Cum ne ajută apa să ne resetăm sistemul nervos după o zi stresantă

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Indiferent de mediul în care trăim sau de joburile pe care le avem, stresul face din ce în ce mai mult parte din viața noastră. Este reacția naturală a organismului atunci când ne confruntăm cu situații solicitante sau imprevizibile. În astfel de momente, corpul intră într-o stare de alertă și are nevoie de modalități prin care să se relaxeze și să revină la echilibru. Apa poate juca un rol surprinzător de important în tot acest proces, mai ales atunci când este combinată cu mișcarea.

„Apa are un efect calmant aproape imediat asupra organismului. Ritmul mișcărilor și respirația controlată creează o stare de echilibru și relaxare. De aceea, mulți oameni aleg să vină la piscină după o zi aglomerată, pentru că este una dintre cele mai simple metode de a îți elibera mintea', explică Mihai Fronie, Swimming Manager World Class România.

În cluburile World Class România, piscina a devenit un spațiu preferat al multor membri care doresc să scape de stres. Contactul cu apa, mișcarea constantă și respirația controlată transformă piscina într-un mediu în care corpul și mintea se pot relaxa.

Stresul, una dintre provocările vieții moderne

Când suntem stresați, sistemul nervos simpatic se activează și organismul eliberează hormoni precum adrenalina și cortizolul. Această stare de „alertă' este utilă pe termen scurt, însă dacă persistă, poate avea efecte negative asupra sănătății mentale și fizice.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 31% dintre adulți la nivel global nu ating nivelul minim recomandat de activitate fizică, ceea ce îi expune unui risc mai mare de boli cronice, inclusiv afecțiuni cardiovasculare, diabet de tip 2 sau anumite tipuri de cancer. OMS subliniază, de asemenea, că activitatea fizică regulată aduce beneficii importante pentru sănătatea mentală, inclusiv reducerea simptomelor de anxietate și depresie, îmbunătățirea somnului și creșterea stării generale de bine.

„Mișcarea este una dintre cele mai eficiente metode naturale de a reduce stresul acumulat în timpul zilei și, atunci când această mișcare are loc în apă, efectele pot fi resimțite chiar mai rapid', spune Mihai Fronie, Swimming Manager World Class România.

De ce apa are un efect calmant asupra organismului?

Apa oferă un mediu unic pentru mișcare. Flotabilitatea reduce presiunea asupra articulațiilor, mișcările devin mai fluide, iar temperatura controlată a bazinului poate relaxa mușchii. În plus, înotul presupune respirație ritmată și controlată, care ajută la scăderea ritmului cardiac și poate activa sistemul nervos parasimpatic, partea corpului asociată cu relaxarea și refacerea.

„În înot, respirația devine parte din mișcare. Fiecare lungime de bazin te obligă să îți coordonezi mișcările corpului cu respirația. Este o formă de concentrare care te scoate din stresul zilnic și te conectează cu tine', adaugă Mihai Fronie.

În rețeaua de piscine World Class România, programele sunt concepute astfel încât să îi ajute pe membri să dezvolte tehnica de înot și să învețe cum să combine eficient respirația cu mișcarea. Astfel, efectele relaxante sunt amplificate, iar membrii pot transforma o sesiune de înot într-un adevărat instrument de reglare mentală.

O pauză simplă, cu impact real

Într-o perioadă în care stresul și agitația au devenit obișnuințe, găsirea unor momente de deconectare devine esențială pentru echilibrul personal. Înotul combină efortul fizic, respirația controlată și efectele relaxante ale apei, oferind corpului și minții șansa de a se reechilibra.

„De multe ori vedem oameni care vin la piscină încărcați, iar după câteva lungimi de bazin ies mult mai relaxați și cu zâmbetul pe buze.', concluzionează Mihai Fronie.

Pentru membrii World Class România, aceste sesiuni fac parte dintr-o rutină de wellness care integrează mișcarea, recuperarea și grija pentru sănătatea mentală. Cu 29 de piscine la nivel național, programe pentru toate nivelurile și instructori calificați, World Class România susține transformarea înotului într-o rutină zilnică de relaxare și reglare mentală, accesibilă tuturor membrilor, indiferent de program sau nivel de experiență.

Foto credit: World Class România

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro