Creativo vine la Romexpo, între 18–21 septembrie, și deschide înscrierile la workshop-uri și conferințe gratuite

În perioada 18 – 20 septembrie #Creativo – Social Creative Event revine cu cea de-a VIII-a ediție. Evenimentul aduce împreună designeri, antreprenori și iubitori ai industriilor creative, iar timp de patru zile, la ROMEXPO, în Pavilionul B1, participanții vor avea acces la conferințe, workshop-uri aplicate, o galerie de artă pop-up și zone interactive dedicate întregii familii.

Patru zile de dialog între designeri, antreprenori și publicul pasionat de fashion

Publicul pasionat de antreprenoriat și industrie creativă este invitat să participe la o serie de conferințe și ateliere dedicate inovației, finanțării și viitorului în fashion și industrii conexe. Evenimentul reunește specialiști, antreprenori, designeri, consultanți și creatori de conținut, care vor aborda teme de actualitate, de la fonduri europene pentru start-up-uri și soluții HR pentru industria modei, până la impactul inteligenței artificiale în marketing, drumul tinerilor designeri către succes și oportunitățile antreprenoriale sustenabile.

Conferințele vor fi completate de moderatori și invitați speciali, care vor crea un dialog între experți și public, transformând cele patru zile într-o platformă de învățare și inspirație pentru cei care doresc să își construiască viitorul în fashion și antreprenoriat.

Printre speakerii invitați se regăsesc designerii Adina Buzatu, Lena Criveanu sau Clara Rotescu, Cristi Burcea, Business Development Manager în cadrul BT Mic & Stup, Deea Codrea, Contributor la Elle România sau Cristian Simonca (Blogu lu Otravă).

Workshop-uri pentru profesioniști și pasionați

Pe lângă conferințele dedicate antreprenoriatului și industriei modei, programul evenimentului include și o serie de workshop-uri gratuite, deschise publicului larg. Aceste sesiuni practice oferă participanților ocazia să descopere secretele croitoriei, să experimenteze direct tehnici și tendințe actuale, dar și să afle informații utile despre cum să-ți construiești o afacere în domeniul creativ. Gândite ca spații interactive de învățare, workshop-urile aduc laolaltă designeri, stiliști și antreprenori cu experiență, care vor împărtăși din cunoștințele lor.

„Într-o industrie dominată de fast fashion, credem că este esențial să oferim un spațiu dedicat dialogului. #Creativo își propune să fie mai mult decât un eveniment, să devină o punte între oameni și creatori, un loc unde publicul poate înțelege mecanismele industriei și poate descoperi munca reală din spatele fiecărui produs. Ne dorim ca această platformă să fie o sursă de inspirație și învățare, dar și un punct de întâlnire între generații, idei și perspective, a declarat Vlad Iliescu, Organizator #Creativo – Social Creative Event.

#Creativo își propune să fie o poartă deschisă pentru tinerii aflați la început de drum și să creeze contexte în care pasiunea să se transforme în experiență reală. Evenimentul va include o galerie de artă pop-up cu lucrările studenților UNArte și nu numai, care își propune să aducă în prim-plan energia și creativitatea noii generații, dar și workshop-uri practice susținute chiar de studenți.

Înscrie-te la conferințe & workshopuri

Programul complet și platforma de înscriere la conferințele și workshop-urile gratuite sunt disponibile aici. Înscrierile se fac în ordinea solicitărilor, de aceea vă încurajăm să vă rezervați locul din timp.

Evenimentul este organizat de Asociația ILBAH&CO, ROMEXPO, Cusutsibrodat.ro, cu sprijinul BT Stup. Parteneri oficiali: Brother, Tipare de Croitorie, Prym Consumer, Datanet, Sentio Elite și FYB.

Foto: Creativo

