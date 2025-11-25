Cum să administrezi corect mierea de Manuka pentru beneficii maxime

Mierea de Manuka a devenit un adevărat fenomen în lumea sănătății naturale.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Cum să administrezi corect mierea de Manuka pentru beneficii maxime

Mierea de Manuka a devenit un adevărat fenomen în lumea sănătății naturale. Originară din Noua Zeelandă, această miere este recunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene, antioxidante și antiinflamatoare remarcabile. Totuși, pentru a profita cu adevărat de beneficiile sale, este esențial să știi cum să o administrezi corect.

În continuare, vei descoperi tot ce trebuie să știi despre dozaj, momentul potrivit al administrării, combinațiile eficiente și greșelile de evitat.

1. De ce este specială mierea de Manuka?

Spre deosebire de mierea obișnuită, mierea de Manuka conține o substanță activă unică numită metilglioxal (MGO), responsabilă pentru efectul său antibacterian puternic. Nivelul de MGO este cel care determină potența mierii de Manuka BIO și este măsurat prin sistemul UMF (Unique Manuka Factor).

Astfel, o miere Manuka UMF 10+ conține o cantitate semnificativă de MGO, în timp ce variantele UMF 20+ sau 25+ sunt mult mai concentrate și potrivite pentru scopuri terapeutice. Alegerea concentrației potrivite este primul pas spre o administrare corectă.

2. Alegerea tipului potrivit de Manuka în funcție de scop

Dacă intenționezi să folosești mierea de Manuka pentru întreținerea sănătății generale, este suficientă o variantă cu UMF 5+ sau 10+. Aceasta susține imunitatea, menține sănătatea digestivă și oferă o sursă naturală de energie.

Pentru probleme specifice – cum ar fi infecții ale gâtului, iritații gastrice, acnee sau răni cutanate – este recomandată o miere cu un factor mai ridicat, de la UMF 15+ în sus, deoarece are o acțiune antibacteriană mult mai intensă.

3. Dozajul optim zilnic

Doza ideală de miere de Manuka depinde de scopul administrării, vârstă și toleranță individuală.

Pentru adulți, se recomandă în general:

  • 1-2 lingurițe (5-10 g) pe zi pentru întreținerea imunității;
  • până la 2-3 lingurițe pe zi în perioadele de boală sau efort intens.

Pentru copii peste 1 an, doza scade la jumătate – o linguriță pe zi este suficientă. Este important de reținut că mierea de Manuka nu trebuie oferită copiilor sub un an, din cauza riscului de botulism infantil, valabil pentru toate tipurile de miere.

4. Momentul potrivit al administrării

Momentul în care consumi mierea de Manuka influențează direct absorbția substanțelor active.

Cea mai bună perioadă este dimineața, pe stomacul gol, cu aproximativ 20-30 de minute înainte de micul dejun. Astfel, mierea are timp să acționeze asupra mucoasei gastrice, susținând digestia și întărind imunitatea.

Pentru efecte suplimentare asupra gâtului sau sistemului respirator, poți lua o linguriță și seara, înainte de culcare, pentru a calma tusea și a hidrata mucoasele.

5. Cum se administrează corect: lingura de lemn și temperatura potrivită

Mierea de Manuka este un produs sensibil. Contactul cu metalul sau temperaturile ridicate poate distruge enzimele și compușii activi.

Folosește întotdeauna o lingură de lemn, ceramică sau plastic alimentar. Evită amestecul în băuturi fierbinți – dacă dorești să o dizolvi în ceai, asigură-te că lichidul are sub 40°C, altfel mierea își pierde o parte din proprietăți.

Cel mai simplu mod de administrare rămâne consumul direct: o linguriță simplă, lăsată să se dizolve lent în gură, pentru a permite absorbția substanțelor prin mucoasa bucală.

6. Administrarea mierei de Manuka pentru afecțiuni specifice

a) Pentru imunitate

Un regim constant cu o linguriță de miere de Manuka dimineața, timp de minimum 3-4 săptămâni, întărește sistemul imunitar. Poate fi combinată cu lămâie și ghimbir pentru un plus de efect antioxidant.

b) Pentru răceli și dureri de gât

Ia câte o linguriță de miere de 3 ori pe zi, lăsând-o să se topească lent în gură. Poți adăuga și câteva picături de lămâie pentru calmarea gâtului și fluidizarea secrețiilor.

c) Pentru probleme digestive

Mierea de Manuka reduce inflamațiile și echilibrează flora intestinală. Consum-o simplu, dimineața, înainte de masă. În caz de gastrită sau reflux, varianta UMF 15+ sau 20+ oferă efecte vizibile în câteva săptămâni.

d) Pentru utilizare topică (pe piele)

Aplică un strat subțire direct pe zona afectată – fie o rană superficială (niciodată pe răni deschise), fie o zonă iritată. Proprietățile antibacteriene accelerează vindecarea și reduc inflamațiile.  

7. Combinații eficiente pentru efecte sporite

Mierea de Manuka poate fi potențată cu alte ingrediente naturale, în funcție de scop:

  • Lămâie și ghimbir – pentru imunitate și răceli;
  • Turmeric – pentru efect antiinflamator și protecție articulară;
  • Scorțișoară – pentru echilibrarea glicemiei și stimularea metabolismului;
  • Aloe vera – pentru protecția mucoasei gastrice și detoxifiere.

Totuși, evită să o combini cu lichide fierbinți sau alimente procesate, care pot neutraliza efectele sale active.

