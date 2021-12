Călătorie high tech la Viena

Lidia Buble, fotograful Alex Gâlmeanu, Selly și echipa HUAWEI trebuia obligatoriu documentată într-un articol. Asta și pentru că am avut parte de niște experiențe prea frumoase ca să nu le împărtășim și cu voi. În plus, era pentru prima dată când participam la o lansare internațională, după mai bine de doi ani. O deplasare la Viena împreună cutrebuia obligatoriu documentată într-un articol. Asta și pentru că am avut parte de niște experiențe prea frumoase ca să nu le împărtășim și cu voi. În plus, era pentru prima dată când participam la o lansare internațională, după mai bine de doi ani.

Și nu una oarecare, ci lansarea internațională a noului telefon HUAWEI Nova 9, acel telefon pe care ți-l doreai de multă vreme, pentru că se pliază perfect pe profilul tău: modernă, elegantă, iubitoare de modă&design și… la curent cu tot ce e nou și în materie de tehnologie.

Până la urmă, telefonul este accesoriul pe care-l porți cel mai des cu tine, așadar el trebuie „să vorbească cel mai mult despre tine. Iar HUAWEI Nova 9 are un design ultra sleek, este ușor și vine în două variante de culoare, Starry Blue și Black, așadar ți-l poți asorta cu ușurință și la poșetă, și la ținute.

Dar, revenind la lansare… după ce am depășit șocul inițial de a mă afla sub același acoperiș cu alte o mie de persoane venite din toate colțurile lumii, am pășit relaxată în universul HUAWEI. Mai întâi printr-un tunel înstelat care te conducea pe muzică de vals (un omagiu acustic adus Vienei) în încăperea centrală, acoperită pe mai mult de jumătate din suprafață de ecrane imense, cum nu cred ca am mai văzut vreodată, brăzdată de lasere și proiecții.

Deci cumva îți era clar, încă de la început, că ce urma să vezi are legătură cu tehnologia high end. Show-ul (pentru că lansarea a avut un iz de show) a început cu video-ul oficial de prezentare a noului telefon, în care cine crezi că era protagonista principală? Nimeni alta decât Lidia Buble care, în aplauzele mulțimii, s-a ridicat în picioare, vizibil emoționată de moment, mai cu seamă că era pentru prima dată și pentru ea când vedea acel material video pe care îl filmase cu ceva vreme în urmă în Polonia (imaginea internațională a HUAWEI Nova 9 este fotbalistul-superstar de la Bayern, Robert Lewandowski).

Show-ul a continuat transmițându-ne tuturor ideea că HUAWEI a creat un smartphone pe care te poți baza în orice moment al zilei. Dar și al nopții: datorită algoritmului de iluminare în condiții de luminozitate foarte scăzută și a funcțiilor Super Sensing Photography, Extreme Night Shot și Night Selfie Video, Nova 9 permite fotografiatul sau filmatul pe timp de noapte la o calitate incredibilă. Am testat aceste funcții chiar de pe terasa muzeului Albertina, pe o priveliște în care pe fundal aveam Opera si forfota orașului, și pot să spun cu sinceritate că am realizat cele mai frumoase fotografii de noapte pe care le-am făcut vreodată.

Și, sigur, pentru a ține pasul cu ritmul alert al vieții noastre, HUAWEI Nova 9 dispune de o baterie cu capacitate foarte mare, care necesită doar 38 de minute pentru încărcare completă! Ca o încununare a acestei lansări, iată că la final ni s-a devoalat o altă surpriză: lansarea căștilor Free Buds în formă de rujuri! Un accesoriu pe care realmente trebuie să-l ai. Nu doar că acustica e fantastică, dar forma, culoarea, ineditul acestui obiect… e un must have, trust me!

