să nu neglijați tocmai cel mai important aspect al viitoarei nunți: muzica.

Evident, nu negăm importanța și celorlalte detalii. Dar trebuie să recunoaștem că atunci când ai pregătit invitaților o muzică de calitate, puteți fi siguri că veți avea o petrecere de nuntă perfectă. Toți cei din jurul vostru vor zâmbi, dansa și se vor distra de minune la nunta voastră.

O seară de neuitat trebuie să aibă muzică bună

Pentru cei care locuiesc în Capitală, lucrurile sunt mai simple. În sensul că aici găsești mai ușor ceva care să vă fie pe plac. Totul ca să aveți parte de o seară de neuitat, o petrecere de nuntă frumoasă, invitați care se distrează.

Pentru că, la final, acest lucru îl vor reține cei care v-au onorat cu prezența la nunta voastră. Nu rochia de mireasă, nu aranjamentele florale sau câți trandafiri mov a avut tortul pe al treilea strat.

Petrecerea va fi cea care va „vorbi' cel mai bine despre nunta voastră. Cu muzica potrivită, aveți toate șansele ca invitații să plece de la nuntă abia dimineața. Bucuroși că v-au fost alături și, mai ales, toți să spună că au fost la una dintre cele mai frumoase nunți.

Lasă muzica să își spună povestea!

Muzica, pentru petrecerea nunții, trebuie să fie una extrem de bine aleasă. La nuntă nu trebuie să existe impresia niciun moment că ești acasă sau în mașină și asculți aceleași melodii. Care par că se repetă la nesfârșit.

Și voi, ca miri, dar și invitații, meritați ceva mai mult. Genuri muzicale variate, pentru toate gusturile, astfel încât invitații să fie mulțumiți și să „rupă' ringul de dans. Muzica potrivită este cea care transformă o nuntă banală într-una de spectacol!

Cereți referințe ca să nu aveți surprize neplpăcute!

Atunci când vine vorba despre muzica nunții voastre, atenție mare la alegerea făcută. Indiferent spre ce vă îndreptați atenția, ar fi bine să studiați bine înainte să semnați contractul. Faceți unele „săpături' și vedeți cât de lungi sunt pauzele luate.

Cât de profesioniști sunt, cum știu să gestioneze situațiile neprevăzute, cum interacționează cu invitații. Cât de vast este playlistul sau repertoriul și multe altele asemănătoare. Cu doar puțină atenție, puteți evita ca petrecerea de nuntă să se transforme dintr-una reușită într-una la care invitații abia așteaptă să plece acasă!

Atenția este cuvântul de bază atunci când vine vorba de organizarea unei nunți și alegerea muzicii pentru petrecerea de nuntă. În special!

Sursa foto: Freepik.com

