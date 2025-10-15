Cum alegi ghetele perfecte pentru birou și ieșiri casual

Alegerea ghetelor potrivite influențează confortul zilnic, imaginea profesională și versatilitatea ținutelor.

Alegerea ghetelor potrivite influențează confortul zilnic, imaginea profesională și versatilitatea ținutelor. Când investiția vizează un singur model „all‑round', gândește-te la context (birou, navetă, întâlniri), la dres‑code și la anotimp. În continuare, găsești un ghid practic pentru a selecta și stiliza ghetele în funcție de ocazie, cu recomandări de materiale, culori și detalii constructive care contează în timp.

Modele cu toc mediu pentru birou

Pentru spații corporate sau business‑casual, cele mai echilibrate rămân ghetele cu șiret și toc bloc de 4–6 cm. Oferă alură, dar rămân confortabile pentru o zi întreagă. Pielea netedă neagră sau maro închis arată profesionist; vârful migdalat subliniază un profil suplu. Modelul ideal trece discret peste gleznă, asigurând o linie curată sub pantaloni sau fuste midi. Asociază-le cu pantaloni tip cigarette, rochii tricotate și sacouri cu croială dreaptă. 

Ghete casual pentru weekend

În zilele relaxate, două tipuri domină: chelsea (versatil, minimalist) și bocancii (robust, stabil). Chelsea se potrivesc cu jeanși drepți, cardigane voluminoase și paltoane. Bocancii echilibrează hanorace, jachete puffer și pantaloni cargo. Caută branțuri confortabile și tălpi cu aderență bună, mai ales dacă planifici plimbări lungi în aer liber. Indiferent de alegere, păstrează cromatica coerentă pentru a face tranziția ușoară între activități.

Cum combini culorile și materialele

  • Negru – ultraversatil, maschează uzura, compatibil cu dress‑code office.
  • Bej/Maro – încălzesc ținutele, excelente pentru casual și stil natural.
  • Piele naturală – respirabilă, durabilă, dezvoltă patină plăcută.
  • Piele eco – cost prietenos, întreținere facilă, look modern.
  • Finisaje waterproof – utile când vremea e imprevizibilă; caută mențiuni „impermeabil' sau membrane specifice.

Greșeli frecvente de evitat

  • Mărimea nepotrivită – la iarnă, lasă 0,5–1 cm suplimentar pentru șosete groase.
  • Neglijarea tălpii – profilul prea neted reduce aderența; caută cauciuc cu striații.
  • Ignorarea contextului – toc cui în zilele cu polei sau bocanci masivi la întruniri formale pot sabota ținuta.
  • Întreținere insuficientă – lipsa impermeabilizării și a curățării regulate scurtează viața ghetelor.

Ghid rapid de întreținere

  • Șterge praful și urmele de sare după fiecare purtare.
  • Aplică periodic spray impermeabilizant, mai ales la începutul sezonului rece.
  • Hidratează pielea cu cremă dedicată pentru a evita crăparea.
  • Folosește șanuri/forme pentru păstrarea structurii și depozitează în loc uscat.

Concluzie

Cu o abordare planificată—un model cu toc pentru birou, un model casual pentru weekend—vei acoperi 90% din scenarii. Alege culori neutre și materiale potrivite climei, acordă atenție tălpii și branțului, iar întreținerea constantă va menține aspectul premium. Explorează ghetele de damă disponibile acum la Deichmann și construiește o garderobă funcțională, coerentă, ușor de stilizat.

Foto: Deichmann Romania