Întâlniri de gradul trei powered by HUAWEI

Artista Lidia Buble, fotograful Alex Gâlmeanu și creatorul de conținut Selly și-au dat întâlnire cu tehnologia la Viena, acolo unde a avut loc, la sfârșit de toamnă, lansarea internațională a celor mai noi produse HUAWEI. Un prilej perfect pentru conversații despre cum am făcut loc viitorului în viețile noastre.

Lidia Buble

ELLE: Ești ambasadoare HUAWEI de ceva timp și pe deasupra creezi mult conținut în online, dincolo de cariera muzicală, deci sunt convinsă că tehnologia nu are multe necunoscute pentru tine. Ce te-a surprins sau te-a entuziasmat la lansarea de la Viena? Lidia Buble: Într-adevăr sunt pasionată de tehnologie, iar parteneriatul cu prietenii de la HUAWEI mă ajută să descopăr cele mai noi tehnologii și produse, chiar înainte de lansarea lor (zâmbește). La Viena a fost superb! În primul rând, am participat la un eveniment internațional de lansare a noilor produse, unde am plecat în gașcă mare de aici din România, gașcă în care s-a regăsit și câștigătorul concursului lansat de HUAWEI. A fost cu noi peste tot și mi-a plăcut foarte mult faptul că unul din fanii mei și ai HUAWEI a putut participa la un eveniment de așa anvergură. ELLE: Ai apărut și în clipul oficial de prezentare a noului telefon. Cum a fost experiența asta pentru tine? Lidia Buble: Sinceră să fiu, sunt onorată că cei de la HUAWEI m-au ales pentru promovarea celui mai nou telefon, nova 9, mai ales că a fost una dintre cele mai așteptate lansări ale anului în sectorul tech. Experiența a fost minunată, am filmat la Varșovia pentru acest spot publicitar, iar ce a ieșit îmi place foarte tare!

ELLE: Spune-mi ce feature al HUAWEI nova 9 folosești cel mai des și îți este cel mai util? Și de ce? Lidia Buble: Așa cum spuneai, fiind artist, creez mult conținut pentru online și îmi place să-mi pun urmăritorii la curent cu tot ce fac și mai ales cu proiectele HUAWEI (râde). De aceea, camera ultra-performantă a noului nova 9 este cea mai utilizată. Smartphone-ul are un sistem de camere Ultra Vision care include mai multe camere și surprinde poze la o calitate foarte înaltă, pentru toți urmăritorii mei. În plus, HUAWEI nova 9 este un smartphone elegant și performant, iar culoarea Starry Blue este divină. ELLE: Care este cea mai dragă imagine pe care ai reușit să o surprinzi până acum cu telefonul tău? Lidia Buble: Nu pot alege o singură poză, deoarece cele mai dragi poze pe care le-am surprins sunt cele cu familia. Din păcate, sunt departe de toți membrii familiei, iar când mi se face dor de ei intru în galeria foto și mă uit la numeroasele poze pe care le am. Nu pot alege o singură fotografie, toate îmi sunt extrem de dragi (zâmbește emoționată).

ELLE: Tehnologia ne ajută, cu siguranță, pe fiecare în profesiile noastre, dar trebuie mereu să întâlnească și inspirația. Ce te inspiră acum? Lidia Buble: Sunt genul de artist care se inspiră din tot ce-l înconjoară. Mă inspiră oameni, povești sau chiar peisaje care îmi transmit o anumită stare. Îmi place să văd frumosul în tot ce mă înconjoară și să mă inspir din tot ce înseamnă viață. ELLE: Pe lângă nova 9, la Viena s-au lansat și căștile FreeBuds Lipstick. Ca o persoană cu ureche muzicală, cum le percepi? Ce apreciezi cel mai mult la o pereche de căști? Ce cauți? Lidia Buble: Sunt superbe, cred că este produsul meu preferat de la HUAWEI! Performanța și designul sunt cele două caracteristici pe care le caut când vine vorba despre o pereche de căști, iar FreeBuds Lipstick excelează la ambele capitole. Carcasa este elegantă și subțire, perfectă de transportat și în cea mai mică geantă, iar căștile sunt unele dintre cele mai performante de pe piață, la momentul actual. Aceste căști sunt dovada perfectă că tehnologia se poate îmbina perfect cu stilul.

