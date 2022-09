Cum sa alegi corpurile de iluminat potrivite pentru casa ta?

Pentru că avem în permanență nevoie de lumină, mulți dintre noi chiar și atunci când dormim, când vine vorba de amenajarea locuinței amplasarea corpurilor de iluminat și alegerea acestora în funcție de intensitate, culoare și putere repreazinta aspecte importante.



Luând cazul unei case nou ridicate, instalația electrică este realizată chiar înainte de finisarea pereților, și în interior dar și în exterior. Astfel, încă din acest stadiu trebuie să ne gândim unde dorim să avem la îndemăna prize, întrerupătoare și locațiile corpurilor de iluminat, fiind trase până acolo firele de curent necesare. Un electrician cu experiență vă ști că, desi acestea nu au un cosum atât de mare că diverse alte dispozitive, asemeni electrocasnicelor mari, este bine să fie ales un conductor cât mai bun astfel încât să putem pune de exemplu și un bec mai slab dar și unul mai puternic dacă dorim asta.



Există multe corpuri de iluminat ce pot fi amplasate în cadrul unui spațiu, de la cele rezidențiale până la cel publice sau cele comerciale, printre multe altele, atât pentru interior cât și pentru exterior. Cele mai comune sunt becurile, cele clasice, cu incandescenta sau cu halogen și până la cel mai moderne, cu LED-uri însă avem și alte elemente precum spoturi luminoase, aplice, candelabre, lustre, veioze sau lampadare, unele dintre acestea având atât rol de a crea lumina cât și de a oferi un plus de frumuste spațiului în care se găsesc.



Costul total al uneie locuințe, așa cum ne-o dorim, este unul foarte am putea spune. Ce-i drept, calitatea costă însă și rezultatele pot fi peste măsură așteptărilor. Astfel, prin alegerea potrivită a corpurilor de iluminat putem crea o locuință cu adevărat impresionantă, comodă și elegantă. O atingere aparte o pot oferi lampadarele. Acestea, pentru cei ce nu stiu, sunt practic corpuri de iluminat formate dintr-un suport și un capăt, numit în cele mai multe cazuri abajur, unde se afla „lampa' care pare fi un bec sau un ansamblu de becuri. Pentru diversitate, acestea se găsesc în nenumărate modele și de asemenea, există producători care le oferă clienților posibilitatea de a le realiza la comandă.



Putem găsi lampadare în cele mai multe magazine dedicate corpurilor de iluminat. Acestea sunt într-un anumită măsură, asemeni lămpilor de iluminat stradale, doar că într-o formă minimizată și pentru interior. Marele avantaj al acestora este că pot fi mutate cu ușurință daca am dori asta, având cabluri de alimetare în componența lor. Astfel, daca ne dorim să redecoram, să schimbăm din când în când aspectul unei camere, al unui spatiu, le putem reloca fară prea mare deranj.



Un lampadar reprezintă o alegere perfectă într-un spatiu în care avem nevoie de ceva mai multă lumină. După cum am spus, îl putem muta nestingheriți, asemeni unei veioze. Astfel, dacă avem un scaun sau un fotoliu preferate pentru citit, un birou sau un spatiu de lucru la care avem nevoie de mai multa lumină, el este alegerea potrivita. Comparativ cu o veioză de birou, nu necesita amplasare fix în spațiul de lucru, blocandu-ne poate diverse acțiuni. Este suficient de înalt astfel încât lumina să poată acoperi o rază destul de mare.



Mulți dintre cei ce au locuințe realizate în formatul clasic s-au gândit probabil că un bec amplasat pe tavan în mijlocul camerei ar fi suficient pentru a crea lumină oriunde însă acest lucru s-a dovedit în timp a fi fals și aceștia au avut nevoie de alte surse de lumina acolo unde era nevoie.



Asemeni spoturilor luminoase sau beenzilor LED, și un lampdat poate crea o armosfera intima surprinzător de naturala și de calma. Alegând unul cu o lumina potrivita că intensitate și culoare, îl putem utiliza în timp ce dormim sau când urmărim un film cu toate celelalte lumini stinse. De la cele mai simple modele până la cele mai complexe, cu design vintage sau futurist, lampadarele se pot găsi acum în nenumărate formate. Alegând un magazin bun cu o gama variata de astfel de produse, ar fi atât de dificil să găsim doar unul pe placul nostru. Putem alege unul sau mai multe pentru un living unde lumina de la ele să bata în toate direcțiile, unul pentru camera celor mici cu ajutorul căruia să doarmă fară griji și fară frica de întuneric sau unul pentru dormitorul nostru, cu lumină slabă dar în același timp atât de plăcută.



Foarte căutate în prezent sunt lampadarele LED. Acestea pot avea fie becuri normale LED fie benzi LED în componenta să, asemeni multor modele în format modern, futurist, care au linii subriti și simpliste. Aceste modele de lampadare sunt create pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, a oferi eficiență maximă și a se integra fară probleme în diverse locații. Prin alegerea corecta de mobilier și lumina de la alte corpuri de iluminat, aproape că nici nu se vor observa unele dintre acestea iar lumina oferită de ele vă părea un efect natural, normal.



Prin alegerea de becuri LED nu doar că obținem o lumina plăcuta și care să nu deranjeze în niciun fel dar nici nu exista degajări de căldură, durata de viață a acestora vă fi mult mai mare iar consumul de energie, foarte mic. Nu trebuie astfel să ne abținem de la a le utiliza ori de cate ori ne-am dori și nici să ne facem griji că ne vor lasă când ne e lumea mai dragă. Și chiar daca se întâmplă asta, multe lampadare cu becuri ne permit să le schimbam noi înșine pe cele care nu mai funcționează.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro