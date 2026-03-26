Când lupta cu kilogramele în plus devine o luptă pentru sănătate

Pentru mulți oameni, lupta cu kilogramele în plus nu se rezumă la o problemă estetică. În timp, excesul ponderal poate deveni o povară reală pentru sănătate, mobilitate și viața de zi cu zi.

Pentru una dintre pacientele operate la Spitalul Memorial Băneasa, momentul în care a decis să ceară ajutor medical a venit după ani în care greutatea începuse să îi afecteze tot mai mult starea de sănătate. Avea 46 de ani și un indice de masă corporală de 40, ceea ce înseamnă obezitate severă. În plus, fusese diagnosticată recent cu diabet zaharat și hipertensiune arterială, două dintre cele mai frecvente complicații asociate excesului ponderal.

În acel moment a ajuns la dr. Victor Diaconu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Memorial Băneasa, supraspecializat în chirurgie metabolică și bariatrică.

O boală tot mai frecventă

Obezitatea nu mai este demult doar o problemă individuală, ci una de sănătate publică. Potrivit medicilor, aproape 45% dintre români se confruntă cu diferite grade de obezitate, iar situația este și mai îngrijorătoare în rândul tinerilor.

Dr. Victor Diaconu explică: Obezitatea este o boală cronică foarte frecventă în țara noastră. Ce este și mai îngrijorător este că aproximativ 50% dintre copiii și adolescenții sub 18 ani sunt supraponderali sau au diferite grade de obezitate.'

În anumite situații, atunci când dieta și mișcarea nu mai sunt suficiente, chirurgia bariatrică devine o soluție medicală eficientă. Intervențiile sunt recomandate pacienților cu indice de masă corporală peste 30, în prezența unor boli asociate, sau celor cu indice peste 35, chiar și fără alte complicații.

Intervenția care schimbă cursul vieții

După evaluările medicale, echipa condusă de dr. Victor Diaconu a decis că cea mai potrivită soluție pentru pacientă este operația de micșorare a stomacului – gastric sleeve.

Procedura constă în reducerea volumului stomacului, astfel încât pacientul să se simtă sătul mult mai repede și să consume cantități mult mai mici de alimente. I-am propus și i-am efectuat o intervenție chirurgicală de micșorare de stomac sau gastric sleeve. Este o intervenție minim invazivă, realizată laparoscopic, ce durează aproximativ 30 de minute', explică medicul.

Intervenția s-a desfășurat prin câteva incizii foarte mici, cu ajutorul camerelor video și al instrumentelor laparoscopice, ceea ce reduce semnificativ durerea postoperatorie și timpul de recuperare. După operație, pacienta a fost monitorizată pentru scurt timp în salonul postoperator, iar apoi a revenit în rezervă pentru recuperare.

Începutul unui proces de transformare

Unul dintre avantajele chirurgiei bariatrice moderne este recuperarea rapidă. Pacienții rămân în spital, de obicei, două nopți, timp în care echipa medicală monitorizează evoluția postoperatorie și începe mobilizarea timpurie, alături de kinetoterapeuți.

Beneficiile acestor intervenții nu sunt doar estetice. Chirurgia metabolică ajută organismul să își regleze metabolismul și poate îmbunătăți sau chiar remite boli precum diabetul zaharat sau hipertensiunea arterială: Beneficiile intervențiilor metabolice sunt clare. Ele reglează metabolismul organismului și ajută pacientul să ajungă la o greutate normală raportată la înălțime, oferind o viață mai sănătoasă și o speranță de viață mai bună', spune medicul.

Pentru pacientă, operația a însemnat mai mult decât pierderea kilogramelor în plus. A fost începutul unui proces de transformare care îi oferă șansa unei vieți mai sănătoase și mai echilibrate. Iar la doar câteva săptămâni după intervenție, rezultatele au început deja să apară. Pacienta a slăbit aproximativ 14 kilograme, iar procesul de scădere în greutate continuă sub monitorizarea echipei medicale și a nutriționistului.

În chirurgia bariatrică modernă, cicatricile sunt mici, aproape invizibile. Câteva incizii laparoscopice de câțiva milimetri, singurele semne ale intervenției. Dar pentru pacienți, ele pot însemna mult mai mult.

Nu sunt doar urmele unei operații, ci amintirea momentului în care au decis să își recapete controlul asupra propriei sănătăți și asupra propriei vieți. Iar pentru mulți dintre ei, cicatricile devin simbolul unei schimbări profunde – începutul unui drum în care kilogramele în plus nu mai sunt o limită.

Începutul unui drum în care, pe lângă schimbările alimentare, mișcarea devine o parte esențială a procesului de recuperare: activitatea fizică ajută la menținerea masei musculare și la o scădere sănătoasă în greutate, reducând riscul estetic de exces de piele după slăbire.

La Memorial Băneasa, chirurgia bariatrică înseamnă o nouă șansă

Chirurgia metabolică și bariatrică necesită experiență, tehnologie modernă și o echipă multidisciplinară care să însoțească pacientul înainte și după intervenție. La Spitalul Memorial Băneasa, pacienții beneficiază de evaluare completă, tratament personalizat și tehnici chirurgicale minim invazive, factori care permit o recuperare rapidă și rezultate durabile.

Pentru dr. Victor Diaconu, cel mai important lucru rămâne prevenția: Este important să avem grijă de alimentația noastră și de stilul de viață. Dar atunci când problemele de greutate devin serioase, pacienții nu trebuie să ezite să apeleze la un centru specializat în chirurgie bariatrică. Sănătatea contează.'

