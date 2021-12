Chivas Regal prezintă Colecția în ediție limitată „Armour for the Night”, într-o colaborare legendară cu Balmain

Două case legendare, Balmain și Chivas Regal, și-au unit forțele pentru a crea o colecție de lux, în ediție limitată: două sticle Chivas XV, al căror design este semnat de directorul creativ Balmain, Olivier Rousteing, având la bază conceptul „Armour for the Night'.

Colaborarea dintre Chivas și Balmain marchează simbioza a două nume iconice care au făcut istorie în domeniile lor. Două case unite prin inovație, spirit întreprinzător și gust pentru lux. Conceptul #ArmourForTheNight face referire la chintesența filosofiei Balmain, care și-a construit de-a lungul anilor estetica și prestigiul în jurul ideii de armură: construcții luxoase, detalii prețioase, lanțuri și curele care atrag toate privirile. Aceleași elemente se regăsesc și în această colecție unică.

#ArmourForTheNight este o celebrare a tăriei de caracter, a spiritului neînfricat și a celor care își croiesc cu eleganță și determinare propriul succes. Armura protejează un interior prețios și complex: Chivas XV, blended whisky-ul învechit timp de 15 ani, finisat selectiv în butoaie de coniac franțuzesc, creat pentru momente de sărbătoare și premiat în întreaga lume.

COLECȚIA VA FI DISPONIBILĂ ÎNTR-UN EXCLUSIVE ONLINE SALE

Colecția fi va lansată într-un concept unic și exclusivist: un număr limitat de sticle în toată țara, disponibil online. Cele două creații pot fi achiziționate pe http://bethehost.ro/chivas-xv, doar între 15 și 19 decembrie, până la miezul nopții.

Chivas și Balmain înțeleg că tăria de caracter iese la iveală și strălucește puternic în momente de celebrare, momente de creație și momente de performanță. De aceea, cu detaliile lor prețioase, cele două piese devin The Ultimate Accesories for Moments of Celebration, în acest sezon.

