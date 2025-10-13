Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio

Bucătăria franceză și noua direcție Bistro Patio

La sfârșitul lunii septembrie, Bistro Patio deschide un nou capitol culinar. Restaurantul din nordul Bucureștiului, recunoscut pentru atenția la detalii și selecția de vinuri, lansează un meniu inspirat din tradiția gastronomică franceză, dar construit cu ingrediente românești de sezon. O direcție ce îmbină rafinamentul clasic cu prospețimea autentică a fermelor și pădurilor din România.

Influența bucătăriei franceze în gastronomia mondială

De mai bine de două secole, bucătăria franceză este privită drept fundamentul gastronomiei moderne. Franța a construit un limbaj universal al gustului, de la mesele-spectacol ale curții lui Ludovic al XIV-lea și codificările maeștrilor Escoffier și Carême, până la sosurile elaborate, tehnicile de bază și rigurozitatea bucătarilor formați în școlile de prestigiu, făcând din „haute cuisine' un etalon permanent.

Astăzi, școlile de gastronomie franceze formează bucătari din toate colțurile globului, iar expresii precum mise en placesous-vide sau beurre blanc au intrat definitiv în vocabularul universal al bucătăriei. Franța a arătat că gastronomia nu înseamnă doar hrănire, ci cultură, identitate și artă.

Totuși, adevărata valoare a unei bucătării nu stă doar în tehnică, ci și în ingredientele cu care lucrează.

„Am vrut să păstrăm spiritul gastronomiei franceze – sosuri, tehnici, plating – dar să aducem pe farfurie ceea ce România are mai bun în această perioadă a anului: hribi, gălbiori, legume de sezon, păstrăv de munte, pui de fermă bio. Astfel, creăm un dialog între terroir-ul nostru și tradiția franțuzească', explică Chef Pavel Gherghe.

Ingredientele: o poveste locală

România are o biodiversitate gastronomică unică. Toamna aduce cu sine bogăția pădurilor și a grădinilor: hribi cu arome intense, gălbiori cu textură delicată, viniciorii cu note pământii. Aceste ciuperci de pădure devin vedetele noilor preparate, fie în risotto-uri cremoase cu inspirație din regiunea Lyon, fie în supe clare reinterpretate cu tehnică franțuzească.

În același spirit, păstrăvul din apele reci de munte este gătit cu delicatețe, alături de beurre blanc sau sosuri pe bază de vin alb, iar puiul de fermă bio, crescut în condiții sustenabile, aduce consistență și autenticitate în preparate emblematice precum coq au vin.

Sezonalitatea nu este doar un trend, ci o filozofie care aduce pe masă prospețime, sustenabilitate și autenticitate. Alegând ingredientele momentului, meniul Bistro Patio reflectă natura, ritmul pământului și munca producătorilor locali.

„Nu este suficient să aplici tehnici franceze și să le reproduci. Ceea ce contează este să adaptezi, să creezi, să construiești cu ceea ce oferă sezonul și locul în care te afli. România are păduri pline de hribi, grădini cu roșii dulci, păstrăvi de munte, ferme bio. Acestea sunt resursele pe care vrem să le aducem în farfurii', transmite Chef Pavel Gherghe

Meniul de cină: exemple de dialog între Franța și România

Noul meniu de cină ilustrează perfect această filozofie. Este construit pe structura unei cine franțuzești clasice, dar fiecare preparat spune o poveste locală:

  • Dovleac în crustă de sare, umplut cu ragù de hribi și pleurotus, servit cu cremă de caju fermentată și reducție de oțet de mere – o propunere vegetariană ce arată cum sezonalitatea poate deveni sofisticată și memorabilă.
  • File de păstrăv de munte, glasat cu unt brun și lămâie, servit cu galette de cartofi și sos de șampanie – o combinație elegantă între prospețimea apelor Carpaților și tradiția culinară franțuzească.
  • Suprem de pui de fermă bio, gătit sous-vide și glazurat cu unt și cimbru, servit cu fondant de țelină și demi-glace de trufe negre – reinterpretarea unui preparat clasic francez, dar cu pui crescut local.
  • Tarta caldă cu gutui caramelizate și cremă de migdale – desertul care aduce împreună gutuile românești, fructe de toamnă prin excelență, și finețea frangipane-ului franțuzesc.

Aceste preparate sunt doar câteva exemple ale modului în care Bistro Patio îmbină respectul pentru tradiție cu creativitatea adaptării la ingredientele locale.

Noua bucătărie de la Bistro Patio nu este doar un exercițiu estetic, ci o invitație la o experiență culturală. Este o lecție de istorie culinară reinterpretată pentru prezent, unde fiecare farfurie spune o poveste despre Franța, dar și despre România.

Vinurile: partenerul natural

Fiind un loc unde vinul joacă un rol central, Bistro Patio completează preparatele cu o selecție atent curatoriată. Pentru păstrăv și terrine, vinurile albe cu aciditate vibrantă (Sauvignon Blanc din România sau un Chablis clasic) oferă contrast și prospețime. Preparatele cu hribi și pui în sosuri de vin roșu se potrivesc cu Pinot Noir-uri elegante sau Merlot-uri catifelate din Oltenia și Dealu Mare.

„Asocierea vinului cu preparatele este esențială. Bucătăria franceză s-a construit mereu pe echilibrul dintre farfurie și pahar. Noi vrem să păstrăm acest spirit și pe lângă vinurile consacrate franțuzești să valorificăm vinurile românești, care au ajuns la un nivel comparabil cu multe etichete internaționale', spune Andrei Popa, somelier si owner.

Experiența: mai mult decât o cină

Noul meniu va fi prezentat la final de septembrie. Oaspeții vor putea experimenta meniuri degustare, fiecare curs acompaniat de vinuri atent alese. Atmosfera Bistro Patio rămâne una caldă, elegantă, dar relaxată, potrivită atât pentru o cină intimă, cât și pentru un eveniment gastronomic de amploare.

„Credem că gastronomia trebuie să fie vie și actuală. Nu poți face doar copie fidelă a ceea ce se întâmplă în Franța, Italia sau Spania. Trebuie să te uiți la ce ai în jurul tău și să creezi cu acele resurse. România are păduri, are sol fertil, are ape curate. Noi vrem să arătăm acest potențial, într-o cheie elegantă și rafinată', transmite Chef Pavel Gherghe.

Invitația către public

De la sfârșitul lunii septembrie, meniul devine disponibil zilnic la Bistro Patio. Publicul este invitat să descopere noua direcție, să deguste preparatele, să înțeleagă povestea și să participe la o experiență culinară completă.

Este, în fond, o invitație la o călătorie gastronomică: Franța clasică reinterpretată cu ingrediente românești contemporane. O combinație ce promite să devină semnătura Bistro Patio pentru sezonul de toamnă-iarnă.

Foto credit: Patio Bistro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