8. Depozitarea corectă

Pentru a-și păstra calitățile, mierea de Manuka trebuie depozitată într-un loc răcoros, ferit de lumină și căldură directă.

Temperatura ideală este între 15-25°C. Nu este nevoie să o ții la frigider, însă evită fluctuațiile mari de temperatură. Închide bine borcanul după fiecare utilizare pentru a preveni contactul cu aerul și umiditatea.

9. Cât timp trebuie administrată?

Efectele mierii de Manuka apar de obicei după câteva zile de consum regulat, dar rezultatele maxime se obțin în timp.

Pentru o cură completă de susținere a imunității sau a sănătății digestive, se recomandă administrarea zilnică timp de 4-6 săptămâni. Poți repeta cura de câteva ori pe an, mai ales în perioadele de tranziție sezonieră, când organismul este mai vulnerabil.

10. Precauții și contraindicații

Deși mierea de Manuka este un produs natural, nu este potrivită pentru toată lumea.

Persoanele cu diabet trebuie să consulte medicul înainte de a o consuma frecvent, deoarece conține zaharuri naturale care pot influența glicemia. De asemenea, dacă ești alergic la produsele apicole, trebuie să eviți complet utilizarea acestei mieri.

Nu combina mierea de Manuka cu antibiotice sau suplimente antibacteriene fără aviz medical – efectele pot fi amplificate sau imprevizibile.

În concluzie, mierea de Manuka este mai mult decât un îndulcitor natural – este un aliat complex pentru sănătatea întregului organism. Totuși, pentru a-i valorifica întregul potențial, este important să o administrezi corect: în doze moderate, la momentul potrivit și fără expunere la căldură excesivă.

Alege o variantă autentică de pe ApiLand.ro, respectă recomandările de dozaj și bucură-te de efectele sale unice, transformând consumul de miere de Manuka într-un adevărat ritual de sănătate zilnică.

Foto: Pexels

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Parfumuri de vară vs. parfumuri de iarnă – de ce diferă și cum alegi ce ți se potrivește?
Advertorial
Parfumuri de vară vs. parfumuri de iarnă – de ce diferă și cum alegi ce ți se potrivește?
Crăciun cu strălucire: cadouri speciale pentru cei dragi, când vrei să mergi „all in” cu bugetul
Advertorial
Crăciun cu strălucire: cadouri speciale pentru cei dragi, când vrei să mergi „all in” cu bugetul
Farmecul unic al Alsaciei în perioada sărbătorilor de iarnă - TOP 8 motive pentru a vizita regiunea anul acesta
Advertorial
Farmecul unic al Alsaciei în perioada sărbătorilor de iarnă - TOP 8 motive pentru a vizita regiunea anul acesta
Shark Beauty intră oficial pe piața din România cu lansarea revoluționarului sistem de coafare Shark Glam™
Advertorial
Shark Beauty intră oficial pe piața din România cu lansarea revoluționarului sistem de coafare Shark Glam™
Ce simți când nu simți muzica: anhedonia muzicală, tema celui mai nou documentar marca Electric Castle
Advertorial
Ce simți când nu simți muzica: anhedonia muzicală, tema celui mai nou documentar marca Electric Castle
Transformă lumina în stil: HOYA Sensity Colours – lentilele ce îmbină stilul și funcționalitatea
Advertorial
Transformă lumina în stil: HOYA Sensity Colours – lentilele ce îmbină stilul și funcționalitatea
Libertatea
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Prima reacție a lui Marilu Dobrescu după ce Iustin Petrescu a obținută o primă victorie în instanță. Ce mesaj a transmis
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Simona Butură, fosta iubită a lui Claudiu de la Insula Iubirii, iubește din nou! Cine e bărbatul care a cucerit-o
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
„Mă întrebați mereu unde e”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Margherita, fata Clejanilor. Mama ei, Viorica, a spus adevărul
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
catine.ro
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Motivul surprinzător pentru care se adaugă doar o picătură de apă plată în cafea. Explicația științifică
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 noiembrie 2025. Vărsătorii se simt în siguranță. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Tara Reid, internată în spital după un incident într-un hotel din Chicago. Actrița ar fi primit substanțe interzise fără voia ei
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Vedeta care s-a transformat complet după un episod psihotic. Actrița trece prin momente de nedescris
Mai multe din advertorial
Zalando desemnează finaliștii pentru Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO și Milk of Lime 
Zalando desemnează finaliștii pentru Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO și Milk of Lime 
Advertorial

+ Mai multe
Ghidul de cadouri parfumate al lui Theo Rose
Ghidul de cadouri parfumate al lui Theo Rose
Advertorial

Căutarea și apoi găsirea cadoului de Crăciun ideal nu este întotdeauna o misiune ușoară. Unii oameni au deja totul, alții sunt imposibil de surprins, iar apoi sunt aceia a căror personalitate este atât de unică, încât doar ceva cu adevărat special li se potrivește. Anul acesta, lasă parfumul să vorbească în locul tău.

+ Mai multe
Christmas charms
Christmas charms
Advertorial

Lidia Buble a purtat cea mai recentă colecție, dedicată Crăciunului, de la Pandora, o colecție atât de versatilă și ușor de combinat cu piese spectaculoase & fashion, încât fiecare dintre noi ar putea să-și includă în ținutele festive noile bijuterii. Clasice, dar cu twist, piesele de la Pandora îți schimbă look-ul în doar câteva secunde. Inspiră-te de la Lidia Buble când vine vorba despre stil și accesoriile care-l definesc.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC