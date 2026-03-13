Cum ne ajută apa să ne resetăm sistemul nervos după o zi stresantă

Indiferent de mediul în care trăim sau de joburile pe care le avem, stresul face din ce în ce mai mult parte din viața noastră. Este reacția naturală a organismului atunci când ne confruntăm cu situații solicitante sau imprevizibile. În astfel de momente, corpul intră într-o stare de alertă și are nevoie de modalități prin care să se relaxeze și să revină la echilibru. Apa poate juca un rol surprinzător de important în tot acest proces, mai ales atunci când este combinată cu mișcarea.

„Apa are un efect calmant aproape imediat asupra organismului. Ritmul mișcărilor și respirația controlată creează o stare de echilibru și relaxare. De aceea, mulți oameni aleg să vină la piscină după o zi aglomerată, pentru că este una dintre cele mai simple metode de a îți elibera mintea', explică Mihai Fronie, Swimming Manager World Class România.

În cluburile World Class România, piscina a devenit un spațiu preferat al multor membri care doresc să scape de stres. Contactul cu apa, mișcarea constantă și respirația controlată transformă piscina într-un mediu în care corpul și mintea se pot relaxa. 

Stresul, una dintre provocările vieții moderne

Când suntem stresați, sistemul nervos simpatic se activează și organismul eliberează hormoni precum adrenalina și cortizolul. Această stare de „alertă' este utilă pe termen scurt, însă dacă persistă, poate avea efecte negative asupra sănătății mentale și fizice.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 31% dintre adulți la nivel global nu ating nivelul minim recomandat de activitate fizică, ceea ce îi expune unui risc mai mare de boli cronice, inclusiv afecțiuni cardiovasculare, diabet de tip 2 sau anumite tipuri de cancer. OMS subliniază, de asemenea, că activitatea fizică regulată aduce beneficii importante pentru sănătatea mentală, inclusiv reducerea simptomelor de anxietate și depresie, îmbunătățirea somnului și creșterea stării generale de bine.

„Mișcarea este una dintre cele mai eficiente metode naturale de a reduce stresul acumulat în timpul zilei și, atunci când această mișcare are loc în apă, efectele pot fi resimțite chiar mai rapid', spune Mihai Fronie, Swimming Manager World Class România.

De ce apa are un efect calmant asupra organismului?

Apa oferă un mediu unic pentru mișcare. Flotabilitatea reduce presiunea asupra articulațiilor, mișcările devin mai fluide, iar temperatura controlată a bazinului poate relaxa mușchii. În plus, înotul presupune respirație ritmată și controlată, care ajută la scăderea ritmului cardiac și poate activa sistemul nervos parasimpatic, partea corpului asociată cu relaxarea și refacerea.

„În înot, respirația devine parte din mișcare. Fiecare lungime de bazin te obligă să îți coordonezi mișcările corpului cu respirația. Este o formă de concentrare care te scoate din stresul zilnic și te conectează cu tine', adaugă Mihai Fronie.

În rețeaua de piscine World Class România, programele sunt concepute astfel încât să îi ajute pe membri să dezvolte tehnica de înot și să învețe cum să combine eficient respirația cu mișcarea. Astfel, efectele relaxante sunt amplificate, iar membrii pot transforma o sesiune de înot într-un adevărat instrument de reglare mentală.

O pauză simplă, cu impact real

Într-o perioadă în care stresul și agitația au devenit obișnuințe, găsirea unor momente de deconectare devine esențială pentru echilibrul personal. Înotul combină efortul fizic, respirația controlată și efectele relaxante ale apei, oferind corpului și minții șansa de a se reechilibra.

„De multe ori vedem oameni care vin la piscină încărcați, iar după câteva lungimi de bazin ies mult mai relaxați și cu zâmbetul pe buze.', concluzionează Mihai Fronie.

Pentru membrii World Class România, aceste sesiuni fac parte dintr-o rutină de wellness care integrează mișcarea, recuperarea și grija pentru sănătatea mentală. Cu 29 de piscine la nivel național, programe pentru toate nivelurile și instructori calificați, World Class România susține transformarea înotului într-o rutină zilnică de relaxare și reglare mentală, accesibilă tuturor membrilor, indiferent de program sau nivel de experiență.

Foto credit: World Class România

Libertatea
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Miliardară sub acoperire: moștenitoarea imperiului BMW joacă în filme sub un nume fals
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Valentina Pelinel dezvăluie dacă există sau nu gelozie în căsnicia cu Cristi Borcea. „Ne controlăm foarte bine”
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Elena Mateescu, șefa ANM, anunță „lapoviță și ninsoare” în următoarele zile. Cât durează episodul de vreme rece din România
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Cum l-ar fi înșelat Andreea Popescu pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa. Dansatorul a aflat de infidelitatea soției
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Antena 1
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Imaginile îngrijorătoare cu Elena Cârstea în scaun cu rotile. Artista a revenit în țară după 10 ani. Ce i s-a întâmplat
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
Ilan Laufer și gemenii lui de 5 ani, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în București. „O clipă de șoc”. Primele informații despre accident
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
catine.ro
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Kate Middleton rupe tăcerea despre diagnosticul de cancer. Declarația rară a Prințesei de Wales
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Obiceiuri inteligente pentru un cămin confortabil în lunile răcoroase
Obiceiuri inteligente pentru un cămin confortabil în lunile răcoroase
Advertorial

Strategii pentru sănătatea copiilor tăi pe termen lung
Strategii pentru sănătatea copiilor tăi pe termen lung
Advertorial

Ce rol are sănătatea orală în îmbătrânirea sănătoasă?
Ce rol are sănătatea orală în îmbătrânirea sănătoasă?
Advertorial

People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