Selly

ELLE: Care este legătura ta cu tehnologia? Faci parte dintr-o generație conectată la tehnologie încă din copilărie și ai utilizat-o din plin pentru ceea ce s-a transfornat într-o ocupație în toată regula. Cum te raportezi acum la ea? Selly: Tehnologia m-a ajutat enorm să realizez tot ce am făcut până acum. Întodeauna părinții mei m-au lăsat, cu limite, dar m-au lăsat să explorez Internetul. Am folosit tehnologia nu doar pentru entertainment, dar și pentru a învăța multe lucruri când eram mic. Uitându-mă în spate, 80% din tot ce am învățat, am învățat cu ajutorul Internetului. Mă refer aici la tot, începând de la vorbitul în public, până la cum să pui o cameră pe un trepied, cum să montezi și să editezi, business. Internetul este un tool de învățare excelent și faptul că avem tehnologia în buzunar, oriunde am merge, ne ajută să ne dezvoltăm tot mai bine. ELLE: Cum ai văzut întreaga lansare de la Viena? Ce te-a entuziasmat la HUAWEI nova 9? Selly: Mi-a plăcut mult. Cât despre noul telefon, este o opțiune foarte bună. Sistemul de camere este extraordinar. Ecranul de 120 hz este binevenit, e foarte bun pentru pasionații de gaming. Designul este unul aparte. Un produs solid, foarte bun. ELLE: Care este feature-ul de pe telefon pe care îl prețuiești și utilizezi cel mai mult? De ce? Selly: Influencer fiind, cred că cel mai important feature pentru mine ar fi sistemul de camere, iar pentru asta noul nova merită. Foarte importante pentru un telefon sunt viteza acestuia și agilitatea, pentru că eficientizează procesul de lucru. Suntem foarte mult timp plecați, lucrăm din ce în ce mai mult pe telefon și tot mai puțin din fața laptopului sau a calculatorului, fapt pentru care avem nevoie de un procesor performant care să ne permită să edităm rapid. ELLE: Îți propui vreodată să te deconectezi de propriul telefon? O faci? Selly: Încerc să mă uit mereu pe screen time. Nu încerc neapărat să mă decontectez de la telefon, însă încerc de cele mai multe ori să mă deconectez de la social media, pentru că mă distrage de la ceea ce vreau să fac într-o zi și cred că e imperios necesar ca uneori să punem o limită la timpul petrecut online. Când intri un pic pe TikTok sau Instagram, deseori acel un pic se transformă în minute bune nefăcând nimic.

ELLE: Dacă ai putea să-ți imaginezi un viitor optimist, ce rol ar juca tehnologia în el? Cum ar arăta? Selly: Există o variantă pesimistă și una optimistă. Cea optimistă este că tehnologia ne va ajuta să ne dezvoltăm mai mult și va democratiza accesul la informație. Accesul pe care îl avem acum la informații duce către o societate puternic dezvoltată, cu opinii și subiecte importante dezbătute la un alt nivel. Desigur, există și o variantă pesimistă. Oamenii devin din ce în ce mai legați de tehnologie și se deconectează de la viața reală, investind din ce în ce mai mult timp în social media și în crearea unei imagini care nu e neapărat adevărată. Acesta este lucrul la care ar trebui să fim atenți. Eu cred că tehnologia a revoluționat enorm felul în care facem lucruri și cred că Internetul este cea mai tare invenție din toate timpurile. Alex Gâlmeanu ELLE: Lucrezi dintotdeauna cu imaginea, de la camere vintage pe film și tot soiul de pinholes, experimente, până la cele mai performante tehnologii de azi. Cum ai văzut lansarea de la Viena prin lentilele noului HUAWEI nova 9? Alex Gâlmeanu: Lansările din industria de tehnologie și comunicații, în special cele de telefoane, sunt întotdeauna spectaculoase. Lansarea HUAWEI nova 9 s-a înscris perfect în acest trend. Tehnologie și spectacol la cel mai înalt nivel. ELLE: Care ai spune că sunt cele mai importante aspecte ale sistemului de camere Ultra Vision de 50 MP pentru tine, ca fotograf? Alex Gâlmeanu: E foarte interesant că adevărata revoluție în fotografie nu s-a petrecut în zona aparatelor de fotografiat clasice, ci mai degrabă în cadrul tehnologiei smartphone. E incredibilă evoluția tehnologiei în ultima decadă, de exemplu. Tendința este, cu siguranță, ca tehnologia smartphone să se apropie cât mai mult de cea a fotografiei profesionale, acolo unde cerințele tehnice sunt foarte ridicate. O cameră de 50 mpix atinge cu siguranță nevoile unui profesionist. Cu o asemenea rezoluție te poți gândi la print-uri de mari dimensiuni, sau la suficientă informație pentru decupaje sau recadrări. Orice pas tehnologic reprezintă de fapt o nouă frontieră tehnică pe care fotograful poate să o depășească. Astăzi mergem cu aparatele de fotografiat, dar mai ales cu telefoanele mobile, în zone artistice de necucerit în urmă cu ceva vreme. ELLE: Care crezi că are fi cele mai utile feature-uri pentru un amator de fotografie? Sau pentru o persoană care pur și simplu își face din când în când un selfie și îl postează în social media? Alex Gâlmeanu: Calitatea imaginii contează atât pentru profesionist, cât și pentru amator. Indiferent dacă fotografiile cuiva sunt menite să fie văzute de mulțimi de oameni, sau doar de către familie și apropiați, calitatea tehnică a fotografiei întodeauna contează. Cred că e importantă rezoluția, precum și calitatea imaginii în low-light și high iso. Contează foarte mult și puterea de procesare a software-ului prezent în telefon. A modului în care software-ul reușește să extragă maximum de informație din senzorul cu care este echipat telefonul. Bineînțeles, toate aceste elemente sunt prezente în noul HUAWEI nova 9. ELLE: Există vreo legătură între tehnologia pe care o folosești pentru un proiect foto și rezultatul final pe care îl aștepți de la acesta? Poți să îmi explici pe scurt procesul? Alex Gâlmeanu: Fotografia a fost mereu o artă într-o strânsă legătură cu tehnologia. Un artist fotograf bun este atât un bun artist, cât și un bun tehnician. O primă etapă e cea în care artistul definește cât mai bine ce își dorește să obțină din punct de vedere creativ, apoi alege uneltele potrivite pentru a atinge standardele creative pe care le-a trasat. Cu alte cuvinte, configurația tehnică diferă de la caz la caz. Un portret în studio este tratat cu totul altfel față de o fotografie de peisaj, sau de o imagine de la un eveniment, de exemplu. Oricum, totul începe cu ideea, iar alegerea tehnologiei potrivite vine imediat după. ELLE: Pot doar să presupun că verifici cu atenție camera sau camerele unui telefon atunci când achiziționezi unul. Ce alte features te ajută să iei o decizie și de ce? Alex Gâlmeanu: Pentru mine, cel mai important factor este legat de calitatea imaginii. În contextul tipului de fotografie pe care îl realizez eu, calitatea tehnică a unei imagini contează foarte mult. Un aparat de fotografiat ideal pentru mine este cel care livrează o rezoluție ridicată a imaginii (rezoluție măsurată în MP), dar și o calitate anume a ei (low noise în high ISO și dinamic range cât mai vast). Sigur, contează foarte mult și alte elemente ce țin mai degrabă de utilizare, printre care și un autofocus performant.

