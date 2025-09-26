Captured by OPPO Reno14

Am testat noul OPPO Reno14 într-o ședință foto cu aer de party, unde distracția și spontaneitatea au fost ingredientele principale. Camera cu AI Flash Photography și funcția AI Livephoto 2.0 au surprins fiecare moment cu claritate, indiferent de lumină, în timp ce designul spectaculos Iridescent Mermaid a atras atenția ca un accesoriu stylish. Cu o baterie de 6000 mAh și încărcare rapidă SUPERVOOC™, Reno14 a ținut și ține pasul cu orice ritm. Rezultatul? Un set de imagini cool, vibrante și fun, exact așa cum trebuie să arate o ședință foto actuală.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Fotografii: Ștefan Dani

Realizatoare: Daria Georgescu

Modele: Maria Prahoveanu și Thea Costache.

Machiaj: Alexandra Crăescu / Endorphin Lab.

Coafură: Ștefan Tudor.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro