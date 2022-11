Colecția Blanca Miró x Reserved – o odă modernistă adusă stilului vintage

Colaborarea dintre Blanca Miró Scrimieri și Reserved reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente din istoria brand-ului. Tânără stilistă spaniolă transpune prin noua gamă de articole vestimentare dorința de a crea o garderobă vintage de vis, unde atât evoluția ei stilistică, cât și personalitatea experimentală, sunt prezente și complementare.

Colecția Blanca Miró x Reserved impresionează prin modalitatea în care stilul clasic și elegant este îmbinat cu stilul avangardist, jucăuș. Iar drept rezultat, 38 de ținute și accesorii în culori supra-saturate, energice, originale și pline de detalii surprinzătoare sunt oferite iubitorilor de modă. Acestea transpun de fapt fragmente din lumea Blancăi Miró Scrimieri.

Hainele au un caracter universal, ceea ce oferă posibilitatea unor combinații nenumărate. Mai mult, detaliile de la nivelul gulerelor, garniturile și patchwork-ul acaparează prin aspect, dar și utilitate.

Printre articolele noastre preferate se regăsesc seturi cu modele care atrag atenția, costume din catifea și o geacă matlasată în turcoaz care are un guler supradimensionat. Nu putem uita nici costumul roz – piesa preferată a Blancăi – cu detalii de catifea neagră, pe care ea îl aseamănă cu aspectul unei sirene, datorită modalității în care fusta e tăiată.

Identitatea vizuală este concepută de Dan Beleiu, fotograf ce a colaborat cu cele mai cunoscute reviste de modă din lume și care încântă prin stilul său unic – o combinație superbă a modernității cu aspecte suprarealiste, specifice Spaniei, formând o conexiune clară între modă și artă, modernitate și istorie. Lentilele lui Beleiu surprind estetica vintage într-un cadru modern, fără a-l priva de eclectism.

Descoperă colecția Blanca Miro x Reserved pe www.reserved.com

